Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: Szántosi Dávidra az ősszel is nagy feladatok várnak

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.08.31. 19:22
null
Címkék
utánpótlás utánpótlássport Szántosi Dávid Asztalitenisz
Az ifjúsági Eb-győzelmét követően a szarvasiak 19 éves asztaliteniszezője, Szántosi Dávid már gőzerővel készül a pályafutása első felnőtt csapat Európa-bajnokságára, illetve a korosztályos világbajnokságra.

Karrierje eddigi legnagyobb sikere, az egyesben szerzett ifjúsági Európa-bajnoki címe után sem ül a babérjain Szántosi Dávid, aki az ostravai sikere után a felnőtt asztalitenisz-válogatott tagjaként ott lesz az októberi, zadari csapat Európa-bajnokságon is. A Szarvasi Körös ASE 19 esztendős ígéretének ez lehet az első vilgáversenye a „nagyok” között.

„Az ifi Eb-t követő rövid nyári pihenőmet sokkal jobban tudtam élvezni azzal, hogy ilyen remekül tudtam zárni az első fél évet, a tavaszi szezont, hiszen mégiscsak az év legfontosabb versenyén, a kiemelt számban sikerült aranyérmet nyernem – mondta Szántosi az Utánpótlássportnak. – Erre a győzelemre mind a mai napig hatalmas boldogsággal gondolok vissza, és így visszatérve a mindennapi munkába, továbbra is időről-időre beugranak szép emlékekek az Európa-bajnokságról.

hiszen ez az eredmény is ékes bizonyítéka: ha megvan a kemény munka, akkor a befektetett energia előbb-utóbb úgyis beérik  és meglesz a gyümölcse.

Szántosi Dávid Forrás: ETTU

A felnőtt csapat Európa-bajnokság mellett még a saját korosztályában is várnak rá nagy feladatok: október elején a franciaországi Tours-ban rendezik meg az ifjúsági Európa top 10-bajnokságot, majd november végén Kolozsváron jön az U19-es világbajnokság.

„Természetesen, az Európa top 10-bajnokságon, illetve a világbajnokságon is szeretném majd a legjobbamat nyújtani. Előbbin mindenképpen megcélzom a top hármat, de persze még jobb lenne megnyerni, míg a vébével kapcsolatban már jóval nehezebb jóslásokba bocsátkozni, mert a sorsoláson sok minden múlik, hogy végül ki meddig juthat. A világbajnokságokon többnyire az ázsiaiak dominálnak, ugyanakkor ha jó napja van az embernek, akkor őket is le lehet győzni. Bízom benne, hogy ott is sikerül majd sokáig menetelnem.

A csoportkörben például azokkal a franciákkal is játszani fogunk, akik most talán a fő favoritnak tekinthetők az Eb előtt. Megpróbálunk mindent megtenni, hogy helytálljunk. Nyilván, fiatalként én is igyekszem hozzátenni a magamét, nem cserben hagyni a csapatot, és minél többet tanulni Zadarban."

(Kiemelt kép forrása: ETTU)

utánpótlás utánpótlássport Szántosi Dávid Asztalitenisz
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Vízilabda: sima győzelemmel kezdtek az U18-as lányok a máltai Eb-n

Utánpótlássport
4 órája

Vízilabda: elrajtoltak a korosztályos bajnokságok

Utánpótlássport
6 órája

Vízilabda: hétfőn kezdenek az U18-as lányok a máltai Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 14:34

Tekvondó: a kadétoknál is újraindul az élet

Utánpótlássport
Tegnap, 9:02

Cselgáncs: egy ötödik és három hetedik hely a szófiai ifjúsági vb-n

Utánpótlássport
2025.08.30. 20:41

Harmadik alkalommal rendezték meg a Héraklész szakmai napot

Utánpótlássport
2025.08.30. 19:23

Jégkorong: nyeretlenül zárta az U18-as válogatott az ajkai ORV-t

Utánpótlássport
2025.08.30. 16:39

Cselgáncs: Csermák Dániel hetedik lett a szófiai ifjúsági vb-n

Utánpótlássport
2025.08.30. 14:05
Ezek is érdekelhetik