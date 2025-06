Kosárlabda: legyőzték a szlovénokat az U18-as lányok

A július 5. és 13. között a Kanári-szigeteken rendezendő korosztályos Európa-bajnokságon szereplő U18-as leány kosárlabda-válogatott a spanyolországi tornája után itthon zárja a felkészülését.

Laczka Miklós együttese a székesfehérvári MKOSZ Edzőközpontban a szlovén korosztályos együttes fogadta, és

nyert 66–61-re.

A pénteki találkozón Drahos Leila 17 pontot jegyzett.

Az U18-as lányok nyertek a szlovénok elleni első meccsen Forrás: MKOSZ

A két csapat szombaton ismét összeméri erejét. Laczka Miklós a napokban így nyilatkozott honlapunknak:

„A spanyolországi tornán már egyre inkább sikerül megvalósítani azokat az alapelveket, amelyeket eddig gyakoroltunk, és ezt szeretnénk folytatni. Most az a fő feladat, hogy a szlovénokkal szemben már legalább azt a szintet, vagy még kicsit jobbat is hozzunk, mint amit a spanyolok ellen produkáltunk. Fontos, hogy még tudatosabbá tegyük a játékunkat, és a teljes taktikai repertoárunkat használjuk. Ami az Európa-bajnokságot illeti, nekem egyelőre csak a megvalósítandó játékunkkal kapcsolatban vannak célkitűzéseim, és bízom benne, hogy ha ezt a pályán sikerül majd kiviteleznünk, akkor az eredménnyel is párosulni fog. Nehéz jóslásokba bocsátkozni az esélyeket illetően, így most még nem is fogalmaztunk meg célként konkrét helyezést. Alapvetően nem tekintünk előre túlságosan, lépésről lépésre, meccsről meccsre fogunk haladni a tornán.”

A csehországi vb-re készülő U19-es leányválogatott közben a spanyolországi Utebo városában vesz rész felkészülési tornán. A csapat az első meccsén 73–57-re kikapott a franciáktól.

AZ U18-AS LEÁNYVÁLOGATOTT KERETE:

Babay-Bognár Kinga, Biczó Panna, Drahos Leila, Gergő Janka, Gréts Dalma, Halmágyi Kitti, Hőgye Petra, Janzsó Alíz, Kárpáthegyi Léda, Kendelényi Luca, Lép Izabella, Ocsenás Mona, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Szauter Petra és Völgyi Lili

(Kiemelt fotó: Rózsa Gábor/ MKOSZ)