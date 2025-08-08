Kézi: a 7. helyért folytatja a magyar válogatott az U17-es leány Eb-n

Másodjára csapott össze Svájc csapatával a magyar U17-es leány kézilabda-válogatott a Montenegróban zajló Európa-bajnokságon.
A középdöntőben sima vereséget szenvedett a Kun Attila szövetségi edző által irányított együttes, az 5-8. helyért zajló helyosztón pedig ismét a svájciak örülhettek: a félidőben négy góllal elléptek, ez a különbség pedig a mérkőzés végéig megmaradt.
Vasárnap a 7. helyért játszik majd a magyar válogatott, Franciaország ellen; a kezdés 14:30.
(Kiemelt kép forrása: HF Montenegro)