Atlétika: Felemelő volt hallgatni a magyar himnuszt – Bátori Lilianna

Mint arról beszámoltunk, a besztercebányai U18-as atlétikai Európa-bajnokság szombati versenynapján magyar aranyéremnek örülhettünk.

A Vasas 17 éves kitűnősége, Bátori Lililanna a leány magasugrás fináléjában egyedül teljesítette a 184 centimétert, és

megérdemelt Európa-bajnoki cím lett a jutalma.

Kun-Szabó Balázs tanítványa ezután a 190 centiméterre is próbálkozhatott, de a korosztályos magyar csúcsot (189) nem tudta megjavítani Szlovákiában.

Bátori Lilianna megérdemelten nyert aranyat az U18-as Eb-n Fotó: Zsigmond László/MASZ

A versenyszám éremátadóját vasárnap délelőtt rendezték, ezt követően nyilatkozott a friss kontinenselső.

„Felejthetetlen élményeket szereztem ezen az Európa-bajnokságon, nagyon boldog vagyok! – mondta. – A dobogó tetején különleges és felemelő érzés volt hallgatni a magyar himnuszt.

Éremért jöttem, azon belül is a legfényesebbért, és nagyon örülök, hogy sikerült elérnem a célom.

Az Eb előtt nekem volt az idei legjobb eredményem a mezőnyben, de igyekeztem megbirkózni a teherrel, hogy sokan várják a győzelmemet. A selejtezőben sokkal jobban izgultam, mint a döntőben, mert ha ott nem úgy jönnek össze a dolgok, akkor én is nagyot csalódtam volna. A döntőben már megpróbáltam higgadt maradni, és csak a feladatomra koncentrálni. Úgy érzékeltem, hogy nekem jól ment az ugrás, és azok a lányok pedig visszafogottabban szerepeltek, akikre a szezonbeli teljesítményük alapján a legnagyobb riválisokként tekintettünk. Tehát szorosabb döntőre számítottam. Úgy gondoltam, hogy majd a 184 centi után dőlnek el a dobogós helyezések. Ezzel együtt így is élveztem az Európa-bajnokság minden pillanatát. A végén kísérleteztem az U18-as országos csúcs megjavítására, de akkor már aranyérmesként, a közönség hangos buzdítása mellett nehéz volt magam előtt elképzelni, hogy pontosan mit is kellene csinálnom. Ez az Eb-cím nagyszerű visszajelzés, és kellő motivációt ad a folytatáshoz.”

(Kiemelt képünkön balról: az ezüstérmes spanyol Aitana Alonso, az Európa-bajnok Bátori Lilianna és a bronzérmes francia Yman Ossie Tchiengue Fotó: Zsigmond László/MASZ)