Kosárlabda: jól haladnak az építkezéssel a fiúválogatottak

Mint arról korábban beszámoltunk, újabb tornagyőzelemmel hangolt a nyári korosztályos Európa-bajnokságra az U16-os fiú kosárlabda-válogatott. Az Olimpiai Reménységek Versenye decemberi megnyerése után a Ferenczi Tamás vezette nemzeti csapat legutóbb a székesfehérvári Szent István-kupán remekelt: a rangos felkészülési viadalon sorrendben a horvátokat, a letteket és a németeket is legyőzték a mieink, majd a döntőben a spanyol Joventut Badalonát is felülmúlták. A 2009-2010-es születésűekből álló U16-os együttes eddig az évadban veretlenül áll, a fiúk a hét felkészülési mérkőzésükből mind a hetet megnyerték, amely mindenképp bizakodásra adhat okot a nyári B-divíziós kontinenstornára előretekintve.

Már tavaly nyáron is mutattak biztató jeleket válogatottjaink, nemcsak az elért helyezések terén, hanem összességében a játék minőségében is, illetve láttam kifejezetten jó egyéni teljesítményeket.

Azt hiszem, ezen az úton sikerült tovább haladnunk a mostani szezonban is, és októberben ott folytattuk a munkát, ahol a nyáron abbahagytuk – kezdte az Utánpótlássportnak a helyzetértékelést a fiúválogatottokról Patonay Imre, az ikonikus körmendi sikeredző, a korábbi szövetségi kapitány. – Az U16-osok eddig egészen ígéretes teljesítményt nyújtanak az évadban. Először némi meglepetésre a fehérvári ORV-n sikerült megverni a szlovák, a cseh és a lengyel csapatot is, majd a Szent István-kupán is folytatták remeklésüket.

Persze ez most nagyon szépen fest, hogy eddig a srácok hétből hetet nyertek, viszont ez még nem ok az ünneplésre.

Csak óvatósan az agarakkal, hiszen a legfontosabb feladat majd csak nyáron következik az Eb-n. Mindenesetre az látszik, hogy tehetséges, reményteli évjáratról beszélünk, és megfelelő az összhang is csapaton belül. Viszonylag erős csoportot kaptunk az Európa-bajnokságra, hiszen a csehek, a bolgárok és a belgák is mellettünk lesznek, de azt gondolom, csak saját magunkkal kell foglalkozni.

Ha így folytatják a srácok, és továbbra is így fejlődnek, akkor nem aggódom, mert mindegyik csapatnál jobbak lehetnek.

Patonay Imre Fotó: Máj Tamás

Patonay több olyan játékost is kiemelt, akire majd hosszú távon is érdemes lesz odafigyelni.

„Irányító poszton a Gáspár Vince, Inalegwu Noel páros, míg centerként Kurfis Zétény is kiemelkedő képességű, és a nyáron is meghatározó tagja lehet majd a válogatottnak – folytatta a 71 éves szakember, aki tavaly április óta dolgozik mentoredzőként, külső szakértőként a korosztályos nemzeti csapatok mellett. –

A kaposvári Gáspár Benedek játéka abszolúte Gulyás Róbertre emlékeztet engem. A honvédos Domján Ervint pedig amikor megláttam, olyan érzésem volt, mintha a fiatalkori Heinrich Róbertet látnám játszani.

A mezőnysor is kifejeztten jó lesz Marokházi Leventével, Papp Gergellyel, Nagy Ágostonnal, illetve Szafkó Márkkal. Nagy reményeket fűzők ehhez a csapathoz, igazi korszerű, modern kosárlabdát játszanak."

FIÚVÁLOGATOTTAK CSOPORTBEOSZTÁSA A NYÁRI EB-N:

U16-os B-divíziós fiú Európa-bajnokság

(Augusztus 7-16., Szkopje, Észak-Macedónia)

D-csoport: Bulgária, Belgium, Magyarország, Csehország, Norvégia



U18-as B-divíziós fiú Európa-bajnokság

(Július 25. – augusztus 3., Pitesti, Románia)

C-csoport: Finnország, Csehország, Magyarország, Észtország, Svájc, Koszovó



U20-as B-divíziós férfi Európa-bajnokság

(Július 11-20., Jereván, Örményország)

D-csoport: Törökország, Svédország, Magyarország, Koszovó, Albánia

Mindeközben a Pethő Ákos vezette U18-as válogatott is gőzerővel készül, és vasárnaptól egyhetes fehérvári összetartással hangol a nyári fő megméretésre.

„A csoportbeosztás náluk sem a legjobb, ugyanis megkapták a finneket, a cseheket, az észteket és a svájciakat is a sorsoláson. A mieinkkel együtt várhatóan ez öt nagyon hasonló képességű csapat lesz, minimális különbségek fognak dönteni a csoportmeccseken.

Kiemelkedő tehetségekből itt sincs hiány, főleg a magasemberek terén, s ez különösen örömteli, mert egyébként rendre a centerposzt szokta jelenteni a kardinális kérdést a csapatainknál. Itt viszont Rosta Péter és Flasár Zalán révén két rendkívül megbízható és sokoldalú fiatalunk is akad,

illetve az Amerikában játszó Palotai Mátéval egészülhet ki még a magas szekció. Ugyanakkor a kinti részlegben is megvan a potenciál: Lukácsi Gábor most tért haza Spanyolországból, míg Tallós Levente, Nyikos Balázs és Hadnagy Csanád egyaránt Amerikában fejlődik. Ebből a 2007-2008-as korosztályból többen már rendszeresen játszanak az NB I/A-csoportban is, ami megint csak biztató."

Rosta Péter lehet az U18-as válogatott egyik meghatározó játékosa ebben az évadban Forrás: FIBA

Az U20-asok élén a spanyol tréner, Carlos Vallejo – aki klubszinten Sopronban tevékenykedik – immár második éve dolgozik szövetségi edzőként.

A három válogatottunk közül az U20-asok kapták a legkönnyebb sorsolást az Eb-re.

Az albánokat és a koszovóiakat kötelező feladat lenne legyőzni, és ha a törökök vagy a svédek közül az egyiket megverjük, akkor továbbjuthatunk a legjobb nyolc közé. Ráadásul tavaly nyáron egyszer már sikerült nyernünk a svédek ellen, így ez korántsem lesz lehetetlen küldetés. Az U20-as csapat csütörtök óta most Fehérváron edzőtáborozik, jövő héten pedig Nagyváradra utazik, és két edzőmeccset játszik a románokkal.

Ezt a korosztályt már a felnőttválogatott szemüvegén keresztül kell nézni, hiszen az itteni legjobbaknak néhány éven belül már a nagyok között kellene szerepelnie.

A Radó Ádám, Flasár Botond, Kaye Benjamin centertrió személyében ebben a korosztályban is erősek lehetünk a palánk körül, és a mezőnyben Szőke Bálint, Hőgye Patrik, Buglyó Barna, illetve Bor Gábor viheti a főszerepet, Karda Dominikkel és Maly Benedekkel kiegészülve."

(Kiemelt képen: Nagy Ágoston, az U16-os válogatott kulcsjátékosainak egyike Fotó: Nagy Norbert/MKOSZ)