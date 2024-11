Cselgáncs: három éremmel zártak a magyarok a pilai U23-as Eb-n

Vasárnap a vegyes csapatversennyel zárult az U23-as cselgáncs Európa-bajnokság programja. A Szegedi Dániel, Szabó Áron, Demeter Bendegúz, Kenderesi Péter, Vég Luca, Keller Rebeka, Kelemen Adél, Sági Nikolett összeállítású magyar csapat kiemeltként a negyeddöntőben kezdett az ukránok ellen, és az első párharcban 4–0-s vereséget szenvedett. A vigaszágon aztán az izraeliek következtek, akikkel szemben Vég Luca és Szabó Áron is megnyerte a saját meccsét, de végül ez sajnos nem volt elég, a mieink 4–2-re alulmaradtak, és ezzel kiestek.

Korábban az egyéni versenyekben a mieink három éremmel végeztek: Szegedi Dániel (73 kg) a dobogó második fokára állhatott fel, míg Szabó Áron (73 kg) és Mamira Luca (52 kg) egyaránt bronzérmet nyert; Keller Rebeka (52 kg) ötödik, Szeleczki Szabina (48 kg) pedig hetedik lett. A nemzetek rangsorában a magyarok a 11. helyen zártak.

Alapvetően a fiatalok túlteljesítettek az elvárásokat, ugyanis az Eb előtt egy-egy éremben és pontszerző helyezésben fogalmaztuk meg a célkitűzést

– kezdte értékelését Bor Barna szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Ugyanakkor azzal is tisztában voltunk, a csapatban benne lehet ennél jobb szereplés is, és akár több érmet is elhozhatunk.

Örülök, hogy sikerült szép eredményeket elérnünk, de utólag kicsit úgy érzem, lehettünk volna akár még sikeresebbek is.

A férfiak hatvanhat kilós súlycsoportjában például Gombás Bálint nagy reményekkel, éremesélyesként vágott neki az Eb-nek, viszont a koszovói versenyző legyőzése után a belga sráccal szemben sajnos alulmaradt; maratoni, több mint kilenc percig tartó hosszabbításos összecsapáson szenvedett vereséget a második körben.”

Szabó Áron bronzérmes lett az U23-as Eb-n Forrás: EJU

„A nyolcvanegy kilósok mezőnyében induló Demeter Bendegúznak csak egy mérkőzés jutott, miután az első meccsén kikapott a későbbi bronzérmes, osztrák Borchashvillitől. Bár hamar kiesett, kihajtotta magát, és nagyot küzdött, szóval Bendegúznak nem lehet szégyenkeznivalója. Azt már előzetesen is tudtuk, hogy a hetvenhárom kilós súlycsoportban sokra hivatott versenyzőink vannak, és ezt végül be is bizonyították, hiszen

Szegedi Dániel és Szabó Áron is hozta a tőle elvárt teljesítményt, és legnagyobb örömünkre mindketten dobogóra is állhattak.

Hozzátartozik a teljes képhez, hogy a magyar férfiválogatott első számú érem-, sőt aranyesélyese, a 90 kilósok címvédője, Sáfrány Péter az utolsó pillanatban csuklósérülés miatt kénytelen volt visszalépni a kontinensviadaltól.

Mamira Luca (balra) és Keller Rebeka az 52 kilósok bronzmeccsén Forrás: EJU

A női szakág teljesítményét szintén dicsérettel illette a szakvezető.

Azt gondolom, kitettek magukért a lányok.

A negyvennyolc kilósok között a juniorkorú Szeleczki Szabina komoly skalpokat begyűjtve értékes hetedik helyezést ért el. Előtte mindenképpen fényes jövő áll, hiszen még jövőre is a juniorkorosztályt erősíti, szóval még jó pár U23-as Eb-szereplés állhat előtte. A súlycsoport másik magyar indulója, Kőszegi Rebeka a tavalyi bronzérme után ismételten éremesélyes lehetett volna, ám nem sokkal az Eb előtt sajnos bokasérülést szenvedett, amelyből még nem tudott megfelelően visszajönni, és azt hiszem, ez rányomta a bélyegét a teljesítményére, nem tudta kihozni magából a maximumot.

Az ötvenkétkilós kategóriában aztán annál több okunk volt az örömre, hiszen Mamira Luca és Keller Rebeka is nagyszerűen versenyzett.

Rebeka bejutott az elődöntőbe, majd a fináléba kerülésért az azeri ellen elkövetett egy taktikai hibát, így „csak" a bronzéremért mehetett, éppen Luca ellen, aki pedig juniorkorúként szerepelt kiválóan. Róla tudni kell, hogy a saját korosztályában idén Eb-bronzérmes lett, valamint nyert már felnőtt Európa-kupa-versenyt is. Luca a végső győztes, spanyol lányt is megszorongatta, végül hosszabbításos meccsen kapott ki tőle a negyeddöntőben.

Ezután pedig a vigaszágon javított, ezzel eljutott a Keller Rebeka elleni helyosztóig, és a magyar derbiből aztán Mamira Luca jött ki győztesen.

A hetvennyolc kilós Sági Nikolettnek, az ötvenhét kilós Vég Lucának és a hatvanhárom kilós Kriza Annának sajnos ezúttal nem jött ki a lépés; mindhárman az első meccsük után búcsúztak. Niki és Luca idén még juniorkorú, nekik még lesz idejük javítani az U23-as Eb-n. Anna az év első felében remek formát mutatott, azonban az elmúlt hónapokban makacs könyöksérülés hátráltatta, amelyből igyekezett mihamarabb felépülni, és a nehézkes felkészülése ellenére is mindent megpróbált az Eb-n, de láthatóan még nem tudta százszázalékosan használni a könyökét, és elsősorban emiatt végül intésekkel kikapott az első meccsén német riválisától. Anna megmutatta, hogy igazi harcos, szóval büszkék lehetünk rá is, és annak ellenére, hogy most nem alakult jól neki az Európa-bajnokság, egyértelmű, hogy hosszú távon építhetünk rá, és sok szép eredményt fog még nekünk szállítani.”

(Kiemelt képen: Szegedi Dániel Forrás: EJU)