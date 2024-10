Úszás: Pádáréknak lezárul „rövidre szabott” ifjúsága

A kaposvári felnőtt ob-val indul a 2024-es rövidpályás versenyidény, s a hazai élvonal november 6. és 9. közötti csúcsviadalának kétszeresen is kiemelten magyaros jellege van. Egyfelől a somogyi fővárosban eldől, hogy kiket illet az idei honi bajnoki cím a négy nap alatt műsorba kerülő 44 számban, másfelől az ebben a medencés műfajban 20. magyar bajnokság hivatott véglegesíteni a várhatóan igen nagy létszámú csapatunkat, amely december 10. és 15. között hazai környezetben, jelesül a Duna Arénában lebonyolítandó rövidpályás világbajnokságon csobbanhat vízbe.

A kaposvári megméretésen természetesen ott lesznek utánpótlásunk legkiválóbbjai is,

más kérdés, hogy legfeljebb néhányuknak teremhet babér, vagyis állhatnak majd fel a dobogó tetejére az eredményhirdetéskor, s harcolhatják ki a legeslegjobbak egyszersmind a világbajnoki csapattagságot is. Persze akadnak, akiknek nem a mostani felnőtt ob-n kell bizonyítaniuk, hiszen megtették ezt már korábban. Közülük is kiemelendő a három tizennyolc éves grácia, Ábrahám Minna, Molnár Dóra és Pádár Nikolett, aki az ötvenes medence, s a nyári, párizsi olimpiai szereplés után most a feleakkora vizes távokon gyarapíthatja diadalai számát.

A trióból utóbbi kettőnek a felnőttbajnoki részvételét elvben semmi sem gátolhatja (még csak gondolni sem szabad betegségre...), viszont Ábrahámnak, az amerikai egyetemen tanuló UTE-s sprinter kiválóságnak a kaposvári ob-n nem lesz jelenése. Hírek szerint már az is siker, hogy

kinti tanintézménye hozzájárult a budapesti világbajnokságon való indulásához, így őt legkorábban a decemberi vébén láthatjuk majd újra idehaza úszni.

Az elsősorban háton remeklő budafókás Molnár és a gyorstávokon jeleskedő szegedi Pádár viszont mindkét kiemelt nagy eseményen igazolhatja, hogy rövidpályán is „otthon van”. Amellett a Duna Arénában van rá esély, hogy közös számban is érdekeltek lesznek, amennyiben Sós Csaba szövetségi kapitány bizalmat szavaz nekik, s helyet ad a gyorsváltókban mindhármuknak. (Ez Ábrahám és Pádár esetében aligha lehet kérdéses.)

Amerikai egyeteme a decemberi, budapesti rövidpályás vébére hazaengedi Ábrahám Minnát Forrás: musz.hu

A trió tagjai a 25-ös medencében nem csupán 2024-től vesznek majd búcsút a várhatóan gazdag vébés versenyprogramjuk „letudásával”. Hanem egyúttal fiatalságuktól is elköszönnek a 17. rövidpályás világbajnokságon, legalább is abban az értelemben, hogy

hivatalosan most nőnek ki az utánpótláskorból, a jövő évtől már csakis felnőtt viadalokon állhatnak rajthoz.

Ugyanez igaz egy negyedik 18 esztendős kiválóságra, a háton és pillangón a rövidebb távokon rendre remeklő Komoróczy Lorára is, míg a gyengébb nem legnagyobb tehetségei közé tartozók közül még jó darabig nem kell búcsút intenünk a párizsi olimpiát is megjárt Jackl Viviennek, aki októberben még csak a 16. születésnapját ünnepelte, így jó két évig biztosan láthatjuk őt nemcsak a felnőttek erőpróbáin, hanem az utánpótlás-korosztály jeles eseményein is, mindenek előtt legkedvesebb számában, 400 vegyesen.

A felnőtt ob és a vb közé iktatva zajlik majd a hátország ifjú reménységeit mozgósító harmadik nagy sportági rendezvény, a rövidpályás korosztályos országos bajnokság, huszonötös medencében a tizenévesek legfőbb hazai seregszemléje, amelynek színhelye Szeged lesz december 5. és 8. között.

(Kiemelt képünkön: Pádár Nikolett Forrás: musz.hu)