Atlétika: Dobó diszkosszal az U20-as világranglista második helyén

A múlt hét végén a Győrben rendezett korosztályos ügyességi és gátfutó csapatbajnokságon a Szegedi VSE 18 éves diszkoszvetője, Dobó Zsombor kiváló eredménnyel hívta fel magára a figyelmet.

Ifj. Eperjesi László tanítványa az 1,75 kilós szerrel 62,51 méteres dobást mutatott be, amely rövid ideig az idei legjobb U20-as eredménynek számított a világon. Néhány órával később a holland Jarno van Daalen 64,17 méterrel átvette a vezetést, de

Dobó második helye is igen biztató a folytatásra nézve.

„Ez az eredmény az edzések alapján már versenyen is várható volt – mondja a sokra hivatott atléta. – Nagyjából egy héttel korábban, május elején 60,79 métert dobtam, és azt kicsit csalódottan vettem tudomásul. Ebben az új egyéni csúcsban is sok van még. Még csak most kezdődött a szezon, nemrég jöttünk ki a tavaszi alapozásból.

Azt várom, hogy még csak ezután fognak javulni az eredményeim. Az idén szeretném elérni a 65 métert.

Az U20-as világranglistán elöl lenni jó érzés, és tudom, hogy a holland ellenfelem fizikálisan előrébb tart nálam. Mi továbbra is a fokozatosságra törekszünk.

Dobó Zsombor az idén dobogóra állna az U20-as Eb-n Forrás: MASZ

Az U20-asok számára az idei fő verseny az augusztusban a finnországi Tamperében esedékes Európa-bajnokság lesz.

„Azt szeretném, hogy az Európa-bajnokságra a lehető legjobb formába kerüljek, mert

szeretnék éremmel hazatérni és úgy gondolom, hogy ez reális cél.

Természetesen addig a többiek is fognak egyéni csúcsokat javítani, de bízom benne, hogy én is egyre jobb leszek. A vetélytársaimat jól ismerem, hiszen tizenöt-tizenhat éves korunktól együtt versenyzünk a utánpótlás nemzetközi eseményein. Többekkel jó kapcsolatot ápolok. Az Eb-n leginkább a mentális felkészültség fog dönteni közöttünk a sorrendről.”

(Kiemelt képünkön: Dobó Zsombor Forrás: MASZ)