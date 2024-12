Ramocsa Sándor: A hit a legfontosabb

A Magyar Sport Házában adták át a legendás kardvívó mesteredzőről, Gerevich Györgyről elnevezett nevelőedzői díjakat. A kitüntetést a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága hozta létre a Nemzeti Sportügynökség, a Sportegyesületek Országos Szövetsége és a Magyar Edzők Társasága közreműködésével, hogy ily módon is elismerje a hivatásukat a legmagasabb szinten gyakorló szakembereket. Ezúttal Filep Csaba triatlon-, Horváth Sándor labdarúgó- és Ramocsa Sándor ökölvívóedző részesült elismerésben. Most utóbbit mutatjuk be.

A Kiskunfélegyházi Papp László Ökölvívó Akadémia vezetőedzője, Ramocsa Sándor már versenyzőként is eredményes volt, tagja volt a felnőtt ökölvívó-válogatottnak, elmondása szerint a magyar bajnoki címére a legbüszkébb. Később a profik között is sikeres volt. Edzői pályafutása során több klub munkájába is besegített, ám ami a kezdetektől az állandóságot jelentette az életében, az a kiskunfélegyházi bokszolók képzése volt. 1998-ban kezdett el trénerként ökölvívást oktatni a városban, és azóta is töretlen hittel végzi munkáját. Akkor is kitartott, amikor nehezebb körülmények között kellett megtartania az edzéseket; előfordult, hogy a saját lakhelyén felállított fóliaházban, vagy éppen a libaistállóban oktatta a fiatalokat. Számos, vb-t, illetve Eb-t megjárt korosztályos válogatott és országos bajnok bokszoló került ki a kezei közül, a legjelentősebb sikert a serdülők között Európa-bajnoki címet szerző Mihály János érte el. A kiskunfélegyházi klub működését, az ottani miliőt jól jellemzi, hogy minden karácsonykor fát állítanak a bokszteremben, és ilyenkor kerülnek fel a dicsőségfalra az adott év országos bajnokai. Ramocsa Sándor így foglalja össze nevelőedzői hitvallását: „Boldog vagyok, ha sikereink vannak, de még fontosabb, hogy az általam felkészített ökölvívók mind megtalálták a helyüket, a számításukat a ringben és azon kívül is. A Jóistenben való hitet tartom a legfontosabbnak, mely által olyan áldásos útra léphetünk, ami a javunkra válik. Ezt is igyekszem átadni a fiataloknak. Külön köszönöm a feleségem segítségét, hiszen nem kapunk anyagi támogatást a szakosztály működtetéséhez, ezért az ő munkája is elengedhetetlen.” (Kiemelt képünkön: Ramocsa Sándor és tanítványa, Mészáros Dominika Tihany Viktornak nyilatkozik a díjátadón Fotó: Kelemen Ádám/Sportért Felelős Államtitkárság)