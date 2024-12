Kézi: bizonyítottak az újoncok az ORV-győztes ifi leányválogatottban

Ahogyan beszámoltunk róla, Lengyelországban zárta 2024-et az ifjúsági leány kézilabda-válogatott, amely Lengyelországban az Olimpiai Reménységek Versenyén mérette meg magát december közepén.

A 2008-as és 2009-es játékosok alkotta nemzeti csapat a nyáron – még serdülőként – a nyílt Európa-bajnokságon szerzett bronzérmet, és azóta is sikeresen szerepel a nemzetközi tornákon, októberben például a romániai Kárpát-kupát sikerült megnyernie, az ORV-n pedig újabb aranyéremmel bővítette a gyűjteményt.

A magyar lányok sorrendben a cseheket, a szlovákokat és a házigazda lengyeleket is legyőzték, annak ellenére, hogy felforgatott kerettel vettek részt az eseményen.

Forrás: Handball Polska

„Nem volt túl szerencsés számunkra a torna időpontja, hiszen a bajnokságok őszi szezonjának legfáradtabb időszakában vannak ilyenkor a játékosok, ennek a következménye, hogy a behívott lányok közül többen is itthon maradtak, különböző sérülések miatt – mondja Kun Attila szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Tizenhét fős kerettel tudtunk elutazni, amelyben több új kézilabdázó is megjelent, akiket ki szerettem volna próbálni, hiszen jelen állás szerint a nyáron két válogatottat is ki kell majd állítanunk, egyet az Európa-bajnokság, egyet pedig az EYOF miatt. Próbáltam úgy összerakni a stratégiát, hogy ne a gerinc játssza a meccsek nagyobbik részét, így az újoncok kerültek főszerepbe. Ők még rutintalanok a nemzetközi mezőnyben, emiatt szorosabban alakultak a mérkőzések, ám

a csapat erősségét jelzi, hogy ezekből a szituációkból is jól jöttünk ki, bizonyítottak az új játékosaink.

A korábbiak alapján meghatározó kerettagok közül tizenketten hiányoztak, ám jól helyettesítették őket.”

Az ifik tehát ORV-arannyal búcsúztak 2024-től, legközelebb pedig márciusban találkoznak a csapattagok: akkor Lakitelek lesz a helyszíne a németek elleni két meccsnek, áprilisban pedig hazai hármas torna következik a válogatottnak, majd a nyáron következik a korosztályos Európa-bajnokság és az EYOF.

Olimpiai Reménységek Versenye, Lengyelország:



Magyarország–Csehország 30–24 (15–12)



Magyarország–Szlovákia 34–30 (19–17)



Magyarország–Lengyelország 33–32 (20–17)

(Kiemelt képünk forrása: Handball Polska)