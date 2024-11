Kosárlabda: hogyan teljesítettek eddig a fiatalok a női NB I-ben?

1. RÁTKAI ESZTER (2006-OS SZÜLETÉSŰ, NKA UNIVERSITAS PÉCS)

Amikor szeptemberben a bajnoki rajt előtt sorra vettük, hogy szerintünk kikre érdemes majd leginkább odafigyelni a fiatalok közül a női NB I-ben, hezitálás nélkül Rátkai Esztert tettük toplistánk élére.

A pécsiek 17 éves irányítója pedig igazolta is, hogy nem véletlenül érdemelte ki az első pozíciót, és vártak tőle sokan szintlépést ebben az évadban.

Rátkai mind a hét meccsen játszott, ebből négyszer kezdőként lépett pályára, és Zseljko Djokics vezetőedző nemcsak az előírt első félidőben küldte őt parkettre, hanem a legtöbbször a második húsz percben, akár a végjátékokban is. Az elmúlt szezon legjobb U18-as játékosának megválasztott Eszter meccsenként 7,3 pontot, 4,1 lepattanót, 4,1 gólpasszolt és 14,7-es teljesítményindexet átlagol.

A gólpasszranglistán utánpótláskorúként az előkelő kilencedik helyen áll

az A-csoport teljes mezőnyét tekintve. Legjobb meccsét a Dávid Kornél KA ellen produkálta, amikor 13 ponttal, 7 gólpasszal, 5 lepattanóval és 2 szerzett labdával végzett.

2. TOMAN DÓRA (2006, SOPRON BASKET)

Rátkai után Toman Dóra is egyértelmű választásnak bizonyult, és a korosztályos válogatottbeli csapattársához hasonlóan őt is a sokoldalúság jellemzi. A 18 éves hátvéd – akinek fiatal kora ellenére ez már a negyedik évada a felnőttélvonalban – ugyancsak 7,3 pontot jegyez fordulónként, s emellett még 3,5 lepattanót és 2,7 gólpasszt is beletesz a közösbe. Ráadásul

Toman még a szerzett labdák terén is igencsak jeleskedik:

már három olyan meccse is akadt, amelyen öt-öt labdát lopott el, és

a mérkőzésenkénti 2,7-es átlagával pedig a negyedik legjobb a bajnokságban.

Egyik legfőbb erőssége a tripladobás (39 százalékkal értékesíti a kinti kísérleteit), illetve a kiegyensúlyozottság, ugyanis minden meccsen elérte legalább az öt szerzett pontot.

3. DRAHOS LEILA (2007, E.ON ELTE BEAC)

A képzeletbeli dobogónk harmadik helyére Drahos Leila fért oda, aki még csak 17 esztendős, de a BEAC színeiben már tíz pont felett (10,2) átlagol, és ezzel jelenleg a legeredményesebb U20-as játékos az első osztályban. Ha Tomannál kiemeltük a hármasokat, akkor Drahos esetén még inkább érdemes: mindeddig 44 százalékkal talált be a triplavonalon túlról, ami kiemelkedő hatékonyságnak számít, és mindenképpen elismerésre méltó teljesítmény. Az U18-as válogatott kezdő irányítója a Soproni Darazsak Sportakadémia otthonában nyújtotta legjobbját, 18 ponttal zárt, ugyanakkor az élcsapatokkal szemben is megmutatta már magát, hiszen a Pécs ellen kilenc, a Győr ellen hét pontot dobott.

4. DOBÓ LILLA (2005, E.ON ELTE BEAC)

A negyedik helyre Drahos klubtársát, a szintén a BEAC-ban játszó Dobó Lillát tettük. A nyíregyházi nevelésű, 19 éves hátvéd-bedobó idén nyáron igazolt a fővárosba, és a debütáló A-csoportos idényében már többször is jó teljesítménnyel vétette észre magát, és összességében eddig 5 pontot, 4,7 lepattanót és 10,2-es VAL-mutatót átlagol. Továbbá a meccsenkkénti kettőjével a labdaszerzésben ő is élen jár, ezzel a 15. legjobb a bajnokságban.

5. FÁRBÁS ELIZA (2006, DVTK-HUNTHERM)

Toplistánk ötödik és egyben utolsó helyére Fárbás Eliza került fel. A bajnoki címvédő és listvavezető Diósgyőr magasember-reménysége – némiképp meglepő módon – a rotáció állandó tagjává nőtte ki magát Miskolcon. Amíg a legutóbbi évadban még csupán két meccsen jutott szóhoz, most mind a hét meccsen megkapta a lehetőséget, és több mint 14 percet fordulónként. Az U20-as válogatott alapembere a Soproni Darazsak Sportakadémia ellen például 14 ponttal, míg a BEAC ellen 10 lepattanóval hálálta meg a bizalmat.

