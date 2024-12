Kosárlabda: a győri Rigó Dorina éremmel zárná a kadétéveit

A listavezetőként veretlenül menetelő címvédő Csata DSE árnyékában az UNI Győr NKA csapata is kiváló formát mutat az elmúlt hetekben a kadét leány kosárlabda-bajnokság alapszakaszában. A Rába-partiak egymásutánban a Vasast, a DVTK-t és a Zsíros Akadémiát is legyőzték, s így 6/2-es mérleggel pillanatnyilag a második helyen állnak a B jelű kiemelt csoportban, továbbá már azt is bebiztosították, hogy a rájátszásban majd a felsőházban (Piros csoport) szerepelhetnek.

A zöld-fehérek remek szereplésében oroszlánrészt vállal Rigó Dorina,

aki nemcsak a csapata, hanem a teljes bajnokság legeredményesebbjeként 17,5 pontot átlagol meccsenként. Mindemellett pedig – igazi univerzális játékosként – 8,8 lepattanót, 3,3 gólpasszt és 4,4 szerzett labdát is beletesz a közösbe.

„Már az előző évadban is kifejezetten ígéretes kadétcsapatunk volt, viszont az országos döntőben sajnos nem jött ki nekünk a lépés – kezdte Rigó az Utánpótlássportnak. – A negyeddöntőben kikaptunk a Pécstől, és végül csak hatodikok lettünk, így nem tudtuk elérni a nagy célunkat, az éremszerzést.

Ez a csalódottság nekem némi extra motivációt is adott a nyárra, hogy a válogatottban jól teljesítsek.

A 2009-es születésű Dorina már az előző idényben is kiválóan teljesített: a nyáron elsőévesként beverekedte magát az U16-os válogatottba és tagja lehetett a miskolci korosztályos Eb-n nyolcadikként záró csapatnak.

Rigó Dorina Forrás: FIBA.Basketball

„Hatalmas megtiszteltetés volt részt venni az U16-os Európa-bajnokságon. Ez volt az első nagy nemzetközi megmérettetésem, és felemelő érzés volt címeres mezben játszani. Úgy érzem, rengeteget fejlődhettem a nyári időszak során, beleértve már a felkészülést, illetve aztán az Eb-t is.

Egy évvel fiatalabbként szerettem volna bebizonyítani, hogy a kor nem számít, képes vagyok helytállni. Igyekeztem minden meccsen a legjobbamat nyújtani. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy sikerült a válogatottban is alapemberré válnom.

Fantasztikus emlék marad a miskolci torna, és egyben óriási pozitív visszaigazolást is jelentett a karrieremben.”

Hozzátette, ennek is köszönhetően nagy elánnal vetette bele magát az új klubszezonba, hogy utolsóéves kadétként Győrben is valami nagyot alkosson.

„Az elmúlt időszakban a védekezés terén javultam a legnagyobbat. Korábban nem mindig sikerült összhangban tartanom a pontszerzést, illetve a védekezést, és mindkettőre kellő figyelmet fordítani, de úgy érzem, most már egyre inkább sikerül felnőni a feladathoz – mondta, majd így folytatta a csapatcélokról. – Azt hiszem, a mostani U16-os csapatunk még az előzőnél is erősebb, és az alapszakasz végéhez egyre kiforrottabb a játékunk, a legjobb együttesekkel is képesek vagyunk felvenni a versenyt.

Ennek fényében azt gondolom, most már nemcsak vágyakozhatunk azért, hogy a bajnokság végén érmet nyerjünk, hanem egyértelmű célunk kell legyen a dobogós helyek valamelyikének megszerzése.

Az eddig mutatott teljesítményünk alapján minden esélyünk meg is lehet rá. A következő meccsünket vasárnap majd éppen a legnagyobb riválisunk, a veretlen Csata ellen játsszuk hazai pályán. Izgatottan állunk elébe a kihívásnak, miután már idegenben is fordulatos, szoros meccsre kényszerítettük őket. Itthon mindenképpen szeretnénk legyőzni a Csatát, és elvenni a hibátlan mérlegüket.”

(Kiemelt képet készítette: Somogyi Gábor)