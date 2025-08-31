Asztalitenisz: Szántosi Dávidra az ősszel is nagy feladatok várnak

Karrierje eddigi legnagyobb sikere, az egyesben szerzett ifjúsági Európa-bajnoki címe után sem ül a babérjain Szántosi Dávid, aki az ostravai sikere után a felnőtt asztalitenisz-válogatott tagjaként ott lesz az októberi, zadari csapat Európa-bajnokságon is. A Szarvasi Körös ASE 19 esztendős ígéretének ez lehet az első vilgáversenye a „nagyok” között.

„Az ifi Eb-t követő rövid nyári pihenőmet sokkal jobban tudtam élvezni azzal, hogy ilyen remekül tudtam zárni az első fél évet, a tavaszi szezont, hiszen mégiscsak az év legfontosabb versenyén, a kiemelt számban sikerült aranyérmet nyernem – mondta Szántosi az Utánpótlássportnak. – Erre a győzelemre mind a mai napig hatalmas boldogsággal gondolok vissza, és így visszatérve a mindennapi munkába, továbbra is időről-időre beugranak szép emlékekek az Európa-bajnokságról.

Egyértelműen nagy lendületet adott nekem ez a siker: motiváltabbnak érzem magam, és szívesebben is megyek le az edzésekre,

hiszen ez az eredmény is ékes bizonyítéka: ha megvan a kemény munka, akkor a befektetett energia előbb-utóbb úgyis beérik és meglesz a gyümölcse.

Igyekszem még keményebben edzeni, és azon leszek, hogy a jövőben is hasonló szép eredményeket tudjak elérni.

Szántosi Dávid Forrás: ETTU

A felnőtt csapat Európa-bajnokság mellett még a saját korosztályában is várnak rá nagy feladatok: október elején a franciaországi Tours-ban rendezik meg az ifjúsági Európa top 10-bajnokságot, majd november végén Kolozsváron jön az U19-es világbajnokság.

„Természetesen, az Európa top 10-bajnokságon, illetve a világbajnokságon is szeretném majd a legjobbamat nyújtani. Előbbin mindenképpen megcélzom a top hármat, de persze még jobb lenne megnyerni, míg a vébével kapcsolatban már jóval nehezebb jóslásokba bocsátkozni, mert a sorsoláson sok minden múlik, hogy végül ki meddig juthat. A világbajnokságokon többnyire az ázsiaiak dominálnak, ugyanakkor ha jó napja van az embernek, akkor őket is le lehet győzni. Bízom benne, hogy ott is sikerül majd sokáig menetelnem.

A két kiemelt ifjúsági verseny között részt veszek még a felnőtt csapat Eb-n is, amelyet különösen izgatottan várok, főleg amiatt, hogy mennyi Európa- és világklasszissal lehetek majd egy teremben, együtt edzehetek velük, és láthatom őket versenyezni élesben, nem csak tévén keresztül.

A csoportkörben például azokkal a franciákkal is játszani fogunk, akik most talán a fő favoritnak tekinthetők az Eb előtt. Megpróbálunk mindent megtenni, hogy helytálljunk. Nyilván, fiatalként én is igyekszem hozzátenni a magamét, nem cserben hagyni a csapatot, és minél többet tanulni Zadarban."

(Kiemelt kép forrása: ETTU)