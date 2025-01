Vívás: Szilárd Anna Pozsonyban szerzett ezüsttel folytatta remeklését

A múlt hét végén Pozsonyban vettek részt európai körversenyen a kadétkorú párbajtőrözőink. A viadal csak nevében volt „európai”, a világ számos pontjáról érkeztek ígéretek a megmértetésre. A magyarok közül a legjobban a Budapesti Honvéd 16 éves ígérete, Szilárd Anna szerepelt, aki

bravúros ezüstéremmel tette emlékezetessé a versenyét.

Diera Ferenc tanítványa 328 fős mezőnyben kezdte meg a menetelését Szlovákiában, majd az egyenes kieséses szakaszban sorrendben francia, cseh, amerikai, olasz, majd újabb amerikai kihívót győzött le a fináléig. A döntőben aztán az ugyancsak amerikai színekben vívó Melinda Yao ellen is kitűnően teljesített, és végül egyetlen, hosszabbításban esett tussal maradt alul 13:12-re.

Anna ebben a szezonban mindegyik hazai kupafordulóban a dobogóra állt a korosztályában, a budapesti kadét körversenyen nyolcaddöntőt vívott, míg január elején az udinei junior-világkupaversenyen egészen a legjobb 32-ig jutott.

Szilárd Anna ebben az évadban is nagyszerűen vív a kadétok között Forrás: MVSZ

A reménység kitűnő szereplése nem meglepő, hiszen már az előző évadban is nagyszerű eredményekkel hívta fel magára a figyelmet. Akkor a nápolyi kadét Európa-bajnokságon a korosztály elsőéveseként a kilencedik helyen zárt, majd a rijádi világbajnokságon kiemelkedő teljesítménnyel a negyeddöntőig ért el, és ott csak a későbbi aranyérmes, az azt megelőzően junior Eb-t nyert ukrán Anna Makszimenko tudta megállítani,

így az előkelő ötödik helyet érdemelte ki.

Diera Ferenc így jellemezte tanítványát honlapunknak:

„Korábban a Honvédban cselgáncsozott, és az edzője azt mondta nekem, mikor Anna vívni kezdett, hogy egy országos bajnokot vettem el tőle. Igaza lehetett, de végül is országos bajnok is lett belőle szinte minden eddigi korosztályában, csak éppen vívásban. Egyébként még ma is meg tudná csinálni a csípő- vagy a válldobást, de már nincs erre szüksége.

Annának rendkívüli akaratereje van. Soha nem adja fel és a legreménytelenebb helyzetekben is a végsőkig küzd.

Ugyancsak a dzsúdóból hozta a robbanékonyságát és a gyorsaságát. A szíve folyamatosan viszi előre és sosincs megelégedve magával. Még akkor is gyakorol, amikor nem is kellene. Soha nem kellett még unszolnom a vívásra.”

Szilárd Anna és edzője, Diera Ferenc a Szlovákiában szerzett trófeával Forrás: MVSZ

Anna jelenleg vezeti a párbajtőrözők hazai kadétranglistáját, így minden esélye megvan arra, hogy az idén is ott legyen a korosztályos világeseményeken. Előbb a törökországi Európa-, majd a kínai világbajnokságon.

(Kiemelt képünkön: Szilárd Anna Forrás: MVSZ)