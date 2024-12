Kosárlabda: kik voltak a legjobb U21-esek ősszel a férfi NB I-ben?

1. CSEH BOTOND (2004-ES SZÜLETÉSŰ, SZTE-SZEDEÁK)

A szegediek 20 éves kiválósága, Cseh Botond minden téren kiemelkedik az élvonalban játszó fiatalok mezőnyéből. A Vasasban nevelkedett hátvéd-bedobó meccsenkénti

mintegy hét pontjával (6,9) az élvonal legeredményesebb U21-es játékosa,

ráadásul több mint két ponttal megelőzi a második legjobbat. Az eddig lejátszott 13 meccsből négyszer is elérte a tízpontos határt, és a kiegyensúlyozottságát jelzi az is, hogy további négy alkalommal pedig hét és tíz dobott pont között végzett. Legjobbját a PVSK-Veolia ellen hozta, amikor is 11 ponttal, 7 lepattanóval, 1-1 szerzett labdával és gólpasszal, illetve 18-as VAL-mutatóval zárt. Hozzátartozik még a teljes képhez, hogy Cseh a kiesés elkerülésért küzdő Szedeák legeredményesebb magyar játékosa, csupán a légiósok előzik meg a pontszerzés terén.

2. HALMAI DÁNIEL (2004, ATOMERŐMŰ SE)

Szintén egyre nagyobb szerephez jut csapatában Halmai Dániel, aki Pakson bontogatja a szárnyait. A 20 éves irányító a múlt nyáron Kaposvárrol igazolt az ASE-hoz, amelyben

az őszi idény előrehaladtával nemcsak a játékpercei növekedtek, hanem ezzel egyidejűleg a teljesítménye is javuló tendenciát mutatott.

A legutóbbi öt fordulóban már átlagosan hozzávetőleg egy félidőnyi játékidő (17 perc) jutott neki, s ez idő alatt 4,6 pontot, 2 lepattanót és 1,6 gólpasszt jegyzett, valamint az ötből négyszer is tízes vagy afeletti teljesítményindexet ért el. Ebben a formájában a csereirányítóként szereplő Halmai az Atomerőmű SE egyik fontos kiegészítő emberévé nőtte ki magát.

3. HŐGYE PATRIK (2005, DEAC)

Hasonlókat mondhatunk el Hőgye Patrikról is, toplistánk legfiatalabb játékosáról, a DEAC 19 éves irányító-hátvéd ígéretéről. A PVSK-ból indult reménység immár a harmadik évét tölti Debrecenben, és erre az évadra aztán el is jött neki a várva várt áttörés az első csapatban. A top négybe kerülésért küzdő hajdúsági együttesben Hőgye 15 játékperc alatt nagyjából 5 pontot, 2,3 lepattanót, 1 labda szerzést és 7,1-es VAL-mutatót átlagol – ez utóbbiban Cseh és Halmai mögött a harmadik legjobb utánpótláskorú fiatal. Ami külön kiemelendő nála, hogy

az előző idényhez képest majdnem húsz százalékot emelt a dobóhatékonyságán

(33-ról 52-re ugrott a mezőnyszázaléka).

4. REIZINGER MÁTÉ (2004, BUDAPESTI HONVÉD)

A negyedik helyet Reizinger Máté érdemelte ki a rangsorunkban. Az előző évadban az U20-as bajnoki döntő MVP-jének is megválasztott hátvéd az őszi idény elejét még döcögősen kezdte, illetve viszonylag kevés játéklehetőséghez is jutott, viszont október második felétől kezdődően ismét jobban előtérbe került a Honvéd csapatában. A felfelé ívelő formáját jelzi az is, hogy az elmúlt hat fordulóban 5 pontot, 3,7 lepattanót és 9,2-es teljesítményindexet tudott felmutatni mérkőzésenként.

5. HAJDU PÉTER (2004, BUDAPESTI HONVÉD)

Az ötödik pozicíóra Reizinger klubtársát, a szintén honvédos Hajdu Pétert tettük. A 20 éves bedobó-erőcsatár mind a 13 meccsen pályára léphetett, sőt ebből kilencszer kezdőként jutott szóhoz. Legjobb meccsét pedig éppen a legutóbbi fordulóban, az Egis Körmend ellen produkálta, amikor is nyolc ponttal, közte két triplával, illetve négy lepattanóval fejezte be 18 perc alatt. A 13-ból mindössze egyetlen találkozón maradt dobott pont nélkül.

(Kiemelt képen balról: Cseh Botond, Halmai Dániel és Hőgye Patrik Forrás: SZTE-Szedeák, Atomerőmű SE és DEAC)