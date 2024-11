Short track: Nógrádi Panka a bátyját követve az olimpiáig csúszna

Ahogyan sok rövid pályás gyorskorcsolyázó, úgy Nógrádi Panka is görkorcsolyázással kezdte a sportpályafutását, majd hamar a jégen találta magát. Nem csoda, hiszen bátyja, a 2022-ben olimpián is szereplő, jelenleg is a felnőttválogatott alapemberének számító Nógrádi Bence is ezt az utat járta be, és Pankát sem kellett sokáig győzködni, rögtön beleszeretett a short trackbe.

„Egyértelmű volt, hogy követem őt a jégre, pontosabban őket, hiszen a középső tesónk is korizott, de már abbahagyta. Szinte minden edzésre együtt mentünk, együtt mozogtunk, nem kacsingattam más sportág felé. Szegeden kezdtem, majd jött a főváros; az elején nem gondolkodtam nagy eredményekben, ám ahogyan Bence egyre nagyobb sikereket ért el, és bekerült a válogatottba, bennem is megfogalmazódott ez a cél, hogy bekerüljek később – mondja az Utánpótlássportnak a 17 éves, FTC-s lány. – 2019-ben Szlovákiában nyertem meg egy hétkörös versenyt, az volt talán a mérföldkő, amikor elhittem, hogy nekem is van keresnivalóm a jégen. Bence egyébként a mai napig sokat segít a korcsolyázásban, rengeteg hasznos tanácsot ad, a családi asztalnál viszont igyekszünk kevesebbet beszélni erről.”

Balról: Végi Diána Laura, Haltrich Luca, Nógrádi Panka és Szigeti Dóra az első évadbeli junior-világkupán Forrás: MOKSZ

Panka az előző évadban debütált a junior-világkupán (a sorozat akkor kezdődött, az Európa-kupát váltva).

„Tavaly, még a korosztályos Európa-kupán ötszázon szereztem ezüstérmet, arra nagyon büszke vagyok, de a világkupák is szép emlékként maradtak meg. Mivel a legfontosabb versenyeken ott tudtunk lenni az élmezőnyben, így a jelenlegi világkupa-sorozatnak is nagy reményekkel futottunk neki. Az első fordulóban az A-döntőben egyéniben elestem, így ötödik lettem, de a váltóban elért bronzérem kárpótolt, egy héttel később pedig még egy lapáttal rátettünk, és másodikként zártunk. Bízom benne, hogy a tavaszi szezon hasonlóan eredményes lesz, ráadásul közeleg a korosztályos világbajnokság is, amelyen szintén a legjobbak között végeznénk. Hosszabb távon is vannak céljaim, szeretném követni Bence példáját, és kijutni az olimpiára!”

