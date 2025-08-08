Kézi: a 7. helyért folytatja a magyar válogatott az U17-es leány Eb-n

Másodjára csapott össze Svájc csapatával a magyar U17-es leány kézilabda-válogatott a Montenegróban zajló Európa-bajnokságon.

A középdöntőben sima vereséget szenvedett a Kun Attila szövetségi edző által irányított együttes, az 5-8. helyért zajló helyosztón pedig ismét a svájciak örülhettek: a félidőben négy góllal elléptek, ez a különbség pedig a mérkőzés végéig megmaradt.

Vasárnap a 7. helyért játszik majd a magyar válogatott, Franciaország ellen; a kezdés 14:30.

U17-es leány kézilabda Európa-bajnokság, Podgorica

5-8. helyért

MAGYARORSZÁG–SVÁJC 33–37 (19–23)

A jegyzőkönyv



A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Égi Panka, Körmendi Lara, Tábit Vivien

Balszélső: Jobbágy Napsugár, Zákányi Janka

Átlövők: Kányai Villő, Kis Réka, Kocsis Emma, Kollár Kata, Mózes Fanni, Nagy Fruzsina, Takács Maja

Irányítók: Kozma Liza, Szigeti Blanka

Beállók: Bajnok Szófia, Balog Réka

(Kiemelt kép forrása: HF Montenegro)