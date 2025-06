Kosár: az U19-es vb után Toman Dóra új fejezetet nyit a karrierjében

Ahogyan arról már korábban írtunk, javában zajlik a Magyar Gergely vezette magyar válogatott felkészülése az U19-es leány kosárlabda-világbajnokságra, amelynek július 12. és 20. között a csehországi Brno ad otthont. A világ tizenhat legjobb csapatát tömörítő tornán a mieink is ott lesznek, és várhatóan majd Toman Dórára is kulcsszerep hárulhat a magyar együttesben. A Csata DSE-ben nevelkedett, az elmúlt két évet Sopron töltő reménység a mögöttünk hagyott évadban már az NB I/A-csoportban is alaposan letette a névjegyét, és a felnőttélvonal legjobb utánpótláskorú játékosai közé tartozott.

Nagyon izgatott vagyok már a vébé kapcsán, tényleg alig várom a tornát, főleg így, hogy már csupán két hét van hátra a rajtig

– mondta Toman az Utánpótlássportnak. – Nemrég kezdtük csak el az edzőtábort, de érezhetően mindenki rendkívül motiváltan és fizikailag jó formában, felkészülten érkezett meg a válogatottba. Alapvetően nem sok időnk akad együtt a világbajnokság előtt, de igyekszünk mindent beleadni, és ezt a nagyjából három hetet maximálisan kihasználni, hiszen az a cél, hogy a lehető legjobb állapotban érkezzünk meg aztán Brnóba. Ezen a hét végén Spanyolországban játszunk rangos felkészülési tornán, amely kiváló erőfelmérő lesz számunkra, és felmérhetjük, hogy hol is tartunk a riválisokhoz képest. Nyilván, szeretnénk a legjobbunkat nyújtani ezúttal is, illetve majd a világbajnokságon is."

Toman Dóra Fotó: Tóth Zsombor/Soproni Darazsak Sportakadémia

A válogatott péntektől vasárnapig felkészülési tornán szerepel Spanyolországban, a Zaragoza melletti Utebo városában, ahol a házigazda spanyolok, a franciák és a csehek várnak a mieinkre. Az U19-es korosztály legjobbjai, tehát a 2006-osok (kiegészülve egy-két 2007-2008-assal) már többször bizonyítottak a különböző korosztályos Eb-ken: a tavalyi U18-as kontinensviadalon hatodikok lettek, míg két évvel korábban az U16-osok között Európa-bajnoki ötödik helyezést értek el.

„Kifejezetten összeszokott ez a társaság, nagyon jól ismerjük egymást mind csapattársakként, mind ellenfelekként. Az Eb-ket tekintve már jelentős tapasztalatunk van, viszont vébén még nem jártunk, ez lesz az első alkalom nekünk. Ez mindenképpen remek lehetőség számunkra, hogy más kontinensek kosárlabda-kulturájával is megismerkedjünk.

Ami azt gondolom, hogy mindannyiunk karrierjében olyan élményt jelenthet, amelyre sokáig fogunk emlékezni. Minden játékos arra vágyik, hogy ezt megélhesse, kipróbálja magát a világ legjobbjai ellen, és most nekünk pedig ez megadatik.

Igyekszünk ezt maximálisan kiélvezni, és bebizonyítani, hogy a legjobbak között van a helyünk."

A világbajnokságon a mieink a csoportkörben Izrael, az Egyesült Államok és Dél-Korea válogatottjaival találkoznak.

„Nyilván, az amerikaiak elleni mérkőzés lesz a legnehezebb, de ellenük már csak pályára lépni is fantasztikus élmény. Remek lesz összemérni a tudásunkat az Egyesült Államok legjobbjaival, jövőbeni WNBA-sztárokkal, de persze úgy kell felmenni a pályára, hogy nem aggódhatunk azon, hogy kik játszanak a másik oldalon, igazából csak saját magunkra kell fókuszálni, és lehetőleg felszabadultan, a tudásunk legjavát nyújtani.

Hatalmas kihívásnak ígérkezik, viszont nagyon várjuk már.

Összességében tényleg komoly potenciál rejlik a csapatunkban, minden poszton akadnak olyan játékosaink, akik hozzá tudnak tenni, és előléphetnek vezéregyéniséggé. Ha ezt sikerül összeilleszteni, és egységes csapattá formálni, akkor szerintem bravúrra is képesek lehetünk.

Az elmúlt évek Európa-bajnokságain többször is karnyújtásnyira voltunk egy igazán nagy sikertől, viszont eddig ez nem jött össze. Többek között emiatt is most extrán motiváltak vagyunk, hogy tényleg valami nagyot alkossunk.

Toman Dóra Forrás: University of Tulsa Athletics

Időközben Dóra tehetségére már nemcsak itthon, hanem külföldön, egyenesen Amerikában is felfigyeltek. A 18 éves, egyébként több poszton is (irányító, hátvéd és bedobó) bevethető fiatalt több neves tengerentúli egyetem is megkereste, és sportösztöndíjat ajánlott neki, de ő végül az Oklahoma állambeli University of Tulsa csapatát választotta, így szeptembertől az egyetemi tanulmányai mellett a sportkarrierjét is ott fogja folytatni. Előtte viszont még az U19-es vb-n lesz jelenése.

Nagyszerű lehetőségnek tartom, hogy kimehetek amerikai egyetemre játszani. Olyan körülmények vannak kint, amelyek mindenképpen a fejlődésemet fogják szolgálni mind a sportkarrieremben, mind emberileg.

Szerintem ez az amerikai kaland rengeteget fog hozzáadni a személyiségfejlődésemhez, és ez tényleg olyan esély, amely egyszer adódik az ember életében, és bolond lennék, ha nem élnék vele. Be kell valljam, valamelyest szükségem is volt egyfajta környezetváltozásra, illetve új impulzusokra. Más szemlélet, más környezet és más játékstílus – nagy változás előtt állok, de biztos vagyok benne, hogy sokat fogok tanulni Amerikában, és ezek a tapasztalatok aztán profi játékosként is nagy hasznomra lehetnek. A kinti látogatásom során a Tulsa egyetem az első pillanattól kezdve megfogott, és rendkívül szimpatikus volt az ottani közeg. Olyan magasan jegyzett konferenciában szerepelnek, olyan játékstílust képviselnek, illetve olyan szerepben számítanak majd rám, hogy ebből biztosan csak profitálni tudok a náluk töltött évek alatt."

(Kiemelt kép forrása: FIBA)