Vívás: versenyből is megárt a sok a szövetségi kapitány szerint

Túl vannak az évad kiemelt megméretésein korosztályos vívóink. A kadétok és a juniorok a törökországi Antalyában Európa-bajnokságot, a kínai Vuhsziban világbajnokságon jártak, majd április végén az U23-asok szerepeltek kontinensviadalon az észt fővárosban, Tallinnban.

A kadét és junior Eb után nem lehettünk elégedetlenek, hiszen a magyar küldöttség tizenegy érmet szerzett az eseményen. Egyéni Európa-bajnok lett a kadétok között a párbajtőröző Kiss Donát és a tőröző Kosztolányi Hunor, a juniormezőnyben a párbajtőröző Pelle Domonkos, míg egyéni bronznak örülhetett az egyaránt kardozó Komjáthy Boglárka és Papp Zsadány – előbbi a fiatalabbak, utóbbi az idősebbek eseményén. Emellett csapatban négy ezüst és két bronz volt a magyar termés.

A világbajnokságon már visszafogottabb teljesítményt láthattunk, bár a két érem értékes: párbajtőrben Horváth Lotti a kadétok mezőnyében nyert aranyat, Nagy Blanka pedig a juniorok között ezüstöt.

Érdekesség, hogy egy éve is ugyanez volt a magyar érmek eloszlása a két korosztály világversenyein: a nápolyi Eb-n tizenegy, a rijádi vb-n pedig két alkalommal állt ígéretünk a dobogón. Akkor a vb-t követően Boczkó Gábor, a vívóválogatott szövetségi kapitánya elégedetlenségének adott hangot, és ezúttal sem tudott hiányérzet nélkül összegezni.

„Be kell látnunk, ahogyan a felnőtteknél, úgy az utánpótlásban is kiszélesedett a vívóvilág, és már szinte mindenkivel számolni kell. Az üzbégektől és több ázsiai országtól kezdve a dél-amerikai nemzeteken át Kanadáig találunk olyan vívót, aki képes kimagasló szereplésre egy-egy versenyen. Ráadásul az oroszok is visszatértek a pástra.

Európa egyre kevésbé képes dominálni,

és bár az eredmények alapján az olaszok tartják magukat, például a franciáknál, a németeknél és nálunk is érzékelhető a visszaesés. Fel kell javulnunk, és úgy gondolom, hogy ezt elsősorban átgondoltabb felkészülési időszakkal tehetjük meg. Az edzőkkel meg fogom megbeszélni, hogy milyen módon alakíthatjuk számunkra kedvezőbbre a következő évi versenynaptárt. Szorgalmazni szeretném, hogy csökkentsük a fiatalok nemzetközi és hazai versenyeinek a számát, mert rengeteg viadalon vesznek részt az Eb-ig, vébéig, így alig van szabad hétvégéjük, és ezt nehéz fizikai meg mentális erővel bírni. A kadétok a juniorok, a juniorok a felnőttek között is indulnak világkupákon, Grand Prix-kon, válogatókon, országos bajnokságon, mindeközben rengeteget utaznak. És többen a fő versenyükre kipukkadtak. Ha kevesebbet versenyeznének, több idő jutna itthon az edzésmunkára. Főként tizenhat és húsz év közötti vívókról van szó, és ebben a korban nagyon sokat lehet fejlődni technikailag az edzéseken. A most befektetett munkának majd a felnőttkorosztályban lehet meg a látszatja, de ellenkező esetben a hiánya is érződhet.”

Boczkó Gábor Forrás: MVSZ

A szakember elmondta, hogy természetesen nagy dicséret illeti a világversenyeken jól szereplőket, és a párbajtőrözőkre összességében sem lehet panasz.

„A párbajtőrnek nagyobb a népszerűsége, így a merítési lehetősége is, mint a kardnak és a tőrnek. Amíg párbajtőrben több jó vidéki bázisunk is működik, addig a másik két fegyvernemben csak néhány helyen van megfelelő képzés a fővároson kívül. Valamennyi szakágban találunk ígéretes vívókat, de még sok munkára van szükség ahhoz, hogy ott láthassuk magunkat, ahol szeretnénk.”

Kiemelt képünkön: A junior Eb-ezüstérmes női párbajtőrcsapat balról: Gachályi Gréta, Wimmer Dorina, Horváth Lotti, Nagy Blanka Fotó: Bizzi Teeam

Az U23-as Európa-bajnokságon a junior párbajtőröző, Gachályi Gréta, valamint a tőröző Tóth Gergely szerzett egyéni bronzérmet. Emellett a női párbajtőrcsapat második, a férfi tőregység harmadik helynek örülhetett.

„Az U23-as Eb legfőbb célja, hogy segítse az átmenetet a junior- és a felnőttkorosztály között. Leginkább azon fiatalok számára biztosít versenyzési lehetőséget, akik a junioréveik után ugyanúgy ott vannak az edzéseken, járnak világkupákra, de a felnőttválogatottba nem tudnak bekerülni, ezért kevesebb sikerélményhez jutnak. Persze, ezzel együtt vannak országok, amelyek a legjobbjaikat küldik, és ebből a szempontból nálunk is vegyes volt az összetétel. Egyébként arra is volt már példa, hogy valaki az U23-as Eb-n mutatta meg, hogy mennyire jó vívó, és végül a felnőttválogatottban is helyet tudott követelni magának.”

(Kiemelt képünkön: A párbajtőröző Pelle Domonkos junior Eb-győztes lett az idén Fotó: Bizzi Team)