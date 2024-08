Kajak-kenu: A pofonokból lehet sokat tanulni – Fojt Sára

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, a Párizsban megrendezett olimpián résztvevő utánpótláskorú magyar sportolók összesen három érmet szereztek, a győztes tekvondós Márton Viviana mellett a kajakos Fojt Sára két harmadik hellyel debütált az ötkarikás játékokon.

A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia 20 éves versenyzője előbb K4 500 méteren (Pupp Noémival, Csipes Tamarával és Gazsó Alida Dórával egy hajóban) remek hajrá után szerezte meg a bronzérmet, másnap pedig Pupp mögött ülve K2 500-on is bronzérmet szerzett, holtversenyben.

De vajon elhitte volna a 8 éves, a kajakkal még csak ismerkedő lány, hogy ennyi idősen debütálhat a világ legnagyobb sporteseményén, ráadásul dupla bronzéremmel?

„Nehéz visszaemlékezni, nem tudom, hogy elhittem volna-e annyi idősen, amikor először ültem kajakba. Elég ritka, hogy valaki az első olimpiáján két medált is szerezzen. Először inkább hobbiként tekintettem erre a sportágra, bár már egészen kicsiként is szerettem versenyezni. Ahogy telt az idő, egyre inkább belejöttem, az edzőtársaim viszont már minikajakos koromban is látták rajtam, mennyire elhivatottan csinálom a dolgomat – emlékszik vissza Fojt. – Igyekszem a tanulásra is nagy hangsúlyt fektetni, maximalista vagyok a suli és a sport terén is. Nehéz volt a kettőt összehangolni, de el kellett fogadnom, hogy például ének- vagy rajzórára nem kell százszázalékosan készülnöm, cserébe az edzésre több energia maradt. Sokáig nem voltam egyéni tanrendes, akkoriban suli után három táskával rohantam át a város túloldalára edzésre, ami fárasztó volt, de megérte.”

Fojt Sára az olimpiai bronzérmeivel Forrás: MKKSZ

A fiatal végigjárta azt a bizonyos létrát, többszörös korosztályos világbajnok, idén pedig az olimpiára két felnőtt Eb-arannyal hangolt. Tavaly viszont vb nem az elképzelések szerint sikerült neki, akkor még nem tudott kvótát szerezni.

„Nem volt könnyű, hiszen nem értettem, miért nem tudom kiadni azt a teljesítményt, amiről tudom, hogy bennem van. Viszont azt szem előtt kellett tartanom, hogy semmi sincs veszve, lesz még lehetőség. Addig is brutális munkát tettem bele, ám

ez még nagyobb lendületet adott, meg akartam mutatni, mit tudok. Kellenek az ilyen pofonok, ezekből tanulunk igazán sokat; örülök, hogy az olimpiai év előtt jött, és nem idén.

Elmondása szerint bízott benne, hogy dobogóra állhat majd az eseményen, a duplázásra viszont talán még ő sem számított.

„A négyes esetében biztos voltam, hogy ha mindenki kihozza magából, amit tud, az csak jól sülhet el. A párosunknak is az érem volt a célja, másképp nem is lehet nekifutni egy olimpiának, de azt be kell vallanom, nehezebben tudtam elképzelni, hogy abban a számban is kiköthetünk a dobogón. Az, hogy így, célfotót követően, hosszú várakozás után lett biztos a harmadik hely, még emlékezetesebbé teszi az élményt.

Minden versenyen azért indulok el, hogy tárgyi emléket, pontosabban érmet hozzak haza, ebben az esetben viszont a velünk egyszerre célba érő németekkel való összeborulás még többet ért.

Ilyet nem sokan élhetnek át, főleg egy olimpián, ráadásul ebben a sportágban. Nagyon büszke vagyok rá, hogy a klubom első olimpiai érmeit szereztem meg, azt viszont eddig senki nem mondta, hogy a magyar utánpótláskorú indulók közül én szereztem a legtöbbet; ennek legalább annyira örülök.”

(Kiemelt képünkön: az olimpiai bronzérmes négyes, balról: Fojt Sára, Pupp Noémi, Csipes Tamara és Gazsó Alida Dóra Forrás: MKKSZ)