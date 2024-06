Kézilabda: első világversenye előtt áll a serdülő leányválogatott

Első világversenyükre készülnek a serdülő leány kézilabda-válogatott játékosai, akik július elsejétől Svédországban, a nyílt Európa-bajnokságon szerepelnek. A nemzeti csapat 2022-ben kezdte el a közös munkát, az első évadban még Penszki Gergely irányításával, egy évvel ezelőtt viszont az addigi másodedző, Kun Attila vette át az együttes vezetését.

„Bizonyítottuk a váltás óta lejátszott tizenkét felkészülési mérkőzésünkön, hogy

töretlenül és eredményesen zajlik a közös munka, emellett az is megmutatkozott, hogy a lányok folyamatosan fejlődnek a klubjukban

– mondja Kun. – Decemberben, a Lengyelországban megrendezett Olimpiai Reménységek Versenyén meggyőző játékkal szereztük meg az első helyet, majd házigazdaként is résztvettünk egy négy Nemzet-tornán. Olyan éles meccseken szerepelhettünk, amik nagyban segítették a fejlődésünket, számos tapasztalattal szolgáltak. Szívfájdalmam, hogy az északi országok, illetve a németek és a franciák ellen még nem tudtuk megméretni magunkat. A június első felében megrendezett korosztályos négyes döntőben már látszódott, hogy rengeteget léptek előre a lányok, a válogatott pedig agresszívabban védekezik és támadásban is pontosabb lett.”

A csapat Balatonbogláron, a NEKA létesítményében tartja az Eb előtti közvetlen felkészülést.

„A legalacsonyabb korosztály világversenyéről van szó, mindig Svédországban, Göteborgban rendezik meg. Idén húsz csapat nevezett be, az jövő évi EYOF-ra lehet innen kvalifikálni. Ez az egyik célunk is, de legfőképp, hogy a fejlődésünk töretlen maradjon. Már a csoportmeccsek során is találkozunk két olyan együttessel, amellyel korábban még nem sikerült, így elég nehéz jósolni. Ezek a lányok az ősszel fellépnek az ifjúságiak közé;

minél jobb eredménnyel szeretnénk búcsúzni egymástól,

utána pedig kezdődik a kiválasztás elölről, dolgozunk tovább!”

A nyílt Európa-bajnokság július elsején kezdődik, a magyar válogatott Románia, Csehország, Spanyolország és Ciprus korosztályos nemzeti csapatával került egy csoportba. A döntőt és a helyosztó mérkőzéseket július 5-én rendezik meg.

A részletes program ITT érhető el.

(Kiemelt képünk forrása: NEKA)