Úszás: Nagy Napsugár ezúttal medencében is nagyot alkotott

Mint arról beszámoltunk, 62 érmet nyertek a magyar versenyzők a bahreini Gymnasiadén, a diáksportolók legrangosabb multisporteseményén. A mieink a nyolcadik helyen végeztek az összesített éremtáblázaton. Középiskoláskorú sportolóink 17 sportágban indultak, ezekből 14-ben érmet is szereztek, nyolcban pedig aranyat akasztottak a nyakukba, és összesen 20 arany-, 17 ezüst- és 25 bronzéremmel végeztek.

Ami az éremtermést illeti, az úszók vitték a prímet 14 dobogós helyezéssel, közte öt első hellyel.

A 15 éves Nagy Napsugár ráadásul duplázni tudott, a 800 és a 400 méteres gyorsúszásban sem talált legyőzőre.

Ezzel a zalaegerszegiek reménysége a teljes magyar csapat legjobbja lett abban a tekintetben, hogy két egyéni versenyszámban is diadalmaskodott. (Mindemellett még 200 gyorson a hatodik helyen ért célba.)

„Nagyon izgultam a verseny előtt, már csak azért is, mert az utazás előtt betegeskedtem, így nem tudtam, pontosan milyen formában leszek.

Az előzmények ellenére is próbáltam a legjobbamat nyújtani, és nagyon örülök, hogy ez végül két aranyat eredményezett

– mondta Nagy Napsugár, aki nyílt vízen váltóban korosztályos világ- és Európa-bajnoknak, míg egyéniben vb-bronz-, Eb-ezüstérmesnek mondhatja magát. – Értelemszerűen az idén főleg a nyári nyílt vízi világversenyekre igyekeztem időzíteni a csúcsformámat, a Gymnasiadéra kisebb hangsúlyt fektettünk, de örülök, hogy így is sikerült jól úsznom.

Medencében ez az eddigi legnagyobb sikerem nemzetközi porondon.

A Zalaco Zalaegerszegi ÚK vezetőedzője, Horváth Csaba így látta tanítványa produkcióját.

„Napsugár eddig főleg a nyílt vízen remekelt, de persze már a medencében is bontogatja szárnyait és egyre jobb időket úszik, hiszen tavaly decemberben például négyszázon indulhatott a rövid pályás felnőtt Eb-n is. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a medencés és a nyílt vízi versenyek általában ütköztek egymással, és mi alapvetően inkább az utóbbi szakágat preferáltuk – fogalmazott a tréner. – Ez a bahreini viadal kiváló lehetőség volt számára, hogy medencében is kipróbálja magát. Az pedig külön öröm, hogy mivel Napsugár esetében nagyszerű versenyzőtípsuról beszélünk, így a fentebb említett hátráltató tényezők ellenére is ki tudta hozni magából a legtöbbet, és az egyéni csúcsaihoz közeli időket úszott.

Egyértelmű, hogy a közeljövőben szeretnénk a medencés úszásra is nagyobb fókuszt helyezni, mivel hosszú távon nyolcszázon és ezerötszázon is sokra lehet hivatott. Reméljük, hogy ezt hamarosan akár világversenyen is sikerül bebizonyítania.

Napsugárnak a Gymnasiade után nem sok pihenőideje akadt, mivel szerdától, vagyis holnaputántól már a kaposvári rövid pályás felnőtt országos bajnokságon lesz jelenése.

„Most előbb a felnőtt, majd december elején a korosztályos rövid pályás ob-n szeretnék minél jobban teljesíteni – sorolta az előtte álló feladatokat a 2008-as születésű ígéret. –

Az lesz az egyik legfőbb célom, hogy megússzam a szintet a felnőttvébére, amit december közepén a Duna Arénában rendeznek.

Leginkább ezerötszázon látok reális esélyt a vébészint elérésére. Jó érzés lenne hazai közönség előtt szerepelni világbajnokságon.”

(Kiemelt képen: a két egyéni számban is aranyérmes úszó, Nagy Napsugár volt a magyar küldöttség legeredményesebb versenyzője a Gymnasiadén Forrás: Magyar Diáksport Szövetség)