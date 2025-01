Öttusa: Tamás Botond zsinórban negyedszer lett az év legjobbja

Az elmúlt évben Tamás Botondot választotta a hazai öttusa szövetség az év legjobb junior férfiversenyzőjének. Az UTE nem egészen 20 esztendős kiválósága sorozatban negyedszer kapta meg ezt az elismerést az aktuális korosztályában.

A kitüntetés ezúttal sem volt érdemtelen.

2024-es eredményei közül kiemelkedik, hogy megnyerte a szófiai junior Európa-bajnokságot. Botond a bolgár fővárosban rendezett kontinensviadalon remek vívással alapozta meg a döntőjét, melyben az akadálypályán a jobbak közé, úszásban pedig a középmezőnyhöz tartozott, így a kombinált számot a hetedik helyről kezdhette meg. A laser runban aztán sorra hagyta le kihívóit, és végül 6 másodperccel megelőzve az ukrán Roman Popovot bravúros aranyérmet szerzett.

„Ez volt a harmadik korosztály, amelyben érmet tudok szerezni világversenyen. Ez azt jelzi, hogy a sikerek nem véletlenek, hanem szépen felépített munka áll mögöttük” – mondta a korábbról U17-es vb-címmel és U19-es vb-, valamint Eb-ezüsttel büszkélkedő ígéret.

Tamás Botond a junior Eb-dobogó tetején (középen) Forrás: MÖSZ

Botond edzéseit a 2024 legjobb hazai sportolónőjének választott, olimpiai bajnok Gulyás Michelle-t is felkészítő Tibolya Péter koordinálja. Az edző és tanítvány ebben az évben is elsősorban a juniorversenyekre fókuszál, ám Botond egyre több felnőttviadalon is kipróbálná magát. A reménység bár számos korosztályos sikert ért el, szívének máig a legkedvesebb eredménye a 2022-ben 17 évesen megszerzett felnőtt országos bajnoki bronzérem.

„Még fiatalabbként csodálattal néztem a világ élvonalába tartozó felnőttjeinket, és nagyon szerettem volna velük versenyezni.

Azon a 2022-es országos bajnokságon Marosi Ádám és Demeter Bence mögött lettem harmadik, így örök emlék marad a verseny.

Ráadásul nehéz, lelkileg megviselő, hosszabb sérülést magába foglaló időszak után sikerült dobogóra állnom. Na, meg azért is volt jó érzés érmet szerezni, mert senki nem számított rá, hogy benne leszek az első háromban.”

Tamás Botond az idén másodéves a juniorkorosztályban Forrás: UIPM

Botond elmondta, az idén szeretné, ha elkerülnék a jelentősebb sérülések, és ugyanúgy ott akar lenni a korosztálya világversenyein.

Rendkívül nagy motivációt jelent, hogy idén júniusban Székesfehérváron lesz a junior-világbajnokság és hazai közönség előtt versenyezhetünk.

Még csak másodéves vagyok a juniorok között, ezért a felnőttmezőnyben komolyabb elvárás, teher nélkül szerepelhetek. A párizs olimpia után már a felnőttek sem lovagolnak, hanem számukra is bejött az OCR. Nekünk fiataloknak már van tapasztalatunk az akadálypályákon, nekik kevesebb, tehát még előnyt is kovácsolhatunk ebből.”

(Kiemelt képünkön: Tamás Botond Forrás: UIPM)