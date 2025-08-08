Atlétika: nyolc magyar továbbjutó az U20-as Eb első napján

A finnországi Tamperében csütörtökön kezdődött U20-as atlétikai Európa-bajnokságon egyedül női 5000 méteres síkfutásban hirdettek győztest, itt Juhász Dorottya a 24. lett.

A versenynapon érdekelt további tizenhat magyar induló közül nyolcan kerültek a következő körbe.

A hazai szövetségi portál beszámolója szerint az Eb-n a női 400-asaink kezdtek, futamonként az első három jutott tovább az elődöntőbe, továbbá a hat legjobb időt elérő. Az első futamban Besenyődi Petra ötödik lett 55.47-tel, a másodikban Keszthelyi Szonja hatodik 55.87-tel – nekik sajnos ez lett a végállomás, mert 55.21 kellett az idővel való továbblépéshez. Szentgyörgyi Zita viszont nem bízott semmit a véletlenre, harmadik lett a harmadik futamban (egyébként 55.18 másodperc alatt tette meg a maga körét). Kalapácsvetésben k: az A-csoportban Beke Zétény kétszer is túldobta az eddigi 68.35 méteres egyéni csúcsát előbb 69.04-gyel majd 69.71-gyel, így végül összesítésben a kilencedik legjobb eredménnyel lett döntős, kisvártatva pedig a B-csoportban Szabados Ármin a 80 métert dobta túl rögtön elsőre. A 80.68 toronymagasan a legjobb eredmény lett a selejtezőben, hat és fél métert vert a második legjobbra. Közben Sáray Péter kiesett 400-on 48.27-tel, és így járt Hajdu Áron is távolban, a 698 a selejtező 19. helyére lett elég, 728 kellett volna az üdvösséghez. Ide tartozó plusz információ, hogy U18-as Eb-ezüstérmesünk kihagyta a harmadik kísérletét hajlítóérzékenység miatt. Maradtak még az első nap első etapjából a férfi 400 gátasok – Kovács Ádám Vilmos 53.05-ös ideje elegendőnek bizonyult a legjobb 24 közé, vagyis az elődöntőbe jutáshoz, Bodrogi Levente 54.58-a viszont már nem –, valamint Keserű Mirabella női diszkoszvetésben, aki 47.21-gyel magabiztosan, kilencedikként lett finalista.

Délután hét magyar atléta következett és egy kis ítéletidő, ami miatt le is kellett állítani a versenyt. Lalik Petrát nem érdekelték a körülmények, az egyetlen tamperei női 400 gátasunk futamgyőztesként (59.58), tehát helyezéssel lett elődöntős, Solymári Máténak viszont 800-on nem sikerült ugyanez, 1:50.79-cel a 20. időt érte el – ebben a versenyszámban 1:49.24 volt a leggyengébb továbbjutó idő, de itt egyből a döntőbe. Dobó Zsombor esetében diszkoszvetésben két érvénytelen kísérlettel kezdett, azonban utolsóra 57.36-tal feldobta magát a nyolcadik helyre, ám a rúdugró Varga Iván nem tudta megoldani a két rontott próbálkozás utáni stresszes harmadikat, kiesett a 490-es kezdőmagasságon. A napot a magasugró lányok zárták, akik között két reményteljes versenyzőt is fel tudunk vonultatni, és mind a ketten jól kezdtek. Pénzes Júlia három hibátlan kísérlet után nem bírt el a 177-tel – amelyet ha átugrik legalább másodjára, döntős –, Bátori Lilianna azonban átjutott a 181 centiméteren is, és ezzel az első helyen kvalifikálta magát versenyszáma fináléjába.

