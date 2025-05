Kosár: Rátkai és Drahos voltak a női NB I legjobb U20-as fiataljai

Minden tekintetben a vége felé közeledik a női kosárlabdázók klubszezonja, ugyanis már túl vagyunk a junior és a kadét országos döntőn is, illetve időközben a felnőtt első osztály küzdelmei is befejeződtek. A rájátszás végeztével Székely Norbertet, a felnőttválogatott korábbi szövetségi kapitányát, az MKOSZ női szakágért felelős utánpótlás-koordinátorát arra kértük fel, hogy értékelje a fiatalok szereplését a mögöttünk hagyott szezonban. Kik nyújtották szerinte a legjobb teljesítményt az U20-asok közül? Mely klubokban bántak a legjobban az ígéretekkel?

„Mivel a fiatalok közül jó néhányan sérültek voltak az évadban, így nehéz feladat, ha reálisan szeretnénk mérleget vonni az U20-asok teljesítményét illetően – kezdte Székely Norbert az Utánpótlássportnak. – Sajnálatos módon a sérülések szinte egytől egyig mindenkit sújtottak, és nagyban befolyásolták mind a játékosok, mind így a klubok szezonját.

Ha arról beszélünk, hogy ki lépett előre a legnagyobbat a mögöttünk hagyott idényben, akkor mindenképpen az élre kívánkozik Rátkai Eszter a Pécsben, illetve Drahos Leila a BEAC-ban.

Ők ketten tényleg nagyon sokat fejlődtek, és a saját csapatukban jelentős szerepben számoltak velük. Nemcsak a fiatalszabály előírása szerint a meccsek első félidejében kaptak meghatározó játékidőt, hanem folyamatosan jelen voltak a pályán, és a rotáció állandó tagjai voltak a végjátékokban is.”

Székely Norbert Fotó: Koncz Márton

Az egyértelmű, hogy az U20-asokat tekintve ebben az évadban ők ketten kiemelkedtek a produkciójukkal, de persze rajtuk kívül is akadtak olyan lányok, akikre érdemes volt odafigyelni, és egyre ígéretesebben bontogatták a szárnyaikat az élvonalban.

„Például a DVTK-ban a sérülésből visszatérő Toman Petra, illetve Aho Tyra és Fárbás Eliza is okvetlenül megemlítendő; három korosztályos válogatott játékosról beszélünk, akik egyaránt rendszeresen megkapták a játéklehetőséget. A Sopronban játszó Toman Dóra szintén megmutatta a benne rejlőd potenciált, ám ő is sérüléssel bajlódott, ráadásul évad közben klubot is váltott, és a Sopron Basketből átkerült a Darazsak Sportakadémiához. Az ikertestvérének, Toman Rékának ugyancsak akadtak jó meccsei a „kis” Sopronban.”

Elmondta, ha azon klubokat vesszük sorra, amelyeknél a leginkább építettek a fiatalokra, és láthatóan jól is fejlesztették őket, akkor a TFSE-MTK-t sem szabad kihagyni a sorból.

„Náluk Gábor Lili, Kókai Patrícia és Gyöngyösi Janka is meg-megvillant, mindhármójuknak voltak jó momentumai, és láthatóan előreléptek, viszont a sérülések őket sem kerülték el.

Amit szintén örömtelien konstatáltam, hogy Pécsen Rátkai Eszter mellett a még csak elsőéves juniorkorú Josepovits Kingát is beemelték az első csapatba, ami érzékelhetően nagyon jót is tett neki, rengeteget erősödött és számos szegmensben javult a játéka.

Látva az ő, illetve a többiek példáját is, rendkívül fontosnak tartom, hogy a tizenhét-húsz évek közötti legnagyobb tehetségeinknek továbbra is megadják a lehetőséget az NB I/A-csoportban. Azt gondolom, mivel a női szakágban itthon nincs U20-as bajnokság, így

a kluboknak bizonyos szempontból feladata is, hogy ezeket a fiatalokra valóban odafigyeljenek, és hosszú távon beépítsék őket a felnőttegyüttesbe.

Az U19-es korosztály legjobbjaira világbajnokság vár a nyáron Forrás: FIBA.Basketball

Továbbá hozzátette: azt, hogy ténylegesen mennyit is fejlődtek a fent említett lányok, majd nyáron a válogatottban, a korosztályos világversenyeken lehet igazán lemérni, mivel a nemzetközi porondon való szereplés, vagyis a világ- és Európa-bajnokságok jelentik mindig az igazi fokmérőt.

„Ahogy már többször említettem, nagyon sok a sérültünk, ami alapjaiban befolyásolhatja az utánpótlás-válogatottaink nyári eredményességét.

Azt látni kell, hogy a megszokottnál is sűrűbb nyári időszak vár a nemzeti csapatainkra, hiszen az U20-as, U18-as és U16-os Európa-bajnokság mellett ott lesz még a programban az U19-es világbajnokság, illetve az EYOF-is, amely szintén egy az U16-os korúaknak kiírt kiemelt esemény.

Az biztos, hogy jól kell beosztani az erőforrásainkat, és senkit sem szabad túlterhelni, kifacsarni, kockáztatva az újabb sérüléseket. Bízom az összeállított szakmai stábokban, hogy a lehető legtöbbet fogják kihozni az adott csapatból. Ami a célokat illeti: az A-divíziós Eb-n szereplő U18-as és U16-os válogatottnak is – reálisan nézve – a legjobb nyolc között lehet a helye, míg a B-divíziós U20-as csapatunknak nem is kérdés, hogy a feljutás lesz majd a célja a miskolci kontinenstornán. Az U19-es vébé pedig az az esemény, amely legkevésbé megjósolható, ugyanis elég széles az olló a legjobb és a leggyengébb csapatok között játékerőben, mi pedig várhatóan a középmezőnybe fogunk tartozni.

Ha mindenki egészséges lesz nálunk, akkor alapvetően a hatodik és tizenkettedik hely közé várom a válogatottunkat.

(Kiemelt képen: Drahos Leila Forrás: E.ON ELTE BEAC)