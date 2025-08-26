Labdarúgás: négy meccsen 622 fiatalperc az NB I 5. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
A két vendégcsapat európai kupaszerelése miatt a Kisvárda–Ferencváros és a Kazincbarcika–Győri ETO találkozó december 3-ra halasztották, ezért csak négy meccset rendeztek a fordulóban.
Pénteken a Debrecen 3–1-re legyőzte a Puskás Akadémiát. A felcsúti csapatban végigjátszotta a meccset a 20 éves Markgráf Ákos és 56 percet szerepel Vékony Bence. A DVSC-ben
a 20 éves Szűcs Tamás végig a pályán volt, és betalált.
Szombaton a Zalaegerszeg hazai pályán kikapott 4–1-re az Újpesttől. A ZTE-ben a 20 éves Papp Csongor 90, a vele egyidős Klausz Milán 13 percet játszott, míg a liláknál ezúttal sem kapott lehetőség utánpótláskorú futballista.
A Diósgyőr vendégként nyert 4–1-e a Nyíregyháza ellen. A Spartacusban nem játszott 2005-ös vagy annál fiatalabb labdarúgó, a DVTK-ban viszont 90 percet kapott a 20 éves Demeter Milán és a hosszabbításra beállt a 18 éves Szakos Bence.
Vasárnap az MTK Budapest az Új Hidegkuti Nándor Stadionban kikapott 3–2-re a Pakstól. A fővárosi alakulatban
75 percet játszott, és gólt szerzett a 19 éves Átrok Zalán,
a helyére pedig a 20 esztendős Szűcs Pétert cserélték be. A tolnaiaknál a 20 éves Horváth Kevin 75, a vele egykorú Pető Milán 27 percet volt a pályán.
(Kiemelt képünkön: A 19 éves Átrok Zalán (MTK Budapest) második NB I-es gólját szerezte Forrás: MTK Budapest)