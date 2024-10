Cselgáncs: Lakos Máté hetedik lett a dusanbei junior-vb-n

Három magyar dzsúdós lépett tatamira a Tádzsikisztán fővárosában, Dusanbéban zajló junior-világbajnokság utolsó előtti versenynapján, az egyéni küzdelmek záró napján. (Vasárnap a vegyes csapatversennyel zárul a program, amelyben viszont a magyar válogatott nem indul.)

A mieink közül szombaton Lakos Máté szerepelt a legjobban. A Rákosvidéke Hajtós DSE 20 éves reménysége a legjobb 32 között a türkmén Bajmirat Majanov ellen kezdett, és bő másfél perc alatt túl is jutott rajta. A nyolcaddöntőben a pánamerikai bajnokság ezüstérmese, a brazil Andre Kramer már nagyobb falatnak bizonyult, de hosszabbításban végül a dél-amerikait is sikerült legyőznie. A legjobb négy közé kerülésért aztán a magyar fiú két vazarival kikapott az azeri Azhdar Baghirovtól, majd a vigaszágon a román Rares Arsenie-től is vereséget szenvedett, így

Lakos végül hetedik lett, s ezzel egyébként pályafutása legnagyobb sikerét érte el.

Kenderesi Péter (100 kg; PVSK) a legjobb 32 között esett ki, míg Sági Nikolett (78 kg; KSI) a nyitó győzelme után a nyolcaddöntőben búcsúzott.

A magyar fiatalok összességében egy-egy ötödik és hetedik helyezéssel fejezték be szereplésüket. A magyar csapat a 23. helyen végzett a nemzetek rangsorában.

Az egyéni versenyek végeztével – a papírforma szerint – a japánok végeztek az éremtáblázat élén, méghozzá toronymagasan, ugyanis összesen 13 érmet, közte hat aranyat nyertek, míg a második kínaiak ehhez képest „mindössze" három dobogós helyezést és egy aranyat jegyeztek.

A válogatottunkból Szeleczki Szabina teljesített a legjobban a vb-n.

A Budapesti Honvéd ígérete a 48 kilósok mezőnyében egészen az elődöntőig jutott, utána viszont a döntőbe jutásért és a bronzcsatában is alulmaradt, ötödikként zárt. Eközben a legnagyobb éremesélyesünk, az egy hónappal ezelőtti korosztályos Eb-n bronzérmet szerző Mamira Luca (52 kg) már az első meccsén vereséget szenvedett.

Ezzel pedig biztossá vált, hogy a tavalyi, portugáliai junior-világbajnoksághoz hasonlóan

a mieink ismételten érem nélkül tértek haza a legrangosabb korosztályos világversenyről.

Egy évvel ezelőtt ugyancsak egy-egy ötödik (Kriza Anna) és hetedik helyezés (Vég Luca) volt a mérleg. Bár már az Eb-n és a vb-n is túl vannak, a juniorkorosztály legjobbjainak még nem ért véget a nemzetközi versenyszezon, ugyanis többségüket várhatóan majd a novemberi, lengyelországi U23-as Európa-bajnokságon is láthatjuk.

(Kiemelt képen: Lakos Máté (kékben) Forrás: IJF)