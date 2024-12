Jégkorong: nem sikerült kiharcolni a bennmaradást az U20-as vb-n

Vasárnap este a Ladányi Balázs vezette U20-as jégkorong-válogatott úgy lépett jégre a bledi divízió I/A-csoportos világbajnokság záró napján, hogy a hazai pályán szereplő szlovénokkal szemben a bennmaradás kiharcolása volt a tét. A négy forduló után nyeretlen mieink úgy vágtak neki az utolsó meccsnek, hogy csak akkor őrizhetik meg tagságukat a másodvonalban, ha rendes játékidőben legyőzik a három ponttal álló szlovénokat.

Jól is indult a magyar csapatnak a sorsdöntő mérkőzés, ugyanis Laskawy Ferenc révén már a 3. percben sikerült megszerezni a vezetést (1–0). Azonban erre a házigazdák villámgyorsan reagáltak: egy perc múlva emberelőnyből egyenlítettek, majd a 7. perc végére fordítottak is (1–2). Nem kellett sokat várni az újabb gólra, miután 75 másodperc elteltével Mihalik Gergő egalizált (2–2). A „pisztolypárbaj" ezután sem maradt abba: a szlovénok a 12. percben ismét előnybe kerültek a már második találatát jegyző (ezúttal is emberelőnyből) Mai Crnkic révén. Az első harmad hátralévő részében már nem változott az állás (2–3).

Forrás: MJSZ

A második húsz perc elején aztán az ellenfél megduplázta a különbséget (2–4). Ladányi Balázs tanítványainak erre sikerült hamar válaszolni, egy szlovén kiállítás után Szongoth Domán volt eredményes (3–4). A meccs feléhez érve aztán a hazaiak megint visszaállították a kétgólos differenciát, sőt nem sokkal később háromra növelték a távolságot (3–6). Még a játékrész utolsó szakaszában Vén Bendegúznak összejött a szépítés (4–6). A záró felvonásban már csak egyetlen szlovén gólt hozott a mérkőzés, így a magyar válogatott végül 7–4-re vereséget szenvedett.

A mieink nyeretlenül, szerzett pont nélkül

a hatcsapatos mezőny utolsó helyén végeztek a vb-n, és ezzel búcsúztak a divízió I/A-csoporttól,

míg az élen végző dánok feljutottak az elitbe.

A világbajnokság végeredménye:

1. Dánia 13 pont

2. Ausztria 12 pont

3. Norvégia 9 pont

4. Szlovénia 6 pont

5. Franciaország 5 pont

6. Magyarország 0 pont

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE A JUNIOR-VILÁGBAJNOKSÁGON



Kapusok: Király Olivér (OHA, kanadai), Kiss Dániel (Budapest Jégkorong Akadémia)



Hátvédek: Besenyei Botond (SaiPa, finn), Franyó Krisztián (Újpesti Jégkorong Akadémia), Haranghy Bence (FTC-Telekom), Horváth Alex (HC Oceláři Třinec, cseh), Jurkovics Bence (Dunaújvárosi Acélbikák), Szivák Gergő (Budapest Jégkorong Akadémia), Vén Bendegúz (Södertalje SK, svéd)



Csatárok: Fehér Kolos (SC Bietigheim-Bissingen, német), Hiezl Balázs (Pueblo Bulls, amerikai), Keresztes Zsombor (FEHA19), Laskawy Ferenc (Újpesti Jégkorong Akadémia), Lobenwein Bálint (Lake Forest Academy, amerikai), Mester Máté (Újpesti Jégkorong Akadémia), Mihalik Gergő (DEAC), Nemes Márton (Mora IK, svéd), Németh Zalán (FEHA19), Ravasz Csanád (Budapest Jégkorong Akadémia), Schmidt Ágoston (TPS, finn), Szabó Rácz Maxim (Újpesti Jégkorong Akadémia), Szongoth Domán (KooKoo, finn)

A mieink vb-programja:

December 9., hétfő, 16.00: Magyarország–Dánia 1–2

December 10., kedd, 12:30: Magyarország–Franciaország 2–5

December 12., csütörtök, 12:30: Magyarország–Norvégia 0–4

December 13., péntek, 12:30: Magyarország–Ausztria 0–2

December 15., vasárnap, 19:30: Magyarország–Szlovénia 4–7

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)