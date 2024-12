Tollaslabda: Mintha szárnyaltam volna – Szabó Zsófi az U19-es Eb után

Az általános iskolában indult el a 2007-es születésű tollaslabdázó, Szabó Zsófi pályafutása, aki az elmondása szerint kezdetben három sportágat űzött egyszerre: kézilabdázott, teniszezett és tollaslabdázott, azt viszont hamar felismerte, hogy túl sokáig nem maradhat párhuzamosan ez a trió az életében, így elkezdődött a szelektálás.

„A kézit engedtem el először, maradt a két ütős sportág, majd a tenisztől is elköszöntem; nagyon megtetszett a tollas, mondhatni

rögtön a szívemhez nőtt,

ráadásul az edzésre járás is sokkal egyszerűbb volt, így végül mellette tettem le a voksomat – emlékszik vissza a jelenleg a pécsi Multi Alarm SE-t erősítő fiatal. – A suliban szakkörön ismerkedtem meg a játékkal. A közösség rögtön megfogott, és egyszerű volt, hogy csak az iskola tesitermébe kellett átmenni, hogy kezdhessük is az edzést. A versenyzés fokozatosan jött be a képbe,az akkori edzőm javasolta, bátorított, hogy próbáljam ki magamat éles helyzetben is. Az első élményem, ami beugrik, az a Nation to Nation elnevezésű pécsi viadal volt, amin U13-asként szerepelhettem, majd jöttek a külföldi események is; ha jól emlékszem, először Szlovéniában álltam először dobogón. Később a válogatottba is bekerültem, így rengeteg nemzetközi versenyen fordulhattam meg.”

Két évvel ezelőtt például az U19-esek között (még U17-esként) világ- és Európa-bajnokságon is megmutathatta a tudását.

„Fiatalabbként kaptam lehetőséget, ami rengeteget jelentett, sok tapasztalatot szereztem ezeken a versenyeken, amit sokat segített a fejlődésben. Az idei U19-es Eb-n Spanyolországban ebből is tudtam erőt meríteni, hiszen így már nem volt új a helyzet, ismertem, milyen egy ekkora esemény menete, hangulata.”

Az említett, Ibizán megrendezett viadalon Szabó bizonyult a magyar csapat legjobbjának: egyesben három nyert mérkőzéssel a negyeddöntőig jutott, vagyis egy lépés választotta el a biztos éremszerzéstől. Párosban Hart Petrával egyszer örülhetett, ezen kívül a csapatversenyben is hozta az értékes győzelmeket, a végül ezüstérmet szerző franciák ellen például egyedül csak neki volt nyertes meccse.

„Az egyes kezdetekor még meg voltam szeppenve, amúgy is izgulós típus vagyok, kellett kis idő, hogy fejben felvegyem a megfelelő hozzáállást.

Átvillant az agyamon, hogy milyen jó lenne, ha az eredményekben is megmutatkozna, mennyit edzek és dolgozom nap mint nap.

Úgy érzem, ezen az Eb-n bebizonyosodott, hogy megérte az eddigi energiabefektetés. Igyekeztem végig pozitívan gondolkodni, talán ennek az eredménye volt, hogy

volt olyan meccsem, amikor úgy éreztem, mintha szárnyalnék,

a francia lány elleni győzelmem során nem tudom, mi ütött belém, de hihetetlen magabiztosság fogott el, szinte minden sikerült, ezt sosem felejtem el. Jövőre kezdem az utolsó U19-es évemet, ekkor elsősorban már a felnőtteseményekre koncentrálok majd, a legfontosabb, hogy beleszokjak a közegbe.”

(Kiemelt képünkön: Szabó Zsófi (elöl) Forrás: MTLSZ, archív)