Birkózás: Budai Milán ezüstérmével zárult a caorlei U15-ös Eb

A szombati záró napra is jutott magyar érem az olaszországi Caorléban rendezett U15-ös birkózó Európa-bajnokságon. A Ceglédi VSE-KIMBA kötöttfogású versenyzője, Budai Milán pénteken egyenesen hengerelt az 57 kilósok mezőnyében, és lengyel, görög, illetve ukrán riválisát is magabiztosan megverte, így bejutott a másnapi fináléba. Az első három meccséből a magyar fiú kettőt is technikai tussal nyert, és összesen 25 pontot csinált az ellenfelein, míg a döntőig vezető úton rajta csak kettőt tudtak szerezni a riválisok.

A szombati fináléban aztán a bolgár, észt és finn birkózót legyőző, grúz Nikoloz Kutubidze várt Budaira, aki mindent megtett a kaukázusi ellenfelével szemben, de

végül 3–2-re alulmaradt az aranycsatában, így Milán nyakába ezüstérmet akasztottak az Európa-bajnoki dobogón.

Az előző napon az elődöntőig jutó Olasz Vencel (41 kg; ESMTK) szombaton a bronzcsatában volt érdekelt, de a harmadik helyért nem bírt a török Omer Arslannal, 4–1-re kikapott tőle, ezzel a pesterzsébeti fiatal az ötödik helyen fejezte be szereplését. Parádi László (75 kg; DKSE-KIMBA) és Barna Milán (68 kg; dr. Papp László-KIMBA) a vigaszágon búcsúzott.

A magyar csapat így összességében négy éremmel, egy arannyal és három ezüsttel zárta a serdülő Eb-t.

Négy érmet nyertek a magyar fiatalok az U15-ös Eb-n, ebből hármat a lányok szállítottak Forrás: MBSZ

Korábban a lányok között Sillei Janka (46 kg; Vasas SC) a dobogó legfelső fokára állhatott fel,

míg Máté Szofi (33 kg; Ceglédi VSE) és Jung Zsófia (62 kg; Budapesti Honvéd) egyaránt a második helyen végzett.

A lányok szakági rangsorában a magyar küldöttség az előkelő harmadik helyen végzett a nemzetek között,

csupán az első ukránok és a második törökök előzik meg a mieinket.

Az U15-ös Európa-bajnokság végeztével sincs megállás, ami a korosztályos birkózó-világversenyeket illeti, ugyanis hétfőn már kezdetét veszi az U20-asok kontinensviadala, méghozzá ugyanitt, Caorléban. A juniorok Eb-jén legalább ennyi, de ideális esetben akár még ennél is több magyar éremben bízhatunk.

U15-ÖS EURÓPA-BAJNOKSÁG, CAORLE (OLASZORSZÁG)

Kötöttfogás, szombati eredmények:

Döntők:

57 kg: Nikoloz Kutubidze (grúz)–Budai Milán 3–2



Bronzmérkőzések:

41 kg: Omer Arslan (török)–Olasz Vencel 4–1



Vigaszági mérkőzések:

68 kg: Roman Ivanik (ukrán)–Barna Milán 8–0

75 kg: Parádi László–Hugo Moreno Villalba (spanyol) 9–0

75 kg: Alessio Pignato (olasz)–Parádi László 8–2

(Kiemelt kép forrása: MBSZ)