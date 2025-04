Evezés: Több kimagasló tehetséget is látok a fiataloknál – Simon Béla

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, februárban megújult az evezős válogatottak szakmai vezetése, a hazai szövetség Ficsor Lászlót nevezte ki vezető szövetségi kapitányként, Simon Béla pedig szövetségi kapitányként vetette bele magát a munkába.

Ficsor több évtizedes, releváns mesteredzői múlttal rendelkezik, Simon pedig a magyar evezés elmúlt 20 évének megkerülhetetlen szereplője, világ- és Európa-bajnok, kétszeres olimpikon, aki 2024 végén búcsúzott el az aktív nemzetközi élsportolói pályafutásától. A felállás szokatlan lehet, Simon azonban máris tisztázta, hogy mi az oka ennek a felállásnak a kapitányi szerepkörben.

„Ez a fajta átállás általában a szeptembertől novemberig tartó időszakban történik meg, minket viszont februárban neveztek ki, így rengeteg dolognak kellett utána futni. Volt egy futó alapprogram, amit személyre kellett szabni, utólag pár elemet korrigálni kellett, ami időigényes folyamat, mostanra viszont már megkezdődött a válogató időszak. Vannak céljaink, amiket minél hamarabb meg akarunk valósítani – mondja az Utánpótlássportnak Simon. – Amikor megkeresett a szövetség elnöke, Cseh Ottó a kapitányi lehetőséggel, azzal a kikötéssel vállaltam el, hogy Finya (Ficsor László – a szerk.) minimum az első három hónapban ott van velem, és segít az átállásban, hogy minél könnyebben eligazodjak ezen az új területen. Tizenhárom évet korábban már dolgozott szövetségi kapitányként, így a rutinja alapján rengeteget tud tanítani.”

A szakember optimista a jövőt illetően, és bízik benne, hogy fiatalok már idén nyáron eredményesen szerepelnek majd.

„Nemrég hagytam abba a versenyzést, így adott esetben bizonyos helyzetekben én is be tudok ülni a nagyobb egységek hajóiba, és testközelből tudok instrukciókat, tanácsokat adni, ami sokat segíthet a sportolóinknak.

Bizakodó vagyok, az idei világversenyeken több éremben gondolkodom, főleg amiatt, mert látok olyan tehetségeket, akik a jövőben gyökeresen megváltoztathatják az evezés pozícióját a magyar sportban; szeretném, ha ezek a fiatalok kiteljesednének a közeljövőben.

Ebben a világ legjobb edzője, az olasz válogatottat szövetségi kapitányként irányító Antonio Colamonici is segíthet majd, aki szakmai tanácsadóként támogat minket. A felnőttek között jelenleg egy-két-három versenyzőnk van, így az is a feladatunk, hogy az utánpótlásból többeket is odajuttassunk a legmagasabb szintre, akár már a brisbane-i olimpiát a fókuszba helyezve.”

(Kiemelt képünkön: Simon Béla Forrás: Magyar Evezős Szövetség)