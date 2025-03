Kézilabda: hasznos napokon van túl a junior leányválogatott

Ahogyan a múlt hét végén beszámoltunk róla, első alkalommal edzőtáboroztak idén a korosztályos leány kézilabda-válogatottak, amelyek közül a juniorokra (2006-os és 2007-es születésűek) várt a legnagyobb feladat, akik Inárcson Három Nemzet-tornán látták vendégül a tavalyi világbajnokságon ezüstérmet szerző dán, illetve negyedikként záró francia csapatot.

Ebben a sorba a magyarok is beillettek, hiszen a Bohus Beáta szövetségi edző vezette együttes az említett kínai vb-n bronzérmet ünnepelhetett.

A magyar fiatalok mindkét meccsüket megnyerték ezzel együtt pedig a tornát is; a dánok ellen három, a franciák ellen ötgólos sikert arattak.

„Próbálunk minden összetartáson erős ellenfelekkel találkozni. A nyári Európa-bajnokságra készülünk, ez az összetartás is már annak a szellemében telt, hogy elkezdjük a keret kialakítását. Figyeljük, ki kivel tud hatékonyan együtt játszani. Felmérések most nem voltak a programban, de láthatóan jó állapotban vannak a lányok, ami bizonyítja, hogy megfelelő munka folyik a klubokban – mondja Bohus az Utánpótlássportnak. –

Nem az eredmény volt a legfontosabb, hanem hogy állapotfelmérést tartsunk, illetve megnézzük, miben kell előrelépnünk.

Most három új játékos került be a keretbe, mindannyiuknak elégedettek voltunk a teljesítményével. Áprilisban még várható, hogy lesznek új arcok a csapatban, a három hetes közvetlen felkészülés során viszont már csak azokkal dolgozunk, akik az Eb-n is érdekeltek lesznek. Nem lesz könnyű időszak, mert a legtöbben ebben az időszakban érettségiznek.”

Bohus Beáta Forrás: HF Montenegro

Április hetedikétől ismét edzőtáborba vonul a válogatott, aminek Lakitelek lesz a helyszíne; a fiatalok a svéd és a holland csapattal is megmérkőzik majd.

„Ott már felméréssel kezdünk, ami jó kiindulási alapot ad majd, hogy melyik játékossal hova szeretnénk eljutni a hét végére. Az Eb-n tizenkét nap alatt nyolc-kilenc meccsünk lesz, ami óriási terhelés, erre megfelelően fel kell készülnünk.

A múlt heti győzelmünktől nem kell elszállni, erre építkeznünk.

Látjuk a hiányosságokat is, ezeket igyekszünk a folytatásban kijavítani.”

(Kiemelt képünk forrása: MKSZ)