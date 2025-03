Birkózás: Terék Gerdát a sérülés sem állította meg az U23-as Eb-n

Bár a 19 éves, tehát még juniorkorú birkózót, Terék Gerdát (57 kg) bokasérülés is hátráltatta, és emiatt sokáig az indulása is kérdésesnek bizonyult, végül bronzérmet szerzett a tiranai U23-as Európa-bajnokságon. A csepeli fiatal célja, hogy a nyári U20-as Európa-bajnokságon még ennél is fényesebb nyerjen.

Mint arról beszámoltunk, remekeltek a lányok az év első korosztályos birkózó-világversenyén, az albániai U23-as Európa-bajnokságon. A női versenyzőink összesen három éremmel és két ötödik hellyel zártak. Az ezüstérmet szerző Elekes Enikő (65 kg) mellett Terék Gerda is nagyot alkotott, és szintén dobogóra állhatott a kontinensviadalon. A Csepel TC-KIMBA 19 éves reménysége a harmadik helyen végzett az 57 kilósok mezőnyében, és újabb darabbal gyarapította medálkollekcióját. Az U20-as vb-harmadik és Eb-második Tiranában már a hatodik érmét nyerte korosztályos világeseményen. „Nagyon fontos siker számomra, hogy juniorkorúként sikerült érmet szereznem az U23-as Eb-n – mondta Terék az Utánpótlássportnak. – Különösen úgy, hogy bokasérüléssel utaztam ki az Európa-bajnokságra, és a felkészülés utolsó időszakában nem is tudtam megfelelően készülni. Például volt olyan, hogy másfél hétig a szőnyegre sem tudtam lépni, és egyáltalán nem birkózhattam az edzéseken. Az utolsó napokig kétséges volt, hogy vajon el tudok-e indulni az Eb-n. Hálistennek, a legvégén sikerült annyira »összedrótozni«, hogy rajthoz álljak. Mert egyébként roppant módon fájt volna a szívem, ha végül ki kellett volna hagynom ezt a világversenyt. A végeredmény fényében pedig azt mondhatom, hogy tényleg megérte a sok szenvedés, hiszen nem üres kézzel jöttem haza. Rendkívül boldog vagyok, hogy sikerült bronzérmet szereznem. Alapvetően az előzmények ismeretében nem voltak nagy reményeim. Nagyon féltettem a lábamat, és csak szerettem volna elkerülni, hogy rásérüljek a bokámra. A várakozásaimat alaposan sikerült túlszárnyalni ezzel a bronzzal. Terék Gerda (jobbra) juniorkorúként szerzett bronzérmet az U23-as Eb-n Forrás: UWW/MBSZ Gerdának nem volt szerencséje a sorsolásnál, ugyanis rögtön az U20-as világ- és Európa-bajnok, ukrán Alina Filipovics jutott neki első ellenfélül, akitől 4–0-ra vereséget szenvedett. A legyőzője viszont egészen a döntőig menetelt, így a magyar lány megkapta a második esélyt a vigaszágon, ahol aztán a bolgár Fatme Sabant és a litván Inna Alimovát is nagyon magabiztosan, technikai tussal verte, így megszerezte az áhított a bronzérmet. „A sikerélmény mellett kifejezetten értékes tapasztalatokat is szerezhettem az idősebbek között ezen az Eb-n, ami úgy érzem, nagyban hozzá fog járulni a fejlődésemhez. A világeseményeknek egyszerűen olyan atmoszférája van, hogy az semmilyen másik nemzetközi versenyhez nem hasonlítható. Hiába járunk külföldre versenyekre, nem tudjuk lemodellezni azt a stresszhelyzetet, amellyel egy Eb-n vagy vébén szembesülünk. Ebből a szempontból az U23-as Eb-n szereplés nekem kiváló felkészülési állomásként szolgált a június végi U20-as Európa-bajnokság előtt, amely idén a legfontosabb verseny lesz a számomra. Mindemellett augusztus végén várhat még rám az U20-as világbajnokság is. Van már korosztályos Eb-ről több ezüstöm és bronzom is, viszont az arany még hiányzik. A nagy vágyam, hogy nyáron a saját korosztályom Európa-bajnokságán ezt mindenképpen pótoljam. Pillanatnyilag a legfontosabb feladat, hogy mihamarabb újra százszázalékos legyen a bokám, és végre megint teljes intenzitással tudjak edzeni, hogy aztán a közelgő U20-as válogatóversenyeken már lehetőleg ne hátráltasson ez a probléma. Így most folyamatosan gyógytornára, illetve kezelésekre járok, hogy ez így legyen, szóval igyekszem tényleg mindent annak alárendelni, hogy újra egészséges legyek." (Kiemelt képen: Terék Gerda Forrás: UWW/MBSZ)