Asztalitenisz: az U21-es Eb után Lei Balázs már a vb-re fókuszál

Mint arról korábban beszámoltunk, Lei Balázs és a szlovákiai Árpás Sámuel párosa a legjobb nyolcig jutott a pozsonyi U21-es asztalitenisz Európa-bajnokságon. A serdülő-világbajnok duó az Aleksi Rasanen, Martin Froseth finn, norvég egység legyőzésével kezdett a 32 között, majd a dán Dominykas Samuolis, Johan Engberg Havsteen is felülmúlták Leiék a nyolcaddöntőben, mígnem a legjobb négy közé kerülésért a német Andre Bertelsmeier és a portugál Tiago Abiodun megállította őket. A magyar-szlovák kettős már 2:0-ra is vezetett, ám a később döntőig menetelő és Eb-ezüstérmes rivális aztán ötjátszmában fordított. Egyesben Balázsnak ezúttal nem jött ki a lépés, három vereséggel búcsúzott a második selejtezőcsoportkörben.

„Kicsit furcsa volt az egész Európa-bajnokság, mert a verseny előtt jól ment a játék, és Pozsonyban is tényleg minden feküdt nekem: éreztem a labdát, az asztalt és a termet is, szóval a körülmények kiválóak voltak – mondta Lei az Utánpótlássportnak. – Majd jól is indult az esemény: párosban kezdtem, és magabiztosan nyertünk. Utána viszont jött az első egyes mérkőzésem a francia Deschamps ellen, amelyen 3:1-es szettelőnyöm is volt, de utána sorozatban három játszmát is elbuktam, és végül 4:3-ra kikaptam egy kiélezett hetedik szett végén.

Az a vereség nagyon kizökkentett és bennem maradt egészen a verseny végéig. Negatív spirálba kerültem, amelyből egyesben nem is igazán tudtam kijönni, és sajnos nem sikerült továbbjutni. Ennek ellenére párosban még valamivel jobban ment a játék, próbáltam összeszedni magam, és tartani a szintet.

Ha kicsit küzdelmesen is, de hoztuk a nyolcaddöntőt a dánok ellen, majd jött a negyeddöntő a német, portugál duó ellen. Előzetesen nem hittem volna, hogy 2:0-ra fogunk vezetni ellenük, utána viszont elfogytunk, és elveszítettünk három sima szettet. Van bennem hiányérzet amiatt, hogy nem jött össze a négy közé kerülés, hiszen karnyújtásnyira voltunk az éremszerzéstől. De most el kellett fogadnunk: ennyi volt bennünk.

Természetesen, kiemelt versenyként kezeltük az U21-es Európa-bajnokságot, de még fontosabb lesz majd a nyári U19-es Eb, amelyen a saját korosztályunkban bizonyíthatunk. Ott szeretnék majd igazán nagyot alkotni, és érmet, érmeket nyerni.

Lei Balázs Forrás: ETTU

A 18 esztendős Lei Balázsnak nem sok ideje van csüggedni, ugyanis egyetlen magyar férfi játékosként ott lesz a szombaton Dohában kezdődő felnőtt-világbajnokságon is, méghozzá párosban – ezúttal is Árpás Sámuel oldalán – láthatjuk majd játszani. Leiék a vasárnapi első körben a Vitor Ishiy, Guilherme Teodoro brazil duóval mérkőznek meg.

Első felnőttvébémen fogok szerepelni, szóval a legfontosabb a tapasztalatszerzés lesz. Nincsenek különösebb elvárásaink, csak szeretnénk teher nélkül, felszabadultan játszani, és lehetőleg a legjobbunkat hozni.

Ha ez összejön, akkor már elégedettek leszünk. Persze, ha sikerülne még meccset is nyerni, az hatalmas fegyvertény lenne, de igazából csak szeretném kiélvezni minden pillanatát a versenynek. Alig várom már, hogy megtapasztaljam, milyen is az atmoszférája, a hangulata egy felnőtt-világbajnokságnak."

(Kiemelt kép forrása: ETTU)