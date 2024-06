Kosárlabda: milyen reményekkel vághat neki az utánpótlás az Eb-knek?

Immár négy korosztály kosárlabda-válogatottja is javában tréningezik a nyári Európa-bajnokságra. Az U20-as fiúk és a lányok már hetek óta gőzerővel készülnek az MKOSZ székesfehérvári edzőközpontjában, míg az U18-as fiúk és lányok néhány napja kezdték meg a munkát (előbbiek szintén Fehérváron, utóbbiak Sopronban) a közelgő kontinenstorna előtt.

Ennek apropóján Mészáros Zalántól, a hazai szövetség utánpótlásért felelős szakmai vezetőjétől azt kérdeztük: vajon mire számíthatunk majd az egyes korosztályos válogatottaktól az Eb-ken? A szövetség szakmai és utánpótlás-bizottságának elnöke érdeklődésünkre elsőként az U20-as fiúválogatottról adott rövid helyzetjelentést.

„A fiúválogatottak esetén a magasember-felhozatal mindig kardinális kérdés szokott lenni, és ez ugyanez helyzet jelenleg az U20-as csapat háza táján is – kezdte Mészáros Zalán az Utánpótlássportnak. – Sajnos Flasár Botond – aki a tavalyi U18-as Eb-n szenvedett térdszalagszakadást, és meghatározó tagja lehetett volna a mostani csapatnak – még nem gyógyult fel teljesen a sérüléséből. Ugyan már elkezdte az edzéseket, de nem kockáztathattuk meg a szereplését. Szóval az ő hiánya miatt is a magasposztokon egyelőre akadnak még kérdőjelek.

Ami az Eb-szereplést illeti, az alapvető célkitűzés, hogy a csapat jusson tovább a csoportjából, tehát az első nyolc között végezzen.

Túl van már több felkészülési meccsen is az együttes. A nálunk magasabban jegyzett lengyeleket egyszer sikerült bravúrosan legyőzni, illetve a második meccsen tisztes vereség lett a vége. Míg legutóbb Bulgáriában kikaptunk a házigazdáktól, illetve a britektől is. Papíron egyébként egyik csapatot sem tartott jobbnak a mieinknél, ugyanakkor az öthetes edzőtábor kellős közepén járva az eredményekből nem vonnék le messzemenő következtéseket. Különböző felállásokat és taktikai variációkat próbálgatott a szakmai stáb, elsősorban ez volt a célja ezeknek az edzőmeccseknek.”

Az U18-as fiúk hétfőn vonultak edzőtáborba, és vágtak neki az öthetes felkészülésnek az Európa-bajnokság előtt.

„Ami örömteli, hogy náluk egy fokkal jobb a helyzet magasemberfronton. Ami viszont nehézség, hogy nem túl kedvező a sorsolás, igencsak erős csoportba kerültünk, mivel a mieink mellett legalább három olyan csapat – az észt, a lengyel és az izlandi – is helyet kapott a hatos csoportban, amely nagy eséllyel pályázik a továbbjutásra, vagyis azt első két hely valamelyikére. Emellett tudni érdemes, hogy úgy állítottuk össze a keretet, hogy a játékosok nagyjából fele nagyjából még csak első éves, vagyis egy évvel fiatalabb a korosztályhoz képest.

A tavalyi U16-os Eb-n jól szereplő 2007-es évjárat az átlagosnál tehetségesebb generáció, amelyben hosszú távon is nagy potenciál rejlik. Úgy döntöttünk, hogy már a jövőt építve minél több olyan első éves játékosnak adunk a lehetőséget, akár ezzel a döntéssel némiképp a pillanatnyi eredményességet háttérbe szorítva.

Ha ezek a srácok szépen fejlődnek, egy év múlva már lehet, hogy megint arról beszélhetünk, hogy ez a korosztály a feljutásért lehet harcban. Tehát kettős célja van az idei U18-as Eb-szereplésnek.”

A fiúk közül legkésőbb az U16-osoknak lesz majd jelenése kontinenstornán.

„Azt látni kell, hogy az U16-os Európa-bajnokság minden évben egyfajta „vakrepülés”, hiszen ez a korosztály a belépőszint a nemzetközi utánpótlásban, emiatt nincs összehasonlítási alapunk más országok csapataival.

