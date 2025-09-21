Kajak-kenu: 38 érem a magyaroktól a racicei ORV-n

A csehországi Racicében rendezett kajak-kenu Oimpiai Reménységek Versenyén remekelt a magyar válogatott, amely

16 arany-, 12 ezüst- és 10 bronzéremmel az összesített éremtáblázat élén végzett

– számol be a hazai szövetségi portál, amely kiemeli, hogy küldöttségünkben legeredményesebbként az U16-os és az U17-es mezőnyben is induló kenus, Molnár Lukács Ivó négy elsőséget érdemelt ki.

A három korosztály (U15, U16, U17) négynapos viadalán Magyarország 78 versenyzővel vett részt. A megméretésen 42 ország 743 reménysége állt rajthoz.

(Kiemelt képünkön: Molnár Ádám és Molnár Lukács Ivó Forrás: MKKSZ)