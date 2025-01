Röplabda: megállíthatatlannak bizonyult az U16-os leányválogatott

Mint arról beszámoltunk, a Kőnig Gábor vezette U16-os leány röplabda-válogatott végletekig kiélezett csatában, végül 3:2-re verte a hazai horvát csapatot a zadari Eb-selejtezőtorna döntőjében, és ezzel jókora bravúrt bemutatva, egyenes ágon kivívta a részvételt a júliusi, albán-koszovói közös rendezésű korosztályos Európa-bajnokságra. Az elmúlt években több leányválogatottnak is sikerült már önerőből (nem rendezőként) kiharcolni a kijutást, azonban azok rendre a pótselejtezőn keresztül történtek, ezúttal viszont az első kvalifikációs körből jött össze mindez. A két rendező mellett eddig csupán a lengyel és a magyar válogatottnak van biztos helye a nyári kontinensviadalon.

Olyan sikert értünk el, amelyre azt hiszem, kevesen számítottak a sportágat követő közvéleményből

– mondta Kőnig Gábor szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Azt tudni kell, hogy a MEVZA-tornákon (amely a korosztályos Eb-selejtező első körének felel meg – A szerk.) jellemzően nem mi szoktunk lenni a favoritok, és mostanában nem is túl gyakran fordult elő, hogy magyar csapat győzni tudott volna. A nyolcas csoportból az első öt-hat nemzet válogatottja mindig nagyon komoly játékerőt képvisel. Alapjában véve most is bombaerősek voltak a riválisok. Ennek fényében úgy mentünk ki, hogy a pótselejtező kiharcolása a minimális célunk, ehhez a második és az ötödik hely között kellett végeznünk.

Azonban a meccsek előrehaladtával felismerték a lányok, hogy itt valóban lehet keresnivalójuk, és bárkit képesek legyőzni. Ahogyan mondani szokták, evés közben jött meg az étvágy. Lehet, hogy nem mi játszottuk a leglátványosabb röplabdát, de hogy a leghatékonyabbat, ahhoz nem férhet kétség.

Kőnig Gábor Forrás: CEV

„Miután a csoportkört követően a cseheket is megvertük az elődöntőben, a házigazda horvátok következtek a fináléban. Egy döntőt megnyerni mindig teljesen más műfaj, mint bármilyen másik meccs, de a lányok végül abszolúte felnőttek a feladathoz, és hatalmas örömöt okoztak nekünk. A horvátok elleni döntőben mindent megéltünk, a mélységeket és a magasságokat is, de a hullámvasútszerű mérkőzés végén mi kerekedtünk fel. Igazi katarzisként éltük meg azt a győzelmet.

Összességében bár a fizikai paraméterekben, így a magasság terén nem mi voltunk a legkiemelkedőbbek, de ezt a lányok kiváló mentalitással ellensúlyozni tudták.

Tényleg, végig alázatosan és fegyelmezetten játszottunk. A hozzáállás mellett pedig az is fontos volt, hogy a kitalált játékunk nagyon ült, sikerült a taktikánkat tökéletesen a keretre szabni. Remekül védekeztünk, a nyitásaink rendkívül hatékony fegyvernek bizonyultak, és eközben a másik oldalon stabilan fogadtunk. Továbbá a támadásaink is jól működtek. Maximálisan elégedettek lehetünk a csapattal, csak az elismerés hangján tudok beszélni a lányok teljesítményéről."

AZ U16-OS LEÁNYVÁLOGATOTT KERETE:

Tömböly Míra Mária, Horváth Emma, Lakatos Luca Virág, Ónodi Jamina, Dibusz Viktória, Sánta Laura, Bite Adél, Faragó Anna, Matvon Anna, Sándor Liza, Czuppon Liza, Kőmíves Eszter Anna, Indra Sára, Pászti-Nagy Júlia

(Kiemelt kép forrása: MRSZ)