Az látszik, hogy a mostani U16-os csapatunkban egyénileg nincs annyi kiemelkedő tehetségünk, mint az előző évjáratban, viszont a 2008-asok között is akadnak erős karakterek, nyerő típusú játékosok,

akik láthatóan elhivatottan, jó hozzáállással dolgoznak. Ha jól sikerül a felkészülés, biztosan helyt fognak állni a fiúk. De vajon mégis ez mire lehet elég? Ez nehezen megjósolható, mivel mint említettem, nem ismerjük, hogy pontosan milyen erőt képviselnek az ellenfelek.”

A vleányálogatottak közül elsőként U20-as nemzeti csapatnak kell majd bizonyítania a július elején kezdődő, litvániai Eb-n.

„Eredetileg a nyolcba jutást tűztük ki célul az A-divízióban, viszont az élet közbeszólt, és időközben több kulcsjátékos is kiesett sérülés miatt. Az U20-as korosztály egyértelműen legnagyobb ígérete, Toman Petra, illetve az Amerikában légióskodó, szintén potenciális kezdőjátékos Kastl Dorka is térdszalagszakadást szenvedett. Iskolai elfoglaltságok, és további sérülések miatt összesen négy-öt játékosra nem számíthat a stáb. Ami főként azért probléma, mert a 2004-2005-ös évjárat nem annyira erős korosztály, hogy ezt elbírja, és ne érezné meg minőségben. A magasemberek hiánya miatt totálisan át kellett alakítania a csapat játékát.

Ennek fényében az alapcélunk az, hogy biztosan bennmaradjon a csapat az A-divízióban.

Mészáros Zalán elmondta, az U18-as lányoknál jóval reménytelibb a helyzet.

„Sok igazán tehetséges játékos szerepel a keretben, többen közülük idővel a felnőttválogatottságig is eljuthatnak. Láthatóan a keretbe kerülésért is hatalmas a harc zajlik. Több olyan lány is kimaradt a bő keretből, aki azt hihette, hogy ott lesz a helye, de végül nem fért be a legjobb tizenhat játékos közé.

A fő cél, hogy ez a csapat olyan helyezést érjen el az Európa-bajnokságon, amely kvalifikációt ér majd a jövő évi U19-es világbajnokságra.

Ehhez alapesetben a legjobb öt között kellene zárni, ami azt hiszem, reálisan benne is van ebben a társaságban, sőt akár az érmes helyekért is harcban lehetnek.”

A nyár végén az U16-os lányok zárják a sort, méghozzá hazai közönség előtt, a miskolci Európa-bajnokságon.

„Ugrás az ismeretlenbe. Hasonlóképpen tudnám jellemezni a helyzetet a lányoknál, mint amit az U16-os fiúknál is elmondtam. Annyi kiegészítéssel, hogy a 2008-as korosztály papíron legjobb játékosára, Josepovits Kingára végül nem számíthat a szakmai stáb. A szakmai bizottsággal közösen úgy döntöttünk, hogy Kinga bár még U16-os korúnak számít a nyáron, kizárólag az U18-as Eb-n játszatjuk őt. Ezáltal értelemszerűen meggyengítettük az U16-os válogatottat, viszont a játékos egyéni fejlődése, illetve a vb-részvétel kiharcolása szempontjából úgy értékeltük, hogy ez a helyes döntés. Nyilván, a stábnak ez okozott némi fejtörést, hiszen így más struktúrában kell majd játszani. Ugyanakkor Kinga hiányában így nagyobb szerep juthat a többieknek, akiknek ez szintén a javukra válhat.

Ami a célokat illeti, a negyeddöntőbe jutás már jó eredménynek lenne elkönyvelhető a hazai Eb-n.

Az utánpótlás Európa-bajnokságok időpontja, illetve helyszíne:,

U20-as férfi Európa-bajnokság, B-divízió: július 12-21., Pitesti (Románia)

U18-as fiú Európa-bajnokság, B-divízió: július 26-augusztus 4., Szkopje (Észak-Macedónia)

U16-os fiú Európa-bajnokság, B-divízió: augusztus 8-17., Szkopje (Észak-Macedónia)

U20-as női Európa-bajnokság, A-divízió: július 6-14., Vlinius és Klapeida (Litvánia)

U18-as leány Európa-bajnokság, A-divízió: augusztus 3-11., Matosinhos (Portugália)

U16-os leány Európa-bajnokság, A-divízió: augusztus 16-24., Miskolc

(Kiemelt képen: az U20-as férfiválogatott vezéregyénisége, Cseh Botond a lengyelek elleni edzőmeccsen)