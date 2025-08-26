Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: négy meccsen 622 fiatalperc az NB I 5. fordulójában

2025.08.26. 09:09
A labdarúgó NB I ötödik, csonka fordulójában 622 percet kaptak a 2005-ben vagy annál később született magyar játékosok. A Puskás Akadémia és a Zalaegerszeg adta a legtöbb lehetőséget a fiataloknak.

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

A Kisvárda–Ferencváros és a Kazincbarcika–Győri ETO mérkőzést december 3-án játsszák le.

A két vendégcsapat európai kupaszerelése miatt a Kisvárda–Ferencváros és a Kazincbarcika–Győri ETO találkozó december 3-ra halasztották, ezért csak négy meccset rendeztek a fordulóban.

Pénteken a Debrecen 3–1-re legyőzte a Puskás Akadémiát. A felcsúti csapatban végigjátszotta a meccset a 20 éves Markgráf Ákos és 56 percet szerepel Vékony Bence. A DVSC-ben

a 20 éves Szűcs Tamás végig a pályán volt, és betalált.

Szombaton a Zalaegerszeg hazai pályán kikapott 4–1-re az Újpesttől. A ZTE-ben a 20 éves Papp Csongor 90, a vele egyidős Klausz Milán 13 percet játszott, míg a liláknál ezúttal sem kapott lehetőség utánpótláskorú futballista.

A Diósgyőr vendégként nyert 4–1-e a Nyíregyháza ellen. A Spartacusban nem játszott 2005-ös vagy annál fiatalabb labdarúgó, a DVTK-ban viszont 90 percet kapott a 20 éves Demeter Milán és a hosszabbításra beállt a 18 éves Szakos Bence.

Vasárnap az MTK Budapest az Új Hidegkuti Nándor Stadionban kikapott 3–2-re a Pakstól. A fővárosi alakulatban

75 percet játszott, és gólt szerzett a 19 éves Átrok Zalán,

,

a helyére pedig a 20 esztendős Szűcs Pétert cserélték be. A tolnaiaknál a 20 éves Horváth Kevin 75, a vele egykorú Pető Milán 27 percet volt a pályán.

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025/26-OS ÉVADÁNAK 4. FORDULÓJÁBAN: 622
Csapatok:
Puskás Akadémia: 90+56=146
Zalaegerszeg: 90+13=103
Paks: 75+27=102
Diósgyőr: 90+1=91
MTK Budapest: 75+15=90
Debrecen: 90
Újpest: 0
Nyíregyháza: 0

Játékosok:
Szűcs Tamás (Debrecen): 90
Papp Csongor (Zalaegerszeg): 90
Markgráf Ákos (Puskás Akadémia). 90
Demeter Milán (Diósgyőr): 90
Horváth Kevin (Paks): 75
Átrok Zalán (MTK Budapest): 75
Vékony Bence (Puskás Akadémia): 56
Pető Milán (Paks): 27
Szűcs Péter (MTK Budapest): 15
Klausz Milán (Zalaegerszeg): 13
Szakos Bence (Diósgyőr): 1

(Kiemelt képünkön: A 19 éves Átrok Zalán (MTK Budapest) második NB I-es gólját szerezte Forrás: MTK Budapest)

