Kajak-kenu: 38 érem a magyaroktól a racicei ORV-n

2025.09.21. 18:07
kajak-kenu utánpótlássport Utánpótlássport.hu
A magyar válogatott 16 arany-, 12 ezüst- és 10 bronzéremmel nyerte meg az éremtáblázatot a kajak-kenusok racicei ORV-jén.

A csehországi Racicében rendezett kajak-kenu Oimpiai Reménységek Versenyén remekelt a magyar válogatott, amely

16 arany-, 12 ezüst- és 10 bronzéremmel az összesített éremtáblázat élén végzett

– számol be a hazai szövetségi portál, amely kiemeli, hogy küldöttségünkben legeredményesebbként az U16-os és az U17-es mezőnyben is induló kenus, Molnár Lukács Ivó négy elsőséget érdemelt ki.

A három korosztály (U15, U16, U17) négynapos viadalán Magyarország 78 versenyzővel vett részt. A megméretésen 42 ország 743 reménysége állt rajthoz.

A részletes eredmények ITT érhetők el.

(Kiemelt képünkön: Molnár Ádám és Molnár Lukács Ivó Forrás: MKKSZ)

