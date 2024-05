Kézilabda: a DVSC uralta a leánybajnokságok alapszakaszát

Ahogyan tegnap beszámoltunk róla, a hét közepén kialakult a korosztályos élvonalbeli fiú kézilabda-bajnokságok négyes döntőinek párosítása, a PLER-Budapest pedig az U20-asok és az U18-asok mezőnyében is megnyerte az alapszakaszt keleten, így egyedüli duplázóként várja a szakágban a júniusi Final Fourt.

Hasonló eredményt a DVSC ért el a lányok között:

a debreceni akadémisták az U19-es és az U17-es korosztályban is elsők lettek a Keleti csoportban,

egyaránt szoros versenyfutást megnyerve, ráadásul mindkétszer a Ferencvárost megelőzve. Az idősebbeknél a két csapat pontazonossággal állt az utolsó forduló előtt, a helyzet pedig egyértelmű volt: a DVSC-nek győzni kellett az FTC otthonában a 26., zárókörben, ha első helyen akarja kvalifikálni magát a végjátékba, hazai siker vagy döntetlen esetén viszont a Ferencváros maradt volna az élen, ugyanis az első összecsapásukat a fővárosiak nyerték, még januárban.

A debreceniek sikerrel vették az akadályt: magabiztosan, végig vezetve szerezték meg a két pontot csütörtök este, 39–33-ra nyertek, ezzel pedig az alapszakasz-győzelem is összejött Győrvári Viktor együttesének. A Final Fourban a nyugati második NEKA-val találkoznak, amelynek szintén az utolsó fordulóban dőlt el a sorsa: a balatonbogláriaknak nyerni kellett ahhoz Csepelen, hogy biztosan másodikként zárjanak, ugyanis pontazonossággal, de jobb egymás elleni eredménnyel előzték meg a Győri ETO-t, amely otthon, a Dunaújváros ellen fejezte be az alapszakaszt. A NEKA-sok nem bízták a véletlenre, húsz góllal verték meg ellenfelüket, ezzel pedig bebiztosították a négyes döntős helyüket, az ETO pedig a győzelme ellenére lemaradt. A két gárda előtt a Szent István SE szerezte meg az első helyet, amely szintén két pontot szerezve zárta az alapszakaszt, és az FTC-vel csap majd össze az elődöntőben.

Az U17-es korosztályban keleten szinte teljesen ugyanazt a helyzetet figyelhettük, mint az idősebbeknél: az utolsó körben Ferencváros–DVSC mérkőzés döntött az első hely sorsáról; az FTC-győzelem mellett a döntetlen is a fővárosiaknak kedvezett volna, a Debrecennek nyernie kellett, ha előzni akart. Ezt ebben a korosztályban is megtette a csapatuk, 33–26-ra nyert, így a DVSC-nek összejött a duplázás az alapszakaszban. Nyugaton a NEKA első helyen a hajrára már nem volt kérdéses, a második pozícióért viszont szoros volt a versenyfutás, amiből végül az évad meglepetéscsapata, a Kozármisleny jött ki győztesen; a Győri ETO itt is harmadik lett, ráadásul ismét pontazonossággal, de rosszabb egymás elleni eredménnyel.

A lányok négyes döntőit a fiúkéval egy időben (júnus 8-9.), Gyálon rendezik meg.

U19:



DVSC–NEKA



Szent István SE–Ferencváros



U17:



DVSC–Kozármisleny



NEKA–Ferencváros

(Kiemelt képünk forrása: DVSC Kézilabda Akadémia)