Vívás: a 13 éves Farsang Lóránt Európában is a legjobbnak bizonyult

Mint arról beszámoltunk, a múlt hét végén a fővárosi Testnevelési Egyetem Dr. Koltai Jenő Sportcsarnoka adott otthont az első alkalommal megrendezett U14-es európai ifjúsági vívófesztiválnak. Az eseményen 25 ország 385 ígérete lépett pástra. A magyar reménységek remekül szerepeltek a korosztályos seregszemlén. Az első napon a fiú kardozók között Farsang Lóránt érdemelt ki aranyérmet.

A Törökbálinti Gerevich Aladár Vívó Egyesület 13 éves versenyzője

a főtáblán nagyon magabiztos teljesítménnyel jutott el a bajnoki címig.

A döntőben a török Ziya Arda Osmanagaoglu ellen nyert 15:8-ra.

Balla Nándor tanítványa a mögöttünk hagyott évadban az újoncmezőnyben szerepelt, és itthon mindegyik versenyét megnyerte, közte a korosztály országos bajnokságát.

„Önbizalommal telve vártam ezt a versenyt, és úgy érkeztem, hogy szeretném hazavinni az aranyérmet – mondja Lóránt. – A külföldi ellenfeleket kevésbé ismertem, de

bíztam magamban, hiszen otthon már tízszer nyertem korosztályos bajnokságot.

A nap izgalmasan indult, mert a csoportkörben máris kikaptam egy olasz sráctól, így csak tábla nyolcas voltam, ami azt jelentette, hogy erős ellenfelekre kellett készülnöm a főtáblán. Jöttek is sorban az ügyes vívók, de jól vettem az akadályokat, a nyolc között pedig a tábla egyes románt is sikerült legyőznöm. Végül én nyertem meg a versenyt, és nagyon örülök, hogy ilyen szépen kijött a lépés.”

Farsang Lóránt az aranyéremmel és a kupával Forrás: Magyar Vívó Szövetség

Lóránt szerint nagyon jó, hogy az U14-es korosztály képviselői nemzetközi szinten is meg tudják magukat mutatni a kezdeményezésnek köszönhetően.

„Egy ilyen verseny hatalmas fejlődési lehetőséget biztosít a gyerekeknek, akik értékes tapasztalatokat szerezhetnek és megismerhetik a többi ország vívóit a korosztályban. Nem mellesleg a hangulat is kiváló volt, ezért nagyon helytálló a fesztivál elnevezés. A következő évadban serdülő leszek, de már a kadétok között is szeretnék az élmezőnyhöz tartozni. A kadétoknak már rendeznek világ- és Európa-bajnokságot, és természetesen ezeken az eseményeken is szívesen bizonyítanék.”

(Kiemelt képünkön: Farsang Lóránt és edzője, Balla Nándor Forrás: Magyar Vívó Szövetség)