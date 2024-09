A hónap utánpótlásedzője: Kuttor Csaba triatlontréneré a díj

A díj harmadik évadának tizenkettedik kiírásában Gulyás István kézilabda-, Kuttor Csaba triatlon- és Tibolya Péter öttusaedző volt a három jelölt. A kuratórium döntése alapján az augusztusi elismerést – és az azzal járó 250 ezer forintot – a Ganzair Team Újbuda SE triatlonosainak 49 éves vezetőedzője vehette át.

A 49 éves Kuttor versenyzőként háromszor is kvalifikálta magát az olimpiára, 2000-ben 30., 2008-ban pedig 47. lett, míg a 2004-es játékokat betegség miatt ki kellett hagynia. 1998 és 2009 között ő volt a világranglista alapján a legmagasabban jegyzett magyar triatlonos. 2002-ben alapította meg a Team Újbuda SE-t, az egyesületben pedig sok utánpótláskorú és felnőttversenyzővel ért el szép eredményeket. Tanítványai között találjuk az olimpikon Ágoston Szabolcsot, a junior Eb-második, ifjúsági olimpiai bajnok Dudás Esztert, a junior-vb-harmadik Király Kristófot és feleségét, Kuttor-Bragmayer Zsanettet is, aki U23-as Eb- és Európa Játékok-ezüstérmes, 2021-ben pedig a tokiói olimpián minden idők legjobb magyar női triatlonos helyezését elérve a 12. helyen végzett, míg most, Párizsban 26. lett. Tavaly az akkor még serdülőkorú (2008-as születésű)

Szalai Fanni „robbant be” a sportág nemzetközi vérkeringésébe, ugyanis a Spanyolországban megrendezett ifjúsági Európa-bajnokságon egyéniben arany-, a mixváltó tagjaként pedig ezüstérmet szerzett

– a nála jórészt 1-2 évvel idősebbek között. A Kuttor által felkészített ifjú triatlonos ráadásul élete első két junior Európa-kupáját is megnyerte (amelynek mezőnyében 2023-ban még a 2004-esek is indulhattak), sőt a felnőttek között sem jött zavarba, amit bizonyított egy évvel ezelőtt, amikor az elit kategóriában az Arena Games svájci állomásán bronzérmet akasztottak a nyakába. Szalai 2024-ben folytatta a remeklést, négy junior Ek-viadalt nyert egyéniben az elmúlt hónapokban.

Kuttor Csaba Fotó: Mura László

Augusztusban aztán a 16 éves, elsőéves ifjúsági korú

Szalai élete első junior Európa-bajnokságán elindulva, jórészt 2005-ös születésű versenyzőket maga mögé utasítva lett aranyérmes egyéniben a törökországi eseményen.

A reménység ezt követően, a hónap végén a Supertri-sorozat második állomásán, Chicagóban – világklasszis, olimpiai győztes és érmes triatlonosok alkotta felnőttmezőnyben – hetedikként ért célba.

A díjátadón a Magyar Edzők Társaságát Molnár Zoltán elnök, a Porsche Hungariát Vérten Sándor projektmenedzser, az Utanpotlassport.hu-t Bruckner Gábor főszerkesztő képviselte; mellettük Kindl Gábor, a triatlonszövetség elnöke méltatta a díjazottat, továbbá ott volt Kuttor tanítványa, Szalai Fanni is.

Molnár Zoltán azt emelte ki, hogy az az utánpótlásedző, aki versenyzőként annyi tapasztalatot gyűjtött, mint Kuttor Csaba, értelemszerűen előnybe kerül kollégáival szemben, hiszen ez a tudás semmivel sem pótolható. Vérten Sándor a díj történetének immár 32. átadó ünnepsége kapcsán elmondta, hogy cége számára megtiszteltetés olyan kezdeményezést támogatni, amely a reflektorfénybe ritkábban kerülő szakemberek munkáját ismeri el.

A díjátadó résztvevői. Balról: Bruckner Gábor, Szalai Fanni, Kuttor Csaba, Kindl Gábor, Molnár Zoltán, VértenSándor Fotó: Mura László

Kindl Gábor szerint egyetlen titka van a fiatalokkal foglalkozó trénerek eredményességének: szerelembe kell esniük a sportággal.

Csaba esetében ez teljes mértékben igaz, éppen úgy példakép a kollégái számára, ahogyan Fanni is a tizenéves versenyzők körében.

A tanítvány arról beszélt, hogy edzője mindig a tökéletességre törekszik, rendkívüli a motiváló ereje, megköveteli a fegyelmet, miközben bármilyen hétköznapi problémával bizalommal lehet hozzá fordulni.

A díjazott köszönetet mondott a klubjában vele együtt tevékenykedő edzőknek, és kiemelte:

Egy-egy sikeres versenyző felkészítése a sportágak többségében csapatmunka eredménye, de a triatlonban pláne az. Úgyhogy ez a kitüntető cím éppen úgy az övék is, mint az enyém.

(Kiemelt képünkön, balról: Szalai Fanni, Kuttor Csaba és Kindl Gábor Fotó: Mura László)