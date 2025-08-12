Kézi: kikaptak a svédektől a magyarok az U19-es fiú-vb középdöntőjében

„Nyugodt” mérkőzésre volt kilátás a Magyarország–Svédország U19-es fiú-világbajnoki középdöntőmeccsen, hiszen az már hétfőn biztossá vált, hogy mind a két csapat a negyeddöntőben folytatja a szereplést csütörtöktől az Egyiptomban zajló eseményen.

A felek egyaránt négyből négy sikerrel kezdtek a vb-n, az összecsapás viszont azért nem volt teljesen tét nélküli, mert a győztes a középdöntőcsoport első helyén zárt, vagyis papíron gyengébb válogatottal kerül szembe a legjobb nyolc között.

Jól, 3–0-val kezdtek a magyarok, az Ausztria elleni középdöntőt az utolsó pillanatban eldöntő Fazekas Máté kétszer is betalált, ezt követően viszont gyorsan újra szorossá tették az állást az északiak, akik először a 10. percben vezettek (7–8). A félidő hajrájában fokozatosan léptek el, az addigi legnagyobb különbség pedig közvetlenül a szünet előtt alakult ki (16–22). A folytatás sajnos az első játékrész zárásához hasonlított, a svédek egymás után lőtték a gólokat, védekezésben a magyarok nem tudták feltartóztatni a villámgyors ellenfelet. A 39. percben már 30–21-re vezetett a svéd csapat, így Gulyás István szövetségi edző időt kért, ami jót tett a játékosainak:

nagy rohanás kezdődött, a magyar csapat elkapta a fonalat, miközben a svéd megtorpant, ennek lett az eredménye nyolc perc alatt a 8–1-es futás

(a beálló Mészáros Máté és a kapus Várady-Szabó László főszerepbe került ebben a periódusban), amivel újra karnyújtásnyira került az ellenfél (29–31). A hajrára azonban nem tartott ki ez a lendület, a svédek összekapták magukat, így nem volt izgalmas a vége, öt góllal nyert Svédország.

Ahogyan említettük, a vereségtől függetlenül a magyar csapat a negyeddöntőben folytatja a szereplést,

csütörtökön Németország lesz az ellenfél

Kairóban, a kezdés magyar idő szerint 18:30.

U19-es világbajnokság, középdöntő, második forduló



MAGYARORSZÁG–SVÉDORSZÁG 34–39 (16–22)

Kairó. Játékvezetők: Maia, Nunes (portugálok)

MAGYARORSZÁG: Balogh, Várady-Szabó (kapusok), Apró 4 (1), Eklemovic 2, Fazekas 2, Gáncs-Pető 1, Hoffmann 3, Horváth-Garaba 3, Józsa 3, Kucsera, Lendvai 6, Mészáros 6, Szujó, Szökrényes 1, Vincze 3, Zakor. Edző: Gulyás István

SVÉDORSZÁG: Arnell, Hakansson (kapusok), Andreasson 4, Arnelin 2 (1), Blomberg, Cato 3, Deurell 5, Fredriksson 2, Hallberg 2, Halén 1, Hultberg 2, Hölting 6, Mansson 2, Nilsson 3, Peterson, Roganovic 7. Edző: Toni Johansson

Kiállítások: 6, ill. 2 perc

Hétméteresek: 1/1, ill. 1/1



A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Balogh Ádám (FTC-Green Collect), Várady-Szabó László (One Veszprém HC)

Jobbszélsők: Kucsera Máté (OTP Bank-PICK Szeged), Szujó Zsombor (Veszprém Handball Academy)

Jobbátlövők: Józsa Ádám Vincent (Rhein-Neckar Löwen, német), Racskó Máté (Ceglédi KK)

Irányítók: Apró Botond (Veszprém Handball Academy), Eklemovic Márkó (NEKA/MOL Tatabánya KC)

Beállók: Furka Márton (OTP Bank-Pick Szeged), Mészáros Máté (FTC-Green Collect/NEKA), Szökrényes László (Veszprém Handball Academy), Zakor Zalán (NEKA/ETO University HT)

Balátlövők: Fazekas Máté (ETO University HT), Horváth-Garaba Ádám (FTC-Green Collect), Lendvai Szabolcs (Ceglédi KK), Vincze Péter (OTP Bank-Pick Szeged)

Balszélsők: Gáncs-Pető Máté (One Veszprém HC), Hoffmann Balázs (One Veszprém HC/Szigetszentmiklósi SZKSK)

(Kiemelt képünkön: Apró Botond Fotó: IHF/kolektiff/Sasa Pahic Szabo)