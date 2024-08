Kosárlabda: felemás érzésekkel zárták az U18-as fiúk a B-divíziós Eb-t

Mint arról beszámoltunk, a norvégok elleni húszpontos győzelemmel fejezte be szereplését az U18-as fiú kosárlabda-válogatott, amely így kilencedikként zárt a szkopjei B-divíziós Európa-bajnokságon. Összességében a magyar csapat a nyolc lejátszott meccséből hatot is megnyert, és a két elveszített találkozón is csupán hosszabbításban maradt alul az észtekkel, illetve az izlandiakkal szemben a csoportkörben. A körbeverés után a mieinknek nem sikerült az első két hely valamelyikét megszereznie, így csoportharmadikként a 9-16. helyért folytatták. A helyosztókon a románokat, az íreket és a már említett módon a norvégokat is magabiztosan verték Pethő Ákos tanítványai, akik a kilencedik helyen fejezték be a kontinensviadalt.

Bár maradt bennem némi hiányérzet a torna végeztével, szomorúságra nincs okunk.

Egyrészről kicsit csalódottak vagyunk, mert ott volt a kezünkben a továbbjutás, és ezzel a nyolcba kerülés lehetősége, és végig nézve az Eb-t, azt hiszem, nagyjából a hatodik-hetedik helyezés környékén lett volna reálisan a helyünk, sajnos ez végül nem jött össze.

Ugyanakkor a mutatott játék miatt nincs szégyenkezni valónk, sőt a meccsek nagy részében mind támadásban, mind védekezésben jól teljesített a csapat

– nyilatkozta Pethő Ákos szövetségi edző az Utánpótlássportnak.

Pethő Ákos Forrás: FIBA

Ezzel az U18-as fiúk egyébként az elmúlt évek legjobb helyezését érték el a korosztály európai másodvonalában, ugyanis a 2016-os negyedik hely óta válogatottjaink rendre a 10-15. hely (az összesített európai rangsorban a 26-31. hely) között végeztek.

„Két fájó hosszabbításos vereséget szenvedtünk. Az észtek sajnos olyan kiemelkedő dobóformát fogtak ki ellenünk, amellyel nem igazán tudtunk mit kezdeni, pedig a védekezésünk többnyire a helyén volt. Viszont az izlandiak elleni vereség miatt már jóval bosszúsabbak lehetünk, mert azon a meccsen a végjátékban sajnos mi ástuk meg a saját sírunkat. A negyedik negyedben és a hosszabbításban is a kezünkbe vehettük volna a mérkőzés irányítását, de nem tudtuk. Ebben úgy érzem, nekem van a legfőbb felelősségem, bizonyos szituációkban nem a megfelelő döntést hoztam.

Bár az áhított továbbjutás végül nem jött össze, a srácok komoly mentális erőről tettek tanúbizonyságot,

és a helyosztókra alaposan felszívták magukat, és nem volt kérdés, a kilencedik helyet végül mi fogjuk megszerezni. Fiatal a csapatunk, jó néhány még csak elsőéves, vagyis 2007-es születésű játékossal a keretben, szóval van okunk a bizakodásra, előremutató Európa-bajnokságon vagyunk túl.

Látszik, hogy a fiúk képesek felvenni a versenyt bárkivel, de még jobbá kell válniuk, dolgozniuk kell tovább, hogy a jó játékot a jövőben aztán az eredményesség terén is tudják realizálni.

A magyar csapat eredményei az Eb-n:

Csoportkör:

Magyarország–Lengyelország 57–55

Magyarország–Koszovó 99–41

Magyarország–Észtország 72–73 hosszabbítás után

Magyarország–Svájc 78–63

Magyarország–Izland 70–77 hosszabbítás után

Helyosztók a 9-16. helyért:

Magyarország–Románia 80–62

Magyarország–Írország 48–32

Magyarország–Norvégia 76–56

A magyar válogatott 12 fős kerete az Eb-n:

Angyal Medárd (előző évadbeli csapata: NKA Pécs)

Buglyó Barna (ratiopharm Ulm, Németország)

Flasár Zalán (Soproni SI KA SKC)

Kékesi Kolos (Atomerőmű SE)

Keller Bendegúz (Soproni SI KA SKC)

Lukácsi Gábor (NKA Pécs)

Márkus Balázs (Budapesti Honvéd)

Mezőfi Márk (NKA Pécs)

Palotai Máté (Soproni SI KA SKC)

Rosta Péter (Vasas Akadémia)

Szita Márton (NKA Pécs)

Tallós Levente (Soproni SI KA SKC)

(Kiemelt kép forrása: FIBA)