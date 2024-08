Kosárlabda: szombaton kezdődik a portugáliai U18-as leány Eb

Mint arról beszámoltunk, az U18-as leány kosárlabda-válogatott a szlovénok elleni két győzelemmel zárta a felkészülési időszakot a korosztályos Európa-bajnokság rajtja előtt. A szombaton Matosinhosban kezdődő kontinensviadalt megelőzően a magyar lányok mind a hét edzőmeccsüket megnyerték, és többek között a rangos spanyolországi tornán is diadalmaskodtak, legyőzve a lengyeleket, a horvátokat, valamint a házigazda spanyolokat is. Laczka Miklós tanítványai így önbizalommal telve állnak elébe az Eb nyitó meccsének.

„Azt mondhatom, hogy jó állapotban várjuk a kezdést. A több mint öthetes felkészülés során el tudtuk végezni azt munkát, amit az elején elterveztünk. Az edzőtábor alatt mind játékban, mind mentálisan nagyot lépett előre a társaság – mondta Laczka Miklós szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Tényleg összeérett a csapat, és bizakodva vághatunk neki az előttünk álló feladatoknak.

Végül az összes edzőmeccsünket megnyertünk, de alapvetően nem a győzelem, hanem sokkal inkább a mutatott játék volt a mérvadó ezeken a találkozókon.

Ráadásul az a téthelyzet, amelyet majd egy kiélezett Európa-bajnoki mérkőzés jelent, teljesen más kategória, mint bármelyik felkészülési meccs. Összességében jól teljesített a csapat, ugyanakkor látjuk azokat a területeket is, amelyeken lehet még csiszolni a rajtig. Azt hiszem, a védőlepattanózásban még tudunk javulni, illetve ha agresszív védekezéssel találkozunk, minimalizálnunk kell az eladott labdákat."

A mieink szombat délután a horvátok ellen kezdik meg szereplésüket, majd sorrendben a belgák, illetve a lengyelek következnek. A felkészülési időszakban a magyar lányok a horvátokkal és a lengyelekkel is találkoztak, és mindkét együttest legyőzték.

„Bár az első ellenfelünkkel, a horvát csapattal néhány hete megmérkőztünk, akkor nem kaphattunk reális képet az erejükről. A várakozásaink szerint az Eb-re öten újonnan csatlakoznak majd a keretükhöz a nemrég véget ért U17-es világbajnokságon szereplő együttesükből, és az új játékosok minden bizonnyal meghatározó szerepet is fognak betölteni náluk.

De rajtuk kívül a lengyelek és a belgák is kemény ellenfélnek ígérkeznek, szóval előzetesen ez rendkívül kiegyenlített négyesnek tűnik. Éppen ezért nekünk nem is szabad az aktuális riválisunknál előrébb tekinteni, mindig csak a következő meccs számít.

A legfontosabb az lesz, hogy a csapat teljesítse be a benne rejlő potenciált az Eb-n. Mint már mondtam, sokra hivatott társaságról van szó, de azzal is tisztában vagyunk, hogy minden egyes meccsen sok múlik, nemcsak a kieséses szakaszban, hanem már a csoportkörben is. Éppen ezért fontos, hogy csakis lépésről lépésre haladjunk. Ha így állunk hozzá, akkor tudunk majd sokáig menetelni."

A konkrét célokról Laczka Miklós korábban így nyilatkozott portálunknak:

Továbbra is azt gondolom, hogy a jövő évi vb-szereplés kiharcolása reális cél, ennek eléréséhez arra lesz szükség, hogy a legjobb öt között végezzünk.

A fehérvári edzőtábor alatt a szerkesztőségünk által készített, M4 Sporton látható Jövünk! című magazinműsor stábja is meglátogatta az U18-as leányválogatottat, amely ideális esetben akár érmet is szerezhet a kontinenstornán.

A magyar válogatott csoportmérkőzései:

Augusztus 3., szombat

16:30 Magyarország–Horvátország



Augusztus 4., vasárnap

19:00 Magyarország–Belgium



Augusztus 5., hétfő

19:00 Magyarország–Lengyelország

A magyar válogatott 12 fős kerete az Eb-n:

Drahos Leila (előző évabeli klubja: E.ON ELTE BEAC)

Fárbás Eliza (DVTK HUN-Therm)

Gábor Lili (TFSE-MTK)

Gréts Dalma (NKA Universitas Pécs)

Janzsó Alíz (Sopron Basket)

Josepovits Kinga (NKA Pécs)

Kókai Patrícia (TFSE-MTK)

Poczkodi Zsófia (DVTK Akadémia)

Rátkai Eszter (NKA Universitas Pécs)

Szücs Gréta (TARR KSC Szekszárd)

Toman Dóra (Sopron Basket)

Toman Réka (Sopron Basket)

(Kiemelt képet készítette: Girgász Péter/MKOSZ)