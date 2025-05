Atlétika: Bátori Lilianna Berlinben második hellyel kezdte a szezont

A múlt hét végén a német fővárosban, Berlinben kezdte a szabadtéri szezont a Vasas 18 éves magasugrója, Bátori Lilianna. A fedett pályás idényben remeklő,

193 centis, U20-as világranglista-vezető pozíciót érő egyéni csúccsal kirukkoló

kiválóság az idei első kinti viadalán 184 centivel a második helyen zárt.

Lilianna a közelmúltban Tenerifén és Montenegróban is edzőtáborozott. Trénere, Kun-Szabó Balázs szerint jól halad a reménység felkészülése.

,,Az edzőtáborokban minőségben, valamint mennyiségben is el tudtuk végezni a tervezett munkát, és szerencsére betegség, sérülés sem hátráltatta Liliannát – mondja Kun-Szabó. – A berlini versenyen még picit bizonytalan volt az utolsó pár lépése, teljes nekifutásból még nem sokszor ugrott. Ezzel együtt a 184 centiméter nem rossz szezonkezdés. Jövő hét végén Zágrábban fog indulni Gold-kategóriás versenyen, szeretnénk, ha picit előre tudna lépni, és 185-190 centiig is eljutna. A 193 centis egyéni csúcs pazar volt fedett pályán. De a 190 feletti ugrásokhoz már mindennek össze kell állnia.

A szabadtéri idény most nem arról kell szóljon, hogy még néhány centivel megfejeljük az egyéni rekordot, hanem arról, hogy stabilizálni tudjuk a 190 feletti ugrásokat.

És akkor jövőre tovább építkezhetünk. Ezt Lilianna is így gondolja, ezért sem frusztrálja ha egy-egy versenyen elmarad az eddigi legjobbjától.”

Bátori Lilianna 193 centivel vezeti az U20-as világranglistát Fotó: Illyés Tibor/MTI)

Lilianna idei remeklése már februárban elkezdődött. Akkor az olaszországi Udinében a World Athletics Indoor Tour bronzkategóriás viadalán a mezőny legfiatalabbjaként a 187 centis egyéni csúcsát előbb 188-ra javította, majd a 191 centit is teljesítette. Az U18-as Európa-bajnokunk ezzel a második helyen végzett a regnáló világcsúcstartó, ukrán Jaroszlava Mahucsih mögött, aki 194-nél állt meg. Aztán a besztercebányai ezüstkategóriás viadalon ezt a teljesítményt is túlszárnyalta. A második ugrására túljutott a 193 centin is, és ezzel nemcsak újabb egyéni rekordot ért el, hanem beállította Győrffy Dóra 1997 óta érvényben lévő junior, azaz U20-as országos csúcsát is. Nagyszerű teljesítményének köszönhetően március elején ott lehetett a hollandiai Apeldoornban rendezett felnőtt fedett pályás Európa-bajnokságon is, amelyen a mezőny legfiatalabbjaként kitűnően helytállt a kontinens legjobbjai között. Az Eb-selejtezőben remek mentális felkészültségről téve tanúbizonyságot a harmadik kísérletére ugrotta meg a 189 centit, amellyel

döntőbe jutott, és végül a kilencedik helyen zárt.

Az idén a Tamperében az U20-asoknak Eb-t rendeznek, de Lilianna azt követően a tokiói felnőtt-világbajnokságon is megmutatná magát.

Két magasabb kategóriájú vesenyen kellene 190 centi körül ugrania, és akkor nyugodtan készülhetne az U20-as Eb után a felnőttek vébéjére is

– zárja az edző.

(Kiemelt képünkön: Bátori Lilianna Fotó: Illyés Tibor/MTI)