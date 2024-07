Ökölvívás: a szíve a legnagyobb erőssége Petrimán Patríciának

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, a Szarajevóban megrendezett junior ökölvívó Európa-bajnokságon három érmet szerzett a magyar válogatott: Kapcsos Vivien (70 kg) és Gombai Dominik (54 kg) harmadikként zárt, míg Petrimán Patrícia a küldöttség legjobb eredményét szállítva bejutott az 50 kilogrammos kategória döntőjébe, amelyben szoros meccsen kapott ki az orosz ellenfelétől.

Az idén tehát junior Eb-ezüstöt, tavaly pedig -bronzot szerző nyíregyházi fiatal a testvérei hatására kezdett el bokszolni, a teremben pedig hamar megragadt.

Az elejétől tetszett a bunyó, és amúgy is »csendes gyilkos« vagyok, ezt a ringben is megmutatkozik

– kezdi nevetve a 16 éves bokszoló. – Már a legelső meccsem is remek élmény volt, a tavalyi junior Európa-bajnokságon viszont már éreztem, hogy jó úton járok, el is határoztam, hogy a bronzéremnél fényesebbet akarok szerezni 2024-ben. Az év eleji Dracula Open remekül sikerült, aranyérmet szereztem, jó formában kezdtem meg az évet. A junior Eb-n talán az első meccsem volt a legnehezebb a nyertesek közül, az azeri lány ellen fordítani kellett; nem éreztem a bokszot az elején, de fel tudtam javulni, vitt előre a szívem. A következő két mérkőzésemet magabiztosan nyertem, büszke voltam, hogy bejutottam a döntőbe. Nehéz meccs volt, de nagyon örültem a második helynek is.”

A junior Eb-ezüstérmest csapata, a NYVSC Big-Boxing köszöntötte Fotó: Máj Tamás

A NYVSC Big-Boxing ökölvívója motivált a folytatás kapcsán, jövőre pedig már az ifjúságiak között bizonyíthat.

Talán a szívem a legnagyobb erősségem, akkor sem esem kétségbe, ha elmegy az első menet, mindent beleadok, hogy én legyek a győztes.

Ez a jövőben is így lesz; lesznek még versenyek idén is, jövőre pedig remélem, már az Eb-arany is összejön, később pedig a felnőttek között is odaérnék a világversenyekre, az olimpiára!”

(Kiemelt képünkön: Petrimán Patrícia és edzője, Nagy Lajos Fotó: Máj Tamás)