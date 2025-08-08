Sportrádió

Kézi: a 7. helyért folytatja a magyar válogatott az U17-es leány Eb-n

2025.08.08. 22:10
Négy góllal kikapott a Svájc elleni helyosztón, így a 7. helyért játszhat vasárnap a magyar U17-es leány kézilabda-válogatott a podgoricai Európa-bajnokságon.

Másodjára csapott össze Svájc csapatával a magyar U17-es leány kézilabda-válogatott a Montenegróban zajló Európa-bajnokságon.

A középdöntőben sima vereséget szenvedett a Kun Attila szövetségi edző által irányított együttes, az 5-8. helyért zajló helyosztón pedig ismét a svájciak örülhettek: a félidőben négy góllal elléptek, ez a különbség pedig a mérkőzés végéig megmaradt.

Vasárnap a 7. helyért játszik majd a magyar válogatott, Franciaország ellen; a kezdés 14:30.

U17-es leány kézilabda Európa-bajnokság, Podgorica
5-8. helyért
MAGYARORSZÁG–SVÁJC 33–37 (19–23)
A jegyzőkönyv ITT érhető el.

A magyar válogatott kerete:
Kapusok: Égi Panka, Körmendi Lara, Tábit Vivien
Balszélső: Jobbágy Napsugár, Zákányi Janka
Átlövők: Kányai Villő, Kis Réka, Kocsis Emma, Kollár Kata, Mózes Fanni, Nagy Fruzsina, Takács Maja 
Irányítók: Kozma Liza, Szigeti Blanka
Beállók: Bajnok Szófia, Balog Réka
Jobbszélsők: Keller Petra

(Kiemelt kép forrása: HF Montenegro)

