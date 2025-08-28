Kézilabda: az U19-es vb után már az NB I-re készül Eklemovic Márkó

Nemzeti Sportrádió

2025.08.28.
Eklemovic Márkó az Egyiptomban rendezett U19-es kézilabda-világbajnokságon hetedikként záró magyar válogatott legeredményesebbje játékosa volt. A korábbi szegedi, majd veszprémi klasszis, Eklemovic Nikola irányító-átlövő poszton szereplő 17 éves fia hamarosan az NB I-ben bizonyíthat a Tatabánya csapatában.

Sűrű klubévad és nyolc meccses világbajnokság van a hátad mögött. Elfáradtál?

Voltam már frissebb… Hosszú idényen és nagy terhelésen vagyunk túl, így örülök, hogy az előző hetet megkaptam a pihenésre, most viszont már visszacsatlakoztam a tatabányai csapat felkészülésébe.

Van bevált program az ilyen – viszonylag ritkán adódó – szabad hétre?

Próbálok minél többet pihenni, aludni, masszíroztatni, a lehető legjobban regenerálódni. Persze, a családdal és a barátokkal is sok időt töltök.

Az ifjúsági válogatottal tavaly Eb-bronzérmet nyertetek, az idén pedig pályafutásotok első világbajnokságán szerepelhettetek. A hetedik hely után Gulyás István szövetségi edző úgy fogalmazott, hogy félig üres a poharatok. Te is így látod?

Pontosan. A legjobb nyolc mezőnyét remek csapatok alkották, amelyek között apróságok döntöttek, bármelyik odaérhetett volna az érmes helyek egyikére. Nekünk is volt rá esélyünk, a későbbi aranyérmes németek elleni negyeddöntőben elszenvedett egygólos vereség fájt, főleg, hogy az utolsó pillanatban kaptuk a mindent eldöntő gólt. Kár, hogy így alakult.

Ha már szoros meccsek: a válogatott az első helyosztóján szintén egy góllal kapott ki Izland ellen, korábban, a középdöntőben viszont felétek billent a mérleg nyelve, az osztrákokkal szemben 33–32-re nyert a csapat: a hajrában előbb te egyenlítettél, majd Fazekas Máté egy másodperccel a vége előtt megszerezte a győztes gólt. Mintha hullámvasúton ültetek volna.

Egy egygólos vereséget is nehéz feldolgozni, nemhogy kettőt. Mindenesetre

Az a siker ugyanúgy sokáig emlékezetes marad, mint az osztrákokkal szembeni.

Az minden meccsen megmutatkozott, hogy kiváló a csapategység, jó volt látni, ahogyan egymás nyakába ugrotok az osztrákok elleni meccs végén.

Mindenki jóban van mindenkivel, a stábbal is kifogástalan a viszony, őszinték vagyunk egymással. A pályán kívül is rengeteg időt töltünk együtt, és szerintem ez sokat ér az éles helyzetekben.

Édesapád a negyeddöntőtől kezdve a helyszínen szurkolt. Adott ez bármilyen pluszt?

Igyekszem a saját utamat járni, de nem kérdés, hogy

A játék közben nyilván nem foglalkozom ezzel, de utána mindig átbeszéljük a történteket, sokat tanulok a tanácsaiból.

Gyanítom, a vasárnapi családi ebédnél is rendre előkerül témaként a kézilabda.

Persze, hiszen az életünk nagy részét ez tölti ki.

Az előző évadban a NEKA-ban szerepeltél kölcsönben, és Balatonbogláron fontos NB I-es tapasztalatokat szereztél. Mire számítasz Tatabányán?

Rengeteget adott a boglári időszak, egymás után játszottuk a szorosabbnál szorosabb meccseket. Bízom benne, hogy Tatabányán tudom majd ezt is hasznosítani, küzdök a játékpercekért, meg akarom mutatni, mire vagyok képes.

(Kiemelt képünkön: Eklemovic Márkó akcióban az U19-es vb-n Fotó: IHF/Kolektiff/Jure Erzen)

Ezek is érdekelhetik