Labdarúgás: négy meccsen 622 fiatalperc az NB I 5. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

A Kisvárda–Ferencváros és a Kazincbarcika–Győri ETO mérkőzést december 3-án játsszák le.

A két vendégcsapat európai kupaszerelése miatt a Kisvárda–Ferencváros és a Kazincbarcika–Győri ETO találkozó december 3-ra halasztották, ezért csak négy meccset rendeztek a fordulóban.

Pénteken a Debrecen 3–1-re legyőzte a Puskás Akadémiát. A felcsúti csapatban végigjátszotta a meccset a 20 éves Markgráf Ákos és 56 percet szerepel Vékony Bence. A DVSC-ben

a 20 éves Szűcs Tamás végig a pályán volt, és betalált.

Szombaton a Zalaegerszeg hazai pályán kikapott 4–1-re az Újpesttől. A ZTE-ben a 20 éves Papp Csongor 90, a vele egyidős Klausz Milán 13 percet játszott, míg a liláknál ezúttal sem kapott lehetőség utánpótláskorú futballista.

A Diósgyőr vendégként nyert 4–1-e a Nyíregyháza ellen. A Spartacusban nem játszott 2005-ös vagy annál fiatalabb labdarúgó, a DVTK-ban viszont 90 percet kapott a 20 éves Demeter Milán és a hosszabbításra beállt a 18 éves Szakos Bence.

Vasárnap az MTK Budapest az Új Hidegkuti Nándor Stadionban kikapott 3–2-re a Pakstól. A fővárosi alakulatban

75 percet játszott, és gólt szerzett a 19 éves Átrok Zalán,

a helyére pedig a 20 esztendős Szűcs Pétert cserélték be. A tolnaiaknál a 20 éves Horváth Kevin 75, a vele egykorú Pető Milán 27 percet volt a pályán.

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025/26-OS ÉVADÁNAK 4. FORDULÓJÁBAN: 622

Csapatok:

Puskás Akadémia: 90+56=146

Zalaegerszeg: 90+13=103

Paks: 75+27=102

Diósgyőr: 90+1=91

MTK Budapest: 75+15=90

Debrecen: 90

Újpest: 0

Nyíregyháza: 0



Játékosok:

Szűcs Tamás (Debrecen): 90

Papp Csongor (Zalaegerszeg): 90

Markgráf Ákos (Puskás Akadémia). 90

Demeter Milán (Diósgyőr): 90

Horváth Kevin (Paks): 75

Átrok Zalán (MTK Budapest): 75

Vékony Bence (Puskás Akadémia): 56

Pető Milán (Paks): 27

Szűcs Péter (MTK Budapest): 15

Klausz Milán (Zalaegerszeg): 13

Szakos Bence (Diósgyőr): 1

(Kiemelt képünkön: A 19 éves Átrok Zalán (MTK Budapest) második NB I-es gólját szerezte Forrás: MTK Budapest)