Ökölvívás: Talpas Roxánának nagy lökést adott az egri siker

Tartalmas hónapok mögött állnak az ifjúsági korú ökölvívók, akik már Európa-bajnokságon is jártak 2024-ben, részt vettek a romániai Dracula Openen és több kiemelt hazai viadalon is megmérették magukat. A korosztályos válogatott egyik fontos tagja Talpas Roxána, aki az említett versenyeken is ringbe szállt, első éves ifiként.

„Kiskoromban amiatt figyeltem fel a bokszra, mert több ismerősöm is jó eredményeket ért el benne, láttam a kupákat, érmeket…

Szerettem volna én is hasonló sikereket elérni, ez adta az alap motivációt, hogy belekezdjek

– mondja az Utánpótlássportnak az Egri VSI szakosztályának ökölvívója. – Ez is tartott végül a sportág mellett; már az első meccsem olyan sikerélményt adott, amit sosem felejtek majd el. bár a barátnőm ellen bokszoltam, örültem a győzelemnek, örültünk egymásnak. A folytatásban aztán a versenyeken is jól ment a bunyó, bekerültem a válogatottba, ami az egyik legfőbb célom volt. Nagy felelősség, de mindig remek érzés a magyar színeket képviselni.”

Talpas tavaly még junior Eb-n szerepelt, idén pedig már az ifjúsági mezőnyéhez tartozik. Legutóbb Egerben, a Bornemissza-emlékversenyen nemzetközi mezőnyben bizonyíthatott, amelyen végül mindent vitt.

„Meg kellett szokni a változást, hiszen a meccsek hosszabbak lettek, de úgy érzem, ezzel nem volt gond. A Dracula Open az év elején szép emlék, és az ifjúsági Európa-bajnokság is óriási élmény volt, annak ellenére, hogy érmet nem tudtam szerezni. A Bornemissza-emlékverseny nekem duplán hazai verseny, hiszen Egerben rendezik meg minden évben; nagyon büszke vagyok rá, hogy az aranyérem mellett a legjobb ifjúsági lányversenyzőnek is megválasztottak.

Nagy lökést adott, még motiváltabban várom a folytatást; idén még világbajnokság is vár ránk, bízom benne, hogy minél jobban megy majd a boksz, és felállhatok a dobogóra!

(Kiemelt képünkön, középen: Talpas Roxána a dobogó tetején Egerben Forrás: MÖSZ)