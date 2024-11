A hónap utánpótlásedzője: október jelöltjei

A hónap utánpótlásedzője díj odaítélésekor figyelembe veszik az adott időszak világversenyein, nemzetközi eseményein, legjelentősebb hazai viadalain, bajnokságain elért eredményeket, de a díjra történő jelölésnél ugyancsak döntő szempont volt a kiválasztott szakmai múltja, megfelelő edzői végzettsége, példaértékű nevelőmunkája. A díjazottakról a három alapító szervezet képviselőiből álló kuratórium hamarosan dönt; a győztes 250 ezer forintos pénzdíjazásban részesül.

A díj negyedik évadának (amely ez év szeptemberétől 2025 augusztusáig tart) második kiírásában birkózó-, sportlövő- és triatlonedző került a jelöltek közé.

Íme, október hónap kiválasztottjai!

FODOR ZOLTÁN öt évvel a pekingi olimpián szerzett ezüstérmét követően, 2013-ban hagyott fel az élsporttal, és azonnal edzősködni kezdett. Először az FTC szakosztályában utánpótlástrénerként dolgozott, majd az akkori központi nevelőműhely, a Mr. Tus-sportiskola szakmai stábjához csatlakozott. Azzal párhuzamosan a különböző korosztályos kötöttfogású-válogatottak mellett is tevékenykedett, a kadétok, a juniorok és az U23-asok szövetségi edzője is volt az évek során. Jelenleg az U23-asok válogatottedzője, illetve 2020 óta a csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia alkalmazásában is foglalkozik fiatalokkal. Sportolói a hazai sikerek, bajnoki címek mellett az utánpótlás- és felnőtt-világversenyeken is letették a névjegyüket. Legismertebb ferencvárosi tanítványai közé tartozik a felnőtt Eb-ezüstérmes, U23-as Európa-bajnok, junior-vb-harmadik Váncza István, valamint az U23-as vb-bronz- és Eb-ezüstérmes László Koppány. Válogatottedzőként számos korosztályos vb- és Eb-dobogós fiatallal is foglalkozott; az U20-as világ- és Európa-bajnok Darabos László, illetve az U20-as Európa-bajnok, vb-második Lévai Levente felkészítésében is tevékeny szerepet vállalt. Jelenleg a legkisebbektől egészen a felnőttekig foglalkozik birkózókkal. A KIMBA-n – többedmagával – nagyjából 60, a válogatottban 20-25, az FTC-ben pedig 5-6 kötöttfogású versenyzővel dolgozik, miközben a Ferencvárosnál kezdőcsoportot is vezet öttől tizenhárom éveseknek

Októberi második felében az albániai Tiranában rendezték meg az U23-as világbajnokságot, amelyen a korosztályos magyar válogatott tagjai egy bronzéremmel és három ötödik hellyel zártak. A mieink egyetlen dobogós helyezését az FTC-KIMBA kötöttfogású versenyzője, László Koppány szerezte:

a tavasszal Bakuban elért korosztályos Európa-bajnoki ezüstérme után a vb-n a harmadik helyen végzett a nehézsúlyúak mezőnyében.

Fodor Zoltán 18 éves tanítványa kínai és görög rivális legyőzésével jutott el az elődöntőig, amelyben vereséget szenvedett a későbbi győztes iráni Fardin Hedajatitól, majd a másnapi bronzmeccsen simán verte az U23-as és U20-as világbajnok, olimpiai kvótás, fehérorosz Pavel Lincsukot (a belarusz öt évvel idősebb Koppánynál). A még juniorkorú ígéret sikerének az értékét növeli, hogy mindössze harmadik utánpótlás-világversenyén indult, és már másodszor nyert érmet.

Fodor Zoltán 18 éves tanítványával, az U23-as vb-bronz- és Eb-ezüstérmes László Koppánnyal Forrás: FTC

Fodor Zoltán:

„Fontosnak tartom, hogy előre gondolkodva, megtervezve képezzük a fiatalokat, akár úgy, hogy a pillanatnyi sikereket néha feláldozzuk a végső, nagyobb cél érdekében.

A reménységeket oly módon kell nevelnünk, hogy teljesen kibontakozhassanak. Persze ehhez az is kell, hogy a sportolók hozzátegyék a belső erőt, a motivációt és az alázatot, ami szükséges a világklasszissá váláshoz.

Az edzőkollégáimhoz hasonlóan én is próbálok minden nap a legmagasabb színvonalon dolgozni, tanítványaim nem vehetik észre rajtam, ha éppen bal lábbal keltem fel. A profizmusre nevelés mellett arra törekszem, hogy a legtöbbet kihozzam belőlük.”

Mesteréről ezt mondja U23-as vb-bronzérmes tanítványa, László Koppány:

„Tizenhárom éves korom óta foglalkozik velem, szóval már pontosan tisztában van azzal, hogy mikor mire van szükségem. Remekül megértjük egymást. Rendkívül türelmesen, megértően viszonyul a tanítványaihoz, mindent meg lehet beszélni vele. Az elmúlt években rengeteget fejlődtem neki köszönhetően, gyakorlatilag az alapoktól kezdve ő építette fel a birkózásomat. A tanácsainak mindenképpen plusz hitelességet ad, hogy maga is kiváló versenyző volt korábban.”

JÁKÓ CSABA huszönöt év válogatottság után, a 2010-es évek elején, mondhatni, családi vállalkozásként (édesapja, dr. Jákó Gyula elnök és felesége, Szakonyi Gerda szakedző segítségével) alapította meg a Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős Sportegyesületet, amelynek székhelye a Szeged melletti kistelepülés, Zsombó, ahol a klub kezdeményezésére mára korszerű lőtér is létesült. Az évek során a helyi, valamint a környékbeli, lövészet iránt érdeklődő fiatalokból remek és sikeres közösséget épített. A sportágra nem jellemzően több szakágban (puska, pisztoly, parasportlövészet, számszeríjászat, target sprint) is sikereket ért el edzőként. Utánpótláskorú versenyzői az elmúlt években nemcsak számos országos bajnoki érmet gyűjtöttek, hanem a korosztályos Európa- és világbajnokságokon is többször felállhattak a dobogóra. Legsikeresebb pisztolyos tanítványa a lánya, Jákó Miriam. A 20 éves kiválóság 2022-ben Hamarban légpisztollyal egyéni junior Európa-bajnok lett, Wroclawban 25 m-en szintén junior Eb-aranyérmet szerzett, Kairóban pedig 25 m-en egyéni junior-vb-bronz került a nyakába. Egy évvel később a 25 méteres sportpisztolyos versenyszámban Rióban katonai világbajnokságot nyert, a tallinni felnőtt Eb-n a bronzérmes csapat tagja volt és ugyanúgy csapatban állhatott a csangvoni junior-vb dobogójának harmadik fokára is. Miriam az idén a győri felnőtt Eb-n légpisztollyal ötödikként végzett, kevéssel lemaradva az olimpiai kvótáról, míg Major Veronikával és Fábián Sárával a hagyományos csapatversenyben aranyérmes lett. A sokra hivatott sportlövő a szeptemberi felnőtt országos bajnokság sportpisztolyos döntőjét megnyerte a versenyszámban a párizsi olimpián bronzérmes Major előtt. Jákó Csaba hasonlóan kiemelkedő tanítványa a szintén 20 esztendős kerekesszékes puskás sportlövő, Rescsik Csaba, aki 2022 júniusában, 17 évesen szerezte meg Magyarország első kvótáját a párizsi paralimpiára. A para Eb-ről ezüst- és bronzéremmel is büszkélkedő Rescsik – aki több versenyszámban folyamatosan javítja junior-világrekordokat – Párizsban ötödik és hetedik helyet is kiérdemelt.

Októberben Jákó Miriam a Peru fővárosában, Limában rendezett junior sportlövő-világbajnokságon

az 50 méteres pisztolyos versenyszámban fantasztikus teljesítményt nyújtott: 546 körös korosztályos világcsúccsal nyert aranyérmert.

A reménység a vb-n ezt megelőzően nagyszerűen szerepelt 25 méteren, melyen egyetlen hellyel maradt le a dobogóról (negyedik lett), a standard pisztolyos számban hetedikként zárt, míg légpisztollyal a kilencedik helyet érdemelte ki, hajszálnyival lecsúszva a nyolcas döntőről.

Apa és lánya, edző és tanítványa: Jákó Csaba és Jákó Miriam Forrás: Cél-Tudat SE

Jákó Csaba:

„Bár egyéni sportágat űzünk, utánpótlásedzőként fontosnak tartom a csapatmunkát. Eddigi sikereinket az a rengeteg alázatos munka segítette, amelyet a sportolóink és a szüleik együtt végeztek, valamint amit a család és a számos jóbarát közösen tett hozzá az évek során.

Azon dolgozom, hogy minél többen megismerhessék és megszerethessék a sportlövészetet. Nemcsak az egyesületünkön belül, hanem akár más keretek között is.

Ezért indítottunk önálló egyetemi target sprint-kurzust is Szegeden. Tehetségek mindenhol vannak. Az én dolgom, hogy minden erőmmel segítsem a kibontakozásukat.”

Edző-édesapjáról így vélekedik a junior világ- és Európa-bajnok Jákó Miriam:

„Mivel apa-lánya kapcsolatban vagyunk, a helyzetünk nem mindig egyszerű, de ő nyújtja nekem a legbiztosabb pontot. A versenyen már nem is kell mondanunk a másiknak semmit, hiszen csak egymásra nézünk, és már érzem, hogy jól fogok lőni, mert ő ott van. Az egyesületben arra törekszik, hogy mindenhol jelen legyen és mindenkit ellásson valami apró tanáccsal, biztató szóval. Nagy a szórás, mert akadnak közöttünk tízévesek, egyetemisták meg profi sportlövők is, de ő mindenkivel megtalálja a közös hangot. Ehhez talán nem csak érzék szükséges, hanem alázat és kitartás is.”

TÖRÖK ALFRÉD sportolóként triatlonban és duatlonban is korosztályos országos bajnok lett, felnőttként ob-dobogóig jutott. A nemzetközi mezőnyben ifjúságiként érte el a legjobb eredményét, Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett váltóban. Huszonhét évesen Mexikóba költözött, akkor – a versenyzés befejeztével – úszóedzőként kezdett dolgozni: abban az időszakban indult a közös munkája a magyar-mexikói Meneses Kovács Athénával, aki aztán, ahogyan Török fogalmaz, „Egerszegi Krisztina 13-14 éves korosztályban elért országos rekordjait döntögette hátúszásban”. Öt évvel később költözött vissza Magyarországra, és triatlonedzőként folytatta a munkát: megalapította testvérével a saját egyesületét, a TuttoBici Bottechia SE-t, amelyben jelenleg 180 felnőtt- és utánpótláskorú versenyző sportol. Később párhuzamosan a Budaörsi Triatlon Klubban is elkezdett dolgozni. Futóedzőként segíti a párizsi olimpián egyéniben negyedikként záró öttusázót, Guzi Blankát. Felkészítője továbbá a tavaly felnőtt magyar bajnoki címet szerző, junior Európa-bajnoki ötödik Nádas Rominának, a féltávú magyar bajnokságon második Wágner Tamásnak és a TuttoBici saját nevelésű triatlonosának, Székely Konrádnak, aki szintén korosztályos válogatott sportoló. Mellettük hat éve dolgozik az ifjúsági Eb-ezüstérmes, junior Európa-kupa-győztes Horváth Karollal, akinek a teljes felkészülését felügyeli és irányítja. Az elmúlt másfél évben a fiatal atlétikai edzéseit az idén októberben elhunyt BEAC-tréner, Szabó Imre is segítette.

Október második felében rendezték meg az évad korosztályos célversenyét, az U23-as és junior triatlon-világbajnokságot Spanyolországban, amelyen a magyar csapat – négy érmet szerezve – az esemény történetében az eddigi legjobb eredményét érte el. A Török által felkészített

Horváth Karol az U23-asok között egyéniben – óriási hajrá után – elsőként ért célba.

A siker jelentőségét mutatja, hogy magyar U23-as világbajnokot legutóbb 2021-ben ünnepelhettünk, akkor Lehmann Csongor lett aranyérmes.

Török Alfréd és az U23-as világbajnok Horváth Karol

Török Alfréd:

A türelem és az elszántság a kulcs, ha valaki igazán nagy eredményeket akar elérni – ez sportolói és edzői oldalról is igaz.

Szoros a kapcsolatom a versenyzőimmel, sok mindent megosztanak velem a sporton kívül is, szerintem ez elengedhetetlen a hatékony közös munkához.”

Az U23-as világbajnok Horváth Karol így nyilatkozott edzőjéről:

„Amellett, hogy megírja az edzéstervet, és utat mutat a felkészülésben, a tréningeken kívül is rengeteg segítséget nyújt. Az edzői lét mellett szinte apaszerepet is betölt az életemben, mindenben számíthatok rá. Nagyon jól ismer, rögtön észreveszi, ha rosszabb passzban vagyok, olyankor ennek megfelelően folytatjuk a munkát.”

(Kiemelt képünkön balról: Fodor Zoltán, Jákó Csaba és Török Alfréd)