Koronglövészet: „Mi vagyunk a lehetőség” – Renner Bálint

Lassan huszonegy éve annak, hogy Igaly Diána 2004-ben Sydneyben olimpiai bajnoki címet szerzett skeetlövészetben. Azóta nem számolhattunk be magyar koronglövő kiemelkedő nemzetközi eredményéről, de az utóbbi időben ismét ígéretes fiatalok tűntek fel a szakágban. Egyikük a szintén skeetlövő, 18 éves Renner Bálint, akivel azt követően beszélgettünk, hogy Szlovákiában figyelemre méltó teljesítménnyel rukkolt ki.

– 125-ből 120 korongot lőttél az említett versenyen. Ez számodra is jól hangzik?

– Ezt még kicsit nekem is emésztenem kell. Ritkán lövök ilyen jót. Nem voltunk sokan a versenyen, de az eredményemre valóban büszke lehetek. Az első napon 75 korongból 74-et, a másodikon 50-ből 46-ot találtam el.

– Ez a junioroknál milyen eredménynek számít nemzetközi szinten?

– Világszinten is nagyon jónak. 120 koronggal a juniorok között vébén, Eb-n és világkupán is döntőbe lehet jutni.

– És a felnőttek között?

– Az már más szint. Egy átlagos, de rangos nemzetközi versenyen 122 korong minimum kell a hatos döntőhöz, de például tavaly jártam egy olyan felnőttvilágkupán, amelyen heten is 124-et lőttek a 125-ből.

– Mióta lősz, azaz mennyi idő alatt jutottál el idáig?

– Ez már a negyedik évem, hogy versenyszerűen űzöm a skeetlövészetet. És átlagban minimun heti három edzéssel készültem.

Folyamatosan igyekeztem magújulni és fejleszteni magam,

ami nem is olyan egyszerű, mert ebben a sportágban mire begyakorolunk egy új dolgot, addigra könnyen elromolhat az, ami addig jól ment. Ez frusztráló, főleg nekem, aki alaptermészetéből adódóan is felhúzza magát apróságokon. Édesapám hobbiszerűen lőtt, a koronglövészet így számomra apa-fia programnak indult, aztán komolyabbra fordult. Csináltam, mert egyrészt jólesett azt hallani, hogy tehetségesnek tartanak, másrészt ez egy nekem való, egyéni sportág, amelyben egyedül vagyok, csak magamban bízhatok, ugyanakkor csak magamat is okolhatom, ha valami nem úgy jön össze.

– Egy teljesen kezdő az első edzésén hány korongot tud eltalálni?

– Huszonötből szerintem kettőt.

– Mennyire népszerű Magyarországon a koronglövészet?

– Kevésbé. Az ismeretségi körömben a korombelieket leginkább a csapatsportágak szívják el. A foci vagy a kézilabda. Mi egy junior országos bajnokságon nagyjából tizenöten-húszan indulunk el. Bármennyien részt vehetnének rajta, de annak sem lenne értelme, mert a mezőny nem erős.

– Ennek mi az oka?

– Pont az, hogy kevesen vagyunk.

– Mennyire költséges a koronglövészet?

– Elkezdeni nem drágább, mint több népszerűbb egyéni sportágat itthon. Edzésenként tízezer forintban már benne van az edző, a lőtér és a lőszer is. Aztán egyre inkább költségessé válik, de minél jobb leszel, a hazai szövetség annál nagyobb mértékben támogat.

Renner Bálint Fotó: Tóth Dominika

– 2023 óta Visnyei Balázs fogja össze a szakágat, és szlovák mintára elindult egy utánpótlás-gondozó program is. Számodra ez milyen előnyökkel jár?

– Rengeteget segít.

A támogatás mértéke életkorhoz és elért eredményekhez kötött, de egyáltalán nincsenek elrugaszkodva a szintek.

Ez alapján sorolják a versenyzőket támogatási kategóriákba. Az A-kategóriába rajtam kívül még Ternák Tamás fér be skeetben. Ez például nyolcezer darab lőszert is jelent fejenként.

– Az meddig elég?

– Nagyjából fél évig.

– És az év másik felében elhasznált lőszerek?

– Azokat én veszem meg. Egy kartonban kétszázötven darab lőszer van és ebből egy jobb minőségű ára húsz-harmincezer forint körül mozog. Télen kevesebbet lövök, de amikor február környékén visszatérek a lőtérre és formába akarom hozni magam, akkor nagyjából másfél kartont elhasználok az edzésen.

– Tavaly az olaszországi Lonatóban volt a junior Európa-bajnokság. Bizakodva utaztatok ki, de a szereplés elmaradt a várakozásaitoktól. Min múlik a jó teljesítmény?

– Az Eb-n olyan dolgokkal foglalkoztunk, amelyekkel nem lett volna szabad. Több dolog is elvonta a figyelmünket, leginkább az, hogy Európa-bajnokságon vagyunk, a fő versenyünkön, és nagyon meg akartunk felelni. Mentálisan felkészületlenek voltunk. Ebben azóta én is igyekszem javulni, és az edzőm, Raffaele Bianco is sokat segít ebben.

– Mióta foglalkozik veled az olasz szakember?

– Tavaly szeptember óta. Korábban a kínai csapatot edzette, amely két lövővel ment a legutóbbi olimpiára. Vele technikailag és mentálisan is sokat fejlődtem, nem utolsósorban a jelenléte biztonságérzetet is ad. Előtte nem volt olyan edzőm, aki a versenyeken ott állt volna a hátam mögött és mindenben számíthattam volna rá.

– Hivatalosan a kunfehértói székhelyű Köszolg SC színeiben versenyzel, de az edződ nem az egyesület alkalmazottja.

– Az egyesület a kunfehértói lőtéren ingyenes edzéslehetőséget biztosított nekem, sokat segített, de mostanában Jánoshalmán megy a felkészülésem, és az edzői díj saját költség.

– Magyarországon hány olyan szakember van, aki a te szinteden minőségi munkát tudna végezni veled?

– Ha őszinte akarok lenni, szerintem nincs olyan, aki a 110-115 korong feletti lövőkkel érdemben tudnak foglalkozni.

– Idővel láthatunk ismét magyar koronglövőt a nemzetközi felnőttélmezőnyben?

– Mi vagyunk a lehetőség. Skeetben rajtam kívül Ternák Tamás és Nemes Áron tartozik a sokra hivatott korosztályos versenyzők közé. De rengeteget kell edzeni és mentálisan is meg kell erősödni.

Ha kifogunk egy jó napot, Tomi és én is oda tudunk érni a döntőbe a juniorok világversenyein is.

Az idén Franciaországban lesz a junior Eb, és ott szeretném magamból kihozni a legtöbbet és a legjobbak között lenni. Az a célom, hogy ott legyek a 2028-as Los Angeles-i olimpián. Az esélyem megvan és úgy hiszem, hogy kellő elhivatottsággal meg tudom csinálni.

(Kiemelt képünkön: Renner Bálint Fotó: Tóth Dominika)