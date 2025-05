Cselgáncs: Csermák Dániel megérkezett a nemzetközi elitbe az ifiknél

Kiválóan szerepelnek eddig az idén az ifjúsági korú cselgáncsozók a korosztályos Európa-kupa-versenyeken: Somorján hét, Porecben hat, míg Teplicében négy érmet nyertek a mieink, ami mindenképpen bizakodásra adhat okot a korosztály világeseményeinek közeledtével. A magyar fiatalok közül csupán ketten mondhatják el magukról, hogy mindhárom említett Ek-állomáson dobogóra állhattak: a lányok 48 kilós kategóriájában remekül teljesítő Kiss Viktória, illetve a fiúk nehézsúlyú mezőnyében szintén szépen vitézkedő Csermák Dániel. Utóbbi nagyszerű eredményei csupán azért okozhatnak némi meglepetést, mert a miskolci reménység tavaly novemberben Győrben szerepelt először az Európa-kupa-szériában, idén pedig már utolsóévesnek is számít az ifjúsági korosztályban.

Mindenesetre Csermák igencsak impozáns mérleggel büszkélkedhet: pályafutása során négy Ek-viadalon indult, s ezekről egytől egyig éremmel tért haza.

Három bronz mellett egy arany a termése, így nem csoda, hogy most már a korosztályos világranglistán is előkelő helyen, a 10. pozícióban jegyzik őt. De vajon minek köszönhető a berobbanása?

„Kívülről lehet, hogy úgy tűnhet, de valójában nem a semmiből nem jöttek ezek a sikerek – kezdte a DVTK 16 esztendős fiataljáról edzője, Flórusz János az Utánpótlássportnak. – Csupán annyiról volt szó, hogy korábban úgy ítéltem meg, hogy még nem volt kellően kiegyensúlyozott a teljesítménye ahhoz, hogy az Európa-kupákon is nagy eredményekre legyen képes. Gyakran hullámzó volt a formája, és én azt vallom, hogy a tanítványom csak akkor méresse meg magát a nemzetközi szinten, ha fel van készülve és valóban odavaló.

Daninál tavaly az év második felében jött el egy jelentős szintlépés, ami először abban volt tetten érhető, hogy sokkal tudatosabban kezdett el dolgozni az edzéseken.

Mindezek után a múlt év végén a győri Ek-versenyen meg is kapta a lehetőséget, és a harmadik helyre ért oda, ami elsőre mindenképpen biztatónak bizonyult. Azt jelezte, hogy az idén már ténylegesen lehet keresnivalója a nemzetközi mezőnyben. Majd a győri harmadik hely után a felnőtt ob-n szintén bronzérmes lett, amely újabb lendületet adott neki. Látszik rajta, hogy éhes a sikerre, és meg is dolgozik is érte. Nem fél senkitől, és amit megtanult, azt a versenyeken is végre tudja hajtani.

Ahhoz képest, hogy nehézsúlyról beszélünk, Dani rendkívül dinamikus és robbanékony dzsúdós, ráadásul sokféle technikát tud alkalmazni. Majdnem kétméter magas és nagyjából százharminc kilót nyom, de szinte olyan gyors, mint egy hatvankilós versenyző.

Ez hatalmas fegyvere, és ha emellé még a pontosság is párosul, akkor a dobásindításait bárki ellen el tudja adni, és nincs rá senkinek ellenszere."

Csermák Dániel Forrás: EJU

Flórusz mellett egyébként a még aktívan dzsúdózó, ifjúsági olimpiai és junior-világbajnok, több utánpótlás-korosztályban is Eb-győztes,

a párizsi olimpiát is megjárt Gercsák Szabina is részt vesz edzőként Dániel felkészítésében.

Az Európa-kupa-érmek után mostanra biztossá vált, hogy Csermák kvalifikálta magát a nyári ifjúsági Eb-re és vb-re, illetve várhatóan az EYOF-on is tatamira lép. Június végén az Európa-bajnokságot és július utolsó napjaiban az EYOF-ot egyaránt Szkopjéban rendezik majd, míg augusztus végén a világbajnokságnak Szófia ad otthont.

„Remélhetőleg, elkerülik a sérülések, és zökkenőmentes tud haladni majd a felkészülése a folytatásban is. Egyelőre elsősorban a következő Európa-kupa-verseny van a fókuszban, amelyre két múlva kerül sor a lengyelországi Bielsko Bialában. Bízunk benne, hogy ott is sikerült majd elcsípnie egy érmet.

Ami a világversenyeket illeti: az európai mezőnyben Dani tényleg bárki ellen úgy mehet fel a szőnyegre, hogy nincs félnivalója. Reálisan nézve, éremesélyesként készülhet az Eb-re.

Ennél előrébb most még nem tekintünk, főleg úgy, hogy az Európán kívüli mezőnyt még nem is ismerjük igazán a súlycsoportjában. Az ifjúsági világversenyek után az év második felében pedig már azon lesz a hangsúly, hogy minél gyorsabb legyen majd számára az átmenet a juniorok közé fellépve."

(Kiemelt kép forrása: EJU)