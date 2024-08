Kosárlabda: hasznos zaragozai tornán van túl az U16-os leányválogatott

A franciákkal, a lengyelekkel és a házigazda spanyolokkal a mezőnyben a magyar U16-os leány kosárlabda-válogatott nívós felkészülési tornán szerepelt. A Czirják Szilvia vezette magyar együttes az első meccsen 78–56-ra vereséget szenvedett a franciáktól, majd a spanyolokkal szemben 74–57-re maradt alul. Az utolsó, lengyelek elleni találkozó hozta a legszorosabb csatát, amelyben végül 71–68-ra kaptak ki a mieink. Mindhárom találkozón Kecsmárik Olívia volt a magyar válogatott legeredményesebbje, miután a három meccsen sorrendben 16, 18 és 28 pontig jutott.

Bombaerős ellenfelekkel mérkőztünk meg ezen a tornán, hiszen a franciák és a spanyolok személyében a tavalyi Európa-bajnok, illetve az Eb-ezüstérmes várt ránk,

valamint a rendkívül fizikálisan játszó lengyelek elleni találkozó is komoly erőpróbát jelentett – kezdte értékelését Czirják Szilvia szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Annak ellenére, hogy mindhárom meccsen vesztesen hagytuk el a pályát, a torna végkicsengése számomra abszolúte pozitív.

Mindegyik meccsnek megvolt a maga tanulsága, és bizonyos periódusokban mutattunk olyan biztató játékot, amelyre mindenképpen lehet majd építeni.

Az U16-os leányválogatott Spanyolországban hangolt a miskolci Eb-re Fotó: Girgász Péter/MKOSZ

„A franciák ellen a lányok igyekeztek az első pillanattól fogva felnőni a kihíváshoz, és ennek megfelelően nagy elánnal, bátran kezdtünk, de sajnos aznap rövid volt a kispadunk, ellentétben a riválisunkkal, így a második félidőben végül bedaráltak minket. Ezek után a spanyolokkal szemben kifejezetten megilletődötten indítottuk a meccset, gyakorlatilag adtunk egy félidőnyi előnyt nekik. A nagyszünetben aztán rendeztük a sorokat, és a folytatásban sikerült jócskán emelni a védekezésünk színvonalán. A cserék is hozzá tudtak tenni, s ennek köszönhetően vissza is jöttünk a meccsbe, és összességében remek második húsz percet produkált a csapat."

Magyarország U16–Franciaország U16 56–78 (22–12, 10–22, 14–24, 10–20)

Nemzetközi felkészülési torna, 1. nap

Spanyolország, Zaragoza

Magyarország U16: Ocsenás 7/3, Kecsmárik 16/6, Babay-Bognár 5/3, Fárbás 2, Csaplár-Nagy 11. Csere: Rigó 5, Biczó 5/3, Dinnyés 3, Babovic 2, Gréts -, Lép -, Berzy -.

A franciák legjobb dobói: Leray 16/15, Forest 16/6, Ravin 11/3.



Spanyolország U16–Magyarország U16 74–57 (18–7, 18–14, 15–19, 23–17)

Nemzetközi felkészülési torna, 2. nap

Spanyolország, Zaragoza

A spanyolok legjobb dobói: Egun 14, Diaz Larrauri 12/6, Moron 10/3.

Magyarország U16: Ocsenás 7, Kecsmárik 18/12, Babay-Bognár 9/3, Fárbás 4, Csaplár-Nagy 4. Csere: Rigó 9/3, Biczó -, Dinnyés 6/6, Babovic -, Lép -, Berzy -.



Magyarország U16–Lengyelország U16 68–71 (7–16, 20–25, 24–17, 17–13)

Nemzetközi felkészülési torna, 3. nap

Spanyolország, Zaragoza

Magyarország U16: Ocsenás 10/3, Kecsmárik 28/6, Babay-Bognár 3/3, Fárbás 2, Csaplár-Nagy 4. Csere: Rigó 2, Biczó 6, Dinnyés -, Babovic 2, Gréts -, Lép , Berzy 11/9.

A lengyelek legjobb dobói: Marczynska 20/3, Aguine 16/9, Stepinska 8/3.

„A harmadik napon a lengyelek ellen elsősorban magunkkal és a körülményekkel kellett megküzdenünk. Már érződött a fáradtság a játékosokon, illetve a csarnokban uralkodó extrém, negyvenkétfokos hőség sem könnyítette meg a dolgunkat.

Mélyről kezdtük a meccset, de aztán kiváló egyéni teljesítményével Kecsmárik Olívia a csapat élére tudott állni, majd rajta kívül is egyre többen hitték, hogy lehet keresnivalónk.

Nyílttá is tettük a mérkőzést, de a végjátékban több helyzetben is nagyon rossz döntéseket hoztunk, emiatt végül három ponttal kikaptunk. Ez a meccs, különösen a végjáték fontos tanulságokkal szolgálhatott az egész csapat számára, hogy ilyen buta hibákat még egyszer semmiképpen nem kövessünk el. Annak viszont örülök, hogy a három meccs során a lányoknak sokféle meccsszituációban kellett helytállniuk. Nagyon hasznos túrán vagyunk túl, láthattuk, hogy miben kell még fejlődnünk, ugyanakkor pozitívumokat is tudunk magunkkal vinni. Azon leszünk, hogy az Európa-bajnokság kezdetéig kijavítsuk a hibákat, és dolgozzunk a gyengeségeinken."

Már csak szűk két van hátra az augusztus 16-án kezdődő hazai rendezésű Eb rajtjáig, és a lányoknak a jövő héttől már a kontinenstorna helyszínén, Miskolcon, a DVTK Arénában folytatódik a munka, méghozzá újabb felkészülési meccsekkel a programban. A mieink jövő szombaton és vasárnap a szlovénok elleni dupla ütközettel zárják az edzőmeccsek sorát.

Az U16-os válogatott kerete a zaragozai tornán:

Babay-Bognár Kinga, Babovic Anja, Berzy Petra, Biczó Panna, Csaplár-Nagy Lara, Dinnyés Petra Bianka, Fárbás Emma, Gréts Zoé, Kecsmárik Olívia Anna, Lép Izabella, Ocsenás Móna Petra, Rigó Dorina.

(Kiemelt képet készítette: Girgász Péter/MKOSZ)