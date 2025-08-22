Németh Zsanett először 70 méter felett!

A kalapácsvetés hagyományai Szombathelyen több mint fél évszázadra nyúlnak vissza, a magyar atlétika legendás alakja, Németh Pál nagyjából fél évszázaddal ezelőtt meghonosította a nehézatlétikát. 1995-től az általa vezetett egyesület a Dobó SE nevet viseli, a műhelyéből olyan klasszisok kerültek ki, mint amilyen – hogy csak a legnagyobbakat említsük – Gécsek Tibor, Annus Adrián, Pars Krisztián, Halász Bence vagy a fia, Németh Zsolt.

Németh Zsolt az 1999-es világbajnokságon ezüstérmes lett, majd édesapja 2009-ben bekövetkezett halála után – testvérével, Lászlóval együtt – átvette a „Dobópápa” örökségét. A Dobó SE napjainkban is a világ egyik legsikeresebbje, elég csak a nemrég az előttünk álló tokiói vb legnagyobb magyar reménységére, a 83.18 méternél járó Halász Bencére gondolni. Ám az egyesületben jóval több tehetség készül, mint olimpiai ezüstérmes klasszisunk.

A 24 éves Németh Zsanettnek már tavaszra sikerült állandósítania a 66-67 méteres formáját, ami napjainkban nagyjából a beugró szint a legnagyobb világeseményekre. Augusztus elején élete első bajnoki címét nyerte meg a felnőttek között, a 66.86 méteres teljesítménye az erős pontértékű ob-n a tokiói vb-részvételre is felcsillantotta neki a reményt. Néhány nappal később Besztercebányán 67.19-et dobott, a formája azóta tovább javult, amit a Németh Pál Memorialon elért eredménye is megerősít.

A szerdai viadalon harmadik kísérletére 70.66-ra repítette a kalapácsot, életében először túldobva a 70 méteres álomhatárt. A Silver kategóriájú verseny megnyerésével meglehet neki a hőn áhított vb-kvalifikáció is. A legutóbbi „hétfordulón” még nyolc pozícióra volt a kijutást érő 36. helytől, de a mostani eredménye annyira jó, hogy simán elérhető vele a szükséges javítás.

A Dobó SE-ből ő lehet a harmadik, aki kvalifikál Tokióba, Halász mellett a szerdai Silver-versenyt 75.73 méterrel megnyerő Rába Dániel is jól áll a vasárnapi zárás előtt (19.). A Németh Pál Memorialon a hazaiak közül Viszkeleti Villő is egyéni csúcsot dobott (66.47 m, 4. hely), a 2005-ös születésű Imre Roland pedig életében először dobta a 70 méteres vonal fölé a 7.26 kilogrammos kalapácsot (70.16 m). A Rába mögött másodikként záró Varga Donát 75.30-cal szintén az idei legjobbját érte el